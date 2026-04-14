מבצע שאגת הארי עלה לארה"ב לא פחות מ-30-25 מיליארד דולר. כך לפי דוח שפרסם מכון המחקר CSIS (Centre for Strategic and International Studies), ומצוטט בעיתון "נשיונל" האמירותי.

מדובר בסכום הגבוה משמעותית מזה שנרשם במבצע "עם כלביא" ביוני אשתקד, שבו הוציאה ארה"ב במהלך 12 ימי לחימה כ־1.2 מיליארד דולר על מיירטי THAAD, ועוד כ־2.2 מיליארד דולר במסגרת מתקפת "פטיש חצות" נגד מתקני הגרעין בנתנז, פורדו ואספהאן.

● למה כל־כך קשה להוציא את המוקשים בהורמוז?

● המומחים מעריכים: זו האסטרטגיה של טראמפ כעת

בניגוד לישראל, שנזקיה הסתכמו לפי דיווחים זרים בעיקר בפגיעות ממל"טים, ארה"ב נדרשה להתמודד עם יירוט של 46 כלי טיס - כולל כאלה מאוישים. העלות הכוללת של אירועים אלה מוערכת בכ־1.45 מיליארד דולר, ונגזרת, בין היתר, מחישוב של מסוקי בלק הוק וצ'ינוק, מטוסי E-3 סנטרי ו־F-15, וכן אובדן של 15 מל"טים מדגם MQ-9 ריפר. כאשר מצרפים לכך את נזקי התשתיות, היקף הנזקים הישירים לארה"ב מהמתקפות האיראניות חוצה את רף 3 מיליארד הדולר.

מנגד, ארה"ב תקפה כ־13 אלף יעדים באיראן, לפי נתוני פיקוד המרכז האמריקאי. אחת הסוגיות שיידרשו בוושינגטון לתחקר לעומק היא אירועי 1 במרץ - היום היקר ביותר מבחינת נזקים, אך כזה שנבע כולו מאש ידידותית. לא פחות משלושה מטוסי F-15 הופלו בעקבות זיהוי שווא של מטוס F-18 כווייתי, והנזק הכולל באירוע זה מוערך בכ־300 מיליון דולר.

לצד זאת, נרשמה הצלחה משמעותית למערך ההגנה האווירית האיראני ב־19 במרץ, כאשר הצליח ליירט מטוס F-35 אמריקאי, שמחירו נאמד בכ־110 מיליון דולר. מדובר ביירוט הראשון אי פעם של מטוס מהדור החמישי. גם מבחינת מל"טים ספגה ארה"ב פגיעה: לא פחות מ־6% מכלל צי ה־MQ-9 ריפר יורטו, ויידרש כעת להשלים את החוסרים.

הלקח שהופק

בסיכומו של דבר, אחד הלקחים המרכזיים שייקחו האמריקאים קדימה נוגע לאופן שבו למידה - ואף העתקה - מתורת הלחימה האיראנית פעלה לבסוף נגד משטר האייתוללות. טהרן הקדימה מדינות רבות בפיתוח מערכות צבאיות זולות, ובפרט חימושים משוטטים (מל"טים מתאבדים). על רקע זה, פנה ממשל טראמפ לחברות הביטחוניות בארה"ב בדרישה לפתח פלטפורמות זולות, המאפשרות ייצור והפעלה בהיקפים גדולים - בניגוד למסורת האמריקאית של מערכות יקרות ומורכבות במיוחד.

במבצע שאגת הארי ארה"ב הפעילה לראשונה באופן מבצעי את החימושים המשוטטים מדגם לוקאס נגד איראן, שפיתחה חברת ספקטרוורקס. לפי מומחים בתחום, מדובר לכל הפחות ב"הנדסה הפוכה" למל"ט שאהד 136 האיראני. הנדסה הפוכה היא תהליך שבו מצליחים לשים ידיים על אמצעי קיים, מרכיביו מנותחים - ובהמשך מיוצר דגם חדש על בסיס אותם עקרונות.

דגם FLM 136 של לוקאס הוא בעל טווח של כ־800 ק"מ, ומשקל המראה מירבי של כ־80 ק"ג - מעט נמוך מזה של שאהד 136. מחירו מוערך בכ־35 אלף דולר ליחידה, סכום הדומה למחיר הדגם האיראני, אף שעלויות הייצור בארה"ב גבוהות יותר. הלוקאס ממחיש כיצד שאיבת השראה ואף העתקה בין תעשיות ביטחוניות הפכו לחלק בלתי נפרד מהתחרות העולמית - במיוחד כשמדובר בפלטפורמות זולות וניתנות לשכפול מהיר.