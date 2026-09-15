הוצאות בסך 33.4 מיליארד דולר ואיבוד של כ־30 מל"טים גדולים - זהו סך ההפסדים הרשמי שמפרסם היום (ג') הפנטגון, בנוגע לארבעת החודשים הראשונים בלבד של המלחמה מול איראן. נציין כי ביולי האחרון, כחמישה חודשים לאחר פרוץ המלחמה, שלושה בכירים אמריקאים האריכו את ההוצאות בפני NBC בכ־100-80 מיליארד דולר.

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מעבר לכך, במזכירות ההגנה האמריקאית מודים כי המלחמה אתגרה אותם מאוד בהיבט כלכלת החימושים ויצרה "צווארי בקבוק" בשרשראות האספקה. זאת, אף שמזכיר ההגנה פיט הגסת' הכחיש דיווחים בנוגע למחסור בחימושים. הדוח שהוכן לבקשת הקונגרס סוקר את התקופה שבין 28 בפברואר לבין 30 ביוני, וגם מפרט נזקים נרחבים לנכסים צבאיים ומודיעיניים אמריקאים.

ברשת NBC מדווחים כי בדוח לא מצוינת התייחסות להאשמה בנוגע לתקיפה אמריקאית שפגעה בבית ספר באיראן. לעומת זאת, היא מפרטת 33.4 מיליארד דולר הוצאות, בהן 22.3 מיליארד דולר עבור חימושים, 3.7 מיליארד דולר על ציוד שנהרס ו־7.4 מיליארד דולר עבור הוצאות נוספות. בה־בעת, מהדוח עולה כי יותר מ־20 אלף אנשי צבא ודיפלומטים אמריקאים נאלצו לעזוב את מקום מגוריהם בשל המלחמה.

הפסדי ענק ממטוסים שנהרסו

השפעה מעניינת של המלחמה מול איראן, כפי שמשתקף מהמידע החדש, הוא שמרבית הפינויים הרפואיים של פצועים אמריקאים התבצעו קרקעית, על בסיס אמבולנסים או באופן עצמאי, כיוון שהמטוסים האמריקאים שהיו אמורים לסייע בפינויים - פונו בעצמם. מנגד, לא פחות מ־5,000 טיסות התבצעות מבסיסים אמריקאים באירופה למזרח התיכון, במטרה לתגבר בכוחות ובציוד.

בדוח, כצפוי, מפורטים גם הפסדי הענק של כלי טיס, בהם ארבעה מטוסי F-15E, F-35 אחד ו־A-10 אחד. בה־בעת, 12 מטוסי תדלוק מדגם KC-135 ותשעה מטוסים נוספים נהרסו. לפי אותו הדוח, גם יותר מ־30 מל"טים מדגם MQ-9 ריפר נפלו, יורטו או הושמדו. אם מנטרלים מהחישוב תשעה מטוסים נוספים שלא פורטו מהם, המחיר הכולל של המטוסים והמל"טים שנהרסו מסתכם בכ־4.9 מיליארד דולר.

לא רק מזכירות ההגנה ספגה פגיעה כלכלית משמעותית, כי אם גם מזכירות המדינה - בעקבות הפיכתה ליעד. יותר מ־208 מיליון דולר נזקים נגרמו למתקנים של מזכירות המדינה בארבע מדינות במרחב: עיראק, כווית, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. סכום זה כולל 184 מיליון דולר ל"תשתיות דיפלומטיות" שנפגעו ו־25 מיליון דולר בשל עיכובים בתהליכי בנייה.