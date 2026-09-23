כלל ביטוח בדרך להשקעה באחד מבנקי ההשקעות הוותיקים בישראל

חברת הביטוח כלל רוצה לחזור לשוק החיתום, בנקאות ההשקעות והפעילות בשוק ההון. שנתיים אחרי שדיווחה כי היא מתכוונת להשקיע בבנק ההשקעות ווליו בייס, כעת כלל ביטוח מתניעה את המהלך מחדש ומדווחת כי היא בוחנת השקעה בחברה תמורת 18%-20% ממניות החברה לפי שווי של 600 מיליון שקל לפני הכסף. כלומר, כלל צפויה להשקיע ב-130-150 מיליון שקל.

מדובר בעסקה שנייה בעולם הפיננסים שבוצעה לאחרונה, אחרי עסקת מכירת אלטשולר שחם פיננסים לחברת הביטוח ווישור.

על פי הודעת החברה, תהיה הקצאת מניות לכלל והכסף צפוי להיות מוזרם פנימה כדי לתמוך ב"המשך צמיחתה של ווליו בייס". לדברי כלל, מדובר עדיין בבחינה ב"שלב ראשוני" וכי עוד לא גובשו ההסכמות המלאות.

ווליו בייס, שהוקמה ב-2013, נשלטת על־ידי ויקטור שמריך ועידו נויברגר, והיתרה מוחזקת בחלקים שווים בידי נתן חץ (אלוני חץ), דודי ורטהיים (קוקה קולה, קשת, בנק מזרחי טפחות) ובית ההשקעות מיטב של משפחות סטפק וברקת.

עידו נויברגר, מייסד שותף בווליו בייס / צילום: תומר יעקובסון

ווליו בייס פועלת בתחומים של ייזום והשבחת השקעות בחברות ציבוריות ופרטיות, נותנת שירותים פיננסים כמו ניהול גיוסי הון וחוב, הפצת מניות, מיזוגים ורכישות וגם מייצגת בשראל גופי השקעה בינלאומיים.

בשנה האחרונה, ווליו בייס מכרה את חלקה בחברת התחבורה הציבורית דן, כחלק ממכירת השליטה בידי השותפות ווליו-LBH, לפי שווי של 2.8 מיליארד שקל לחברת התחבורה הציבורית. בהמשך, חתמה החברה על מזכר הבנות למיזוג של פעילות הנדל"ן דן נדל"ן עם חברת דוניץ לפי שווי של 3 מיליארד שקל.

עוד פעלה החברה בעסקת המיזוג של חברות התוכנה מג'יק-מטריקס, ייצגה את ישראכרט במכירת השליטה לקבוצת דלק, וסיפקה שירותי חיתום בהנפקות של סוגת, מיכפל ורפק אנרגיה.