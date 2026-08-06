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ג'יימי דיימון

ג'יימי דיימון: "סיכוי גבוה שמישהו יטלטל את השוק ואנשים ייכנסו ללחץ"

במהלך ראיון ל-nbc ציין מנכ"ל ג'יי פי מורגן, ג'יימי דיימון כי מינוף כבד מגדיל את הסיכון לכך שמשקיע בודד או קרן יחידה יציתו תנודתיות רחבה יותר. "כשיש מצב כזה, קיים סיכוי גבוה יותר שמישהו יטלטל את השוק באופן מהיר, ואנשים ייכנסו מזה ללחץ"

שירות גלובס 05:53
מנכ''ל ג'יי.פי מורגן, ג'יימי דיימון / צילום: ap, Richard Drew
מנכ''ל ג'יי.פי מורגן, ג'יימי דיימון / צילום: ap, Richard Drew

מנכ"ל ג'יי פי מורגן, ג'יימי דיימון, הזהיר במהלך ראיון ל-nbc כי המינוף לאורך השווקים הפיננסיים נותר גבוה, וכי על המשקיעים לקחת בחשבון שסכום אשראי סמוי עלול להעצים טלטלות בשוק. "האשראי לרכישת ניירות ערך נמצא ברמתו הגבוהה ביותר אי פעם".

הוא הצביע על נטילת אשראי באמצעות שירותי פריים ברוקראז', קרנות גידור, קרנות סל (ETF) ואסטרטגיות ארביטראז' באג"ח ממשלתיות. "המינוף בשוק גבוה למדי". דבריו נאמרים ברקע בחינה מחודשת של המינוף בשווקים הפיננסיים, כאשר תמחורי שיא במניות, מינוף כמעט חסר תקדים בקרנות הגידור ועסקאות בסיס בהיקף נרחב באג"ח ממשלתיות מעוררים חשש מנקודות תורפה שמצטברות בחלקים מהמערכת הפיננסית. דיימון ציין כי מינוף כבד מגדיל את הסיכון לכך שמשקיע בודד או קרן יחידה יציתו תנודתיות רחבה יותר. "כשיש מצב כזה, קיים סיכוי גבוה יותר שמישהו יטלטל את השוק באופן מהיר, ואנשים ייכנסו מזה ללחץ".

דיימון הדגיש כי הבנקים ימשיכו להתאים את דרישות הביטחונות בתגובה לשינויים בתנאי השוק. "כאשר התנודתיות עולה, מסלקות ובנקים מבקשים בדרך כלל יותר ביטחונות", אמר. "לפיכך, סביר להניח שתראו קצת מזה".

בנוסף, הוא הציג בנוסף אזהרה כי ביקוש מבני להון עלול להתניע מחדש לחצים אינפלציוניים, תוך שהוא מצביע על גירעונות ממשלתיים, השקעה בתשתיות והתחמשות גלובלית מחדש ככוחות התומכים בריביות גבוהות יותר לטווח ארוך.

"החימוש מחדש של העולם יהיה אינפלציוני", אמר, והזכיר את הצהרתו מתחילת השנה כי הדינמיקות הללו "עלולות להיות הגורם המקלקל", אם יובילו משקיעים לדרוש פיצוי גבוה יותר על החזקת איגרות חוב לטווח ארוך.