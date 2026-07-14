בתוך 8 שנים: וורן באפט מתכנן לתרום את כל מניותיו

כ-7 חודשים לאחר שסיים את תפקידו כמנכ"ל ברקשייר האת’וויי , וורן באפט הודיע כי כל המניות שנותרו בבעלותו בחברה ייתרמו עד סוף שנת 2034, במהלך שיביא לסיום החזקתו בחברת ההשקעות שבנה לאורך עשרות שנים.

בהודעה שפרסם היום (ג') מסר באפט בן ה-95 כי יעביר מניות מסוג B לשלוש קרנות פילנתרופיות המנוהלות בידי ילדיו, וכן לקרן "Susan Thompson Buffett Foundation", הנושאת את שמה של אשתו המנוחה.

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"כל המניות שנותרו בבעלותי ייתרמו לארבע הקרנות בדרך זו או אחרת עד 31 בדצמבר 2034", כתב באפט בהצהרתו.

לראשונה זה שני עשורים, קרן גייטס לא נכללה בין מקבלי התרומות בסבב הנוכחי, וגם לא הופיעה ברשימת הגופים שאליהם מתוכננות תרומות עתידיות. המהלך מגיע לאחר שמסמכים שפורסמו השנה על ידי משרד המשפטים האמריקאי הציתו מחדש את הדיון הציבורי סביב קשריו של ביל גייטס עם ג’פרי אפשטיין.

לפי דיווח קודם של ה"וול סטריט ג’ורנל", קרן גייטס הזמינה בדיקה של קשריה ההיסטוריים עם אפשטיין ובוחנת את נהלי הסינון שלה לשותפויות פילנתרופיות חדשות. באפט ממתין לתוצאות הבדיקה בטרם יקבל החלטות נוספות לגבי תרומות לקרן.

נכון להיום מחזיק באפט ב־188,290 מניות Class A וב־1,162 מניות Class B של ברקשייר האת’וויי. בשנה שעברה הודיע כי בכוונתו להאיץ את קצב התרומות לקרנות המשפחתיות, כדי להקל על ילדיו את ניהול העיזבון לאחר מותו.