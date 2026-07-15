באפט חושף: אני יזמתי את ההשקעה הגדולה הזאת של ברקשייר

גם בגיל 95, מעל חצי שנה מאז שנפרד מתפקיד המנכ"ל של ענקית ההשקעות ברקשייר האת'וויי, וורן באפט לא ממהר לוותר על הקרדיט: הבוקר למשל חשף באפט בראיון ב-CNBC כי הוא זה שיזם את ההשקעה של ברקשייר האת'וויי במניות אלפאבית , ולא המנכ"ל הנכנס של הקונגלומרט, גרג אבל.

באפט הדגיש כי ההחלטה התקבלה בתיאום מלא עם אבל.

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ברקשייר דיווחה לראשונה על החזקה באלפאבית ברבעון השלישי של 2025, ומאז הגדילה את הפוזיציה. בנוסף, החברה השתתפה בתחילת השנה בהשקעה פרטית (אג"ח) בהיקף של 10 מיליארד דולר באלפאבית, שנועדה לסייע במימון הרחבת תשתיות הבינה המלאכותית של ענקית החיפוש.

באפט הסביר כי השקעותיו מתמקדות בחברות שמסוגלות לייצר תשואה גבוהה על ההון לאורך תקופה ארוכה. לדבריו, חברות כמו אלפאבית נהנות מיתרונות תחרותיים משמעותיים, אך ציין כי אלפאבית היא לא מהאהובות ביותר עליו בתיק ההשקעות של ברקשייר. יש לפחות ארבע או חמש חברות אחרות שבהן הוא מחזיק בהעדפה גבוהה יותר.

שינוי בכללי המשחק

במקביל, באפט הצביע על האתגר המרכזי שמציב עידן הבינה המלאכותית: הצורך בהשקעות עתק בתשתיות. לדבריו, גוגל וכל מתחרותיה נדרשות כיום להשקיע מאות מיליארדי דולרים במחשוב, מרכזי נתונים ושבבים - הוצאה שמשנה את כללי המשחק לעומת עידן התוכנה המסורתי.

"השאלה האמיתית לגבי גוגל וכל המתחרות שלה היא כמה הון יידרש כדי לנצח במרוץ הזה", אמר באפט, כשהוא רומז לכך שהשקעות הענק ב־AI עשויות להשפיע על התשואות העתידיות של חברות הטכנולוגיה.

לצד ההשקעה החדשה באלפאבית, באפט המשיך להביע אמון באפל, שממשיכה להיות החזקה הגדולה ביותר של ברקשייר. לדבריו, גם לאחר חילופי המנכ"ל המתוכננים בחברה, הוא מאמין כי אפל מחזיקה בכוח אדם איכותי וביכולת לשמור על מעמדה לאורך זמן.