עליות קלות באסיה ובחוזים בארה"ב; מחירי הנפט מטפסים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:50

אסיה

יום המסחר באסיה מתנהל בצל סבב נוסף של תקיפות אמריקאיות באיראן ותקיפות של האחרונה נגד מטרות במדינות המפרץ. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב מסר כי גל התקיפות נמשך כחמש שעות וכי נתקפו במהלך הלילה מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכטב"מים ויכולות ימיות של איראן.

הבורסות ביבשת נסחרות בעליות קלות, אם כי התנודתיות רבה. לפי שעה, בורסת טוקיו עולה בכ-0.5%, בורסת הונג קונג מוסיפה כ-0.3%, בורסת שנגחאי עולה בכ-0.4% והבורסה בסיאול מתקדמת בכ-0.8%. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט מצביעים על עליות קלות.

אחרי שזינקו אתמול במעל 9%, מחירי הנפט ממשיכים לטפס היום ועולים במעל 1%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 84 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 79 דולר לחבית.

היצוא של סין ביוני עלה ב-27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד במונחים דולריים - העלייה החזקה ביותר מאז אוקטובר 2021, כך הראו נתוני המכס שפורסמו היום. ב-CNBC דווח כי מדובר בהאצה לעומת עלייה של 19.4% במאי, כאשר הנתון עקף בפער את תחזיות הכלכלנים שצפו צמיחה של 18.2%.

היבוא צמח ב-36% ביוני - הזינוק החד ביותר מאז יוני 2021, מה שמהווה הגברת קצב לעומת צמיחה של 27.4% במאי ועקיפה של תחזיות הכלכלנים לצמיחה של 24%. עודף הסחר עמד ביוני על 125.6 מיליארד דולר.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים סיימו את היום בירידות, על רקע ההסלמה בין ארה"ב ואיראן והזינוק במחירי הנפט. הנאסד"ק נפל בכ-1.5%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.8% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.3%.

את הירידות הובילו מניות השבבים, לאחר שמניית ענקית שבבי הזיכרון הדרום־קוריאנית SK Hynix צנחה במעל 15% בבורסה בסיאול ורשמה את היום החלש ביותר שלה מאז ומעולם; זאת, אחרי שביום הנפקת הענק שלה בנאסד"ק היא טיפסה במעל 10%. המניה צנחה אתמול במעל 8% במסחר בנאסד"ק.

קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, השילה מערכה כ-5%. בין המניות שבלטו בירידות, ניתן למצוא את אנבידיה , AMD , אינטל , ברודקום , מארוול , TSMC ועוד.

קרן הסל DRAM , שעוקבת באופן ספציפי אחר מניות הזיכרון, ספגה לחצים כבדים יותר וצנחה בשיעור חד של כ-10%. ירידות בולטות נרשמו במניות מיקרון , ווסטרן דיגיטל , סיגייט וסנדיסק .

בריאן מולברי, אסטרטג שווקים ראשי ב-Zacks Investment Management, אמר למרקטוואץ' כי לדעתו המתיחות הגאו-פוליטית מכבידה על השווקים יותר מגל המכירות במגזר הטכנולוגיה. "אני מרגיש שיש פשוט קצת איזון מחדש ונסיגה רחבה יותר בנטילת סיכונים", הוא אמר. "מתחת לזה, מניות הזיכרון והשבבים הניבו ביצועים כל כך טובים מתחילת השנה ובמבט של 12 חודשים אחורה, כך שנדמה שיש הרבה לקיחת רווחים בנוסף לרוטציה הרחבה יותר מנכסי סיכון".

עוד סקטור שבלט לשלילה אתמול היה סקטור הבנקים. מניות הבנקים הגדולים בארה"ב, ביניהם ג'יי. פי מורגן , גולדמן זאקס , מורגן סטנלי , בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ , נסחרות בירידות לקראת פרסום הדוחות הרבעוניים שלהם היום ומחר (ד'). מנגד, על רקע הזינוק החד שנרשם במחירי הנפט, מניות יצרניות הנפט קפצו, ביניהן שברון , אקסון מובייל וקונוקו-פיליפס .

מניית SpaceX של אילון מאסק נפלה למחיר של 139 דולר - הנמוך ביותר מאז הנפקת הענק שלה ב-12 ביוני, אז מחירה ההתחלתי של המניה עמד על 135 דולר. נזכיר כי מספר ימים לאחר אותה הנפקה, שהייתה הגדולה בהיסטוריה, המניה זינקה בחדות למחיר של 225 דולר, גירדה את רף שווי השוק של 3 טריליון דולר ואף עקפה לזמן קצר את מיקרוסופט ואלפאבית במונחי שווי שוק. המשמעות היא שבתוך כחודש, מניית SpaceX מחקה מעל טריליון דולר בשווי שוק.

מייקל אשלי שולמן, אסטרטג השקעות ב-Cerity Partners, אמר למרקטוואץ' כי "העובדה ש-SpaceX נסחרת סביב מחיר ההנפקה שלה היא רחוקה מלהיות משבר. זהו סימן לכך שלפרמיית הנרטיב שגולמה בהנפקה אין אולי עוד לאן לעלות בטווח הקצר".

שולמן הוסיף כי "כבר ראינו את הסרט הזה בעבר עם הנפקות מתוקשרות אחרות", שלא הותירו למניה כמעט מקום לעלות.

כאמור, עונת הדוחות לרבעון השני תתחיל לצבור תאוצה היום, עם דיווחים של כמה מהבנקים הגדולים בארה"ב. סם סטובאל, אסטרטג ההשקעות הראשי ב-CFRA Research, העריך כי עונת הדוחות עלולה להיות מאתגרת, לנוכח הציפיות הגבוהות מרווחי החברות. הוא ציין כי לפי הערכות S&P Capital IQ, הרווח למניה של חברות ה-S&P 500 צפוי להציג צמיחה שנתית של 20.9% - כמעט כפול מהצמיחה השנתית הממוצעת לרבעון מאז 2009, שעומדת על 11.6%. "הכניסה לעונת הדוחות של הרבעון השני עם ציפיות צמיחה גבוהות כל כך עלולה להתגלות כאתגר, במיוחד אם התחזיות קדימה יוגבלו בשל אי-הוודאות האינפלציונית", כתב סטובאל.

מאקרו

היום בשעה 15:30 שעון ישראל יפורסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש יוני. על רקע הירידה שנרשמה ביוני במחירי הנפט, המדד צפוי לסגת ב-0.1%, כך שהאינפלציה השנתית צפויה לרדת בחזרה אל מתחת לרף ה-4%. עם זאת, אינפלציית הליבה, אשר מנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, צפויה לטפס ב-0.3%, וכך להמשיך לשמש מקור לדאגה בעבור הפדרל ריזרב.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, התייחס לאינפלציה בארה"ב וציין כי "להערכתנו, אם מדד המחירים לצרכן יצביע על המשך האצת האינפלציה, ובפרט במדד הליבה, הסבירות להעלאת ריבית כבר בסוף החודש תעלה משמעותית. עם זאת, מהתבטאויות הנגיד ומהדוח החצי־שנתי על המדיניות המוניטרית עולה כי בשלב זה הפד מעדיף להמתין ולבחון האם מדובר בהתפתחות זמנית. אנו עדיין מעריכים כי לאחר סיום אירועי הקיץ, פקיעת תמריצי הממשל, תחזור הצריכה הפרטית למגמת ההיחלשות שאפיינה אותה בשנתיים האחרונות. בתרחיש זה, שוק העבודה צפוי לשוב ולהתקרר ולחצי האינפלציה מצד הביקוש יתמתנו".

מושל הפד כריסטופר וולר אמר אתמול בכנס בניו יורק כי אם מדד המחירים לצרכן לחודש יוני יפתיע לרעה, ייתכן שהבנק המרכזי ייאלץ להעלות את הריבית בקרוב. "אם נקבל עוד קריאה חמה של אינפלציית הליבה השבוע, אז ועדת השוק הפתוח של הפד תצטרך לשקול הידוק מוניטרי בטווח הזמן הקרוב", הוא אמר. "לבהות בפנים חמורות סבר באינפלציה עד שהיא נמסה למול מבטנו החודר זו אינה אופציה".

נזכיר כי היום בערב (17:00 שעון ישראל) תחל עדות בת יומיים של יו"ר הפד הטרי קווין וורש מול הקונגרס האמריקאי, בהמשך לפרסום דוח המדיניות המוניטרית החצי־שנתי של הבנק המרכזי בסוף השבוע שעבר. החשיבות שמייחסים בשווקים לאירוע צפויה להיות גדולה מבדרך כלל, במיוחד לנוכח העובדה שגישתו של וורש היא לצמצם את האיתותים של הבנק המרכזי לשווקים ככל האפשר.

סחורות ומטבעות

על רקע ההסלמה במזרח התיכון והירידות שנרשמו בוול סטריט אמש, השקל נחלש אתמול מול הדולר בכ-0.8% ושערו הרציף נעמד על 3.02 שקלים. הבוקר המגמה נמשכת ושער הדולר-שקל מתקרב לרף ה-3.03 שקלים.

במקביל, הדולר התחזק בעולם. מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות ברחבי העולם, התחזק בכ-0.3% לרמה של 101.2 נקודות. לדברי יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פייננשל סרביסס, ההתחזקות של הדולר נובעת מהעלייה בביקוש לנכסי מקלט, על רקע ההסלמה. להערכתו, "השקל צפוי להיסחר בתנודתיות גבוהה, כאשר העלייה בפרמיית הסיכון האזורית תומכת בביקוש לדולר".

מחירי הנפט זינקו אתמול במעל 9%, כאמור, לרמות שנראו לאחרונה רק לפני החתימה על מזכר ההבנות בין ארה"ב ואיראן. נפט מסוג ברנט ננעל סביב 83 דולר לחבית ורשם את הקפיצה היומית הגדולה ביותר שלו מזה שש שנים; נפט מסוג אמריקאי (WTI) ננעל סביב 77 דולר לחבית ורשם את הקפיצה היומית הגדולה ביותר שלו מאז אפריל האחרון. הבוקר, בעקבות החלפת המהלומות הלילית בין ארה"ב ואיראן, המחירים מטפסים בכ-2%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 84 דולר ונפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 80 דולר.

עוד בשוק הסחורות, הזהב נחלש במעל 2% וירד לרמה של כ-4,000 דולר לאונקיה, בין היתר, על רקע ההתחזקות של הדולר בעולם. הבוקר, הוא מתאושש מעט.

בשוק הקריפטו, הביטקוין איבד מערכו כ-3%, לנוכח הסנטימנט השלילי שנרשם בוול סטריט כלפי נכסי סיכון ונסחר סביב 62 אלף דולר.

תחזית

מניית אפל טיפסה אתמול בוול סטריט לשיא חדש של כל הזמנים, לאחר שבנק ההשקעות סיטי העלה את מחיר היעד שלו למניה מ-315 דולר ל-365 דולר - מה שמשקף לה אפסייד של כ-15% לעומת מחירה הנוכחי.

בסיטי העריכו כי ענקית הטכנולוגיה תמשיך להגדיל את נתח השוק שלה, על אף האטה שצפויה להירשם בשוקי הסמארטפונים והמחשבים האישיים. "אנו מאמינים שהיכולת של אפל ליישם העלאות מחירים סלקטיביות תעזור לקזז לחצים על שולי הרווח, בעוד שמותג הפרמיום שלה ובסיס הלקוחות הנאמן אמורים להגביל את החולשה בביקושים", כתבה אסיה מרצ'נט, אנליסטית בבנק.

בבנק הוסיפו כי השקת אייפון 18 בספטמבר תהווה גם היא קטליזטור חיובי שיכול לחזק את סנטימנט המשקיעים, כאשר ההערכה כי שתחול העלאת מחירים, "שיתמקדו ככל הנראה בדגמים המתקדמים יותר, שם הביקוש הוא יותר איתן". הבנק גם ציין שתהיה השקה צפויה של טלפון מתקפל ברבעון הרביעי של השנה.

מניית אפל טיפסה מתחילת השנה בקרוב ל-17% ושווי השוק שלה עומד על כ-4.66 טריליון דולר, שני רק למניית ענקית השבבים אנבידיה.