היורש של באפט מספק את הסחורה: כל הנתונים מדוחות הרבעון השני

ברקשייר האת'וויי מדווחת על תוצאות הרבעון השני של השנה וגם השני בפועל של יורשו של וורן באפט, גרג אייבל, והמשקיעים בסך הכל יכולים להיות מרוצים.

הרווח התפעולי אחרי מס עלה ב-16% ל-12.98 מיליארד דולר לעומת 11.16 מיליארד ברבעון המקביל, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות קפץ ל-25.67 מיליארד דולר לעומת 12.37 מיליארד דולר.

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אבל הנתונים שכולם חיכו להם מתייחסים דווקא להיקף ההשקעות והרכישות החוזרות של החברה.

ברקשייר ביצעה במחצית הראשונה של 2026 השקעות בהיקף נרחב של 39 מיליארד דולר, כאשר ברבעון השני היא קנתה מניות בכ־23 מיליארד דולר ומכרה מניות בכ־3.7 מיליארד דולר - כלומר רכישות נטו של כ־19.8 מיליארד דולר. בכך הגיע לסיומו רצף של 14 רבעונים שבהם ברקשייר הייתה מוכרת מניות נטו. ההשקעה הגדולה ביותר בתקופה היתה במניות אלפבית.

במקביל האצה את הרכישה החוזרת (Buyback) של מניותיה לכ-4.5. מדובר בנתונים משמעותיים - ברבעון הראשון ביצעה רכישה חוזרת של-235 מיליון דולר בלבד, ולשם השוואה, לא ביצעה כלל רכישות חוזרות של מניות במהלך ששת החודשים הראשונים של 2025.

המשמעות - גרג אייבל מתחיל להשתמש במזומן שנערם אצל באפט. קופת המזומנים וניירות הערך ירדה מכ־380.2 מיליארד דולר ל־364.7 מיליארד דולר בסוף הרבעון - עדיין סכום עצום, אבל הכיוון השתנה. הרכישות החוזרות מלמדות כי החברה והמנכ״ל החדש מאמינים במניה.

נקודת החולשה היחידה

נכון ל-30 ביוני, חמש הפוזיציות הגדולות ביותר של החברה היו אלפבית, אמריקן אקספרס, אפל, בנק אוף אמריקה וקוקה-קולה.

חמש אחזקות אלו היוו 66% מהשווי ההוגן הכולל של ניירות הערך הסחירים של ברקשייר, עלייה מ-65% בסוף שנת 2025.

באשר לפעילות העסקית עצמה, BNSF, זרוע הרכבות, הגדילה את הרווח לפני מס בכ־6% לעומת הרבעון המקביל, פעילות האנרגיה הציגה זינוק של כ־27%. גם חטיבת הייצור, השירותים והקמעונאות התחזקה משמעותית, עם עלייה של כ־24% ברווח. מנגד, תחום הביטוח היה נקודת החולשה היחידה: הרווח מפעילות החיתום ירד בכ־13%, על רקע חולשה ב־GEICO ובפעילויות הביטוח האחרות. בסך הכול, שלושת העסקים הלא־ביטוחיים המרכזיים - הרכבות, האנרגיה והייצור והשירותים - תרמו יחד כ־6.9 מיליארד דולר לרווח, לעומת כ־5.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

מניית ברקשייר עלתה ב-3% בלבד מתחילת השנה, תוך ביצועי חסר בהשוואה לעלייה של 13% במדד ה-S&P 500 - אף שהמנייה מציגה מגמה חיובית לאחרונה, עם טיפוס של 9% בשלושת החודשים האחרונים.