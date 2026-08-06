הרווח למניית אמדוקס עמד בתחזיות האנליסטים, ההכנסות פספסו במעט

חברת אמדוקס דיווחה הלילה על רווח רבעוני של 1.84 דולר למניה, בהתאם לתחזיות האנליסטים, זאת בהשוואה לרווח של 1.72 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

במהלך ארבעת הרבעונים האחרונים, החברה עקפה את תחזיות האנליסטים לרווח למניה שלוש פעמים. ברבעון הקודם, הצפי עבור ספקית מערכות המחשוב עמד על רווח של 1.77 דולר למניה, בעוד שבפועל הציגה רווח של 1.78 דולר למניה - הפתעה חיובית של 0.56%+.

החברה רשמה הכנסות של 1.17 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים ביוני 2026, תוך פספוס של 0.04% מהתחזיות. זאת בהשוואה להכנסות של 1.14 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה עקפה את תחזיות ההכנסות שלוש פעמים במהלך ארבעת הרבעונים האחרונים.

בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח מדולל למניה (Non-GAAP) של 1.84 דולר, בעוד הרווח התפעולי לפי כללי GAAP עמד על 105 מיליון דולר כשהוא כולל הוצאות ארגון מחדש בסך 106 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי הסתכם ב-172 מיליון דולר (193 מיליון דולר בנטרול הוצאות הארגון מחדש), ובמהלך הרבעון ביצעה החברה רכישה עצמית של מניות בהיקף של 143 מיליון דולר

מניות אמדוקס איבדו כ-29.6% מתחילת השנה, לעומת עלייה של 13% במדד ה-S&P 500.