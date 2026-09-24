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מי אני | תומר לוינסקי, בן 37 מחיפה, נשוי + 2. בעלים ומנכ"ל של חברת שיווק ופרסום דיגיטלית מבנה התיק: תיק אמריקאי דרך Charles Schwab עם 20% במדד S&P ו־80% במניות צמיחה. בארץ דרך בנק הפועלים במדד S&P 500

תומר לוינסקי, 37, בעלי חברת לאוס מדיה לשיווק ופרסום בדיגיטל, נכנס לעולם הפרסום והשיווק כבר בגיל 14, כשעבד כיחצ"ן מסיבות בעיר הולדתו חיפה. "מי שמע אז על דיגיטל? היינו עובדים עם הזמנות מודפסות למסיבות, ובמקרה הטוב היינו שולחים SMSים", הוא נזכר. שם, בחיי הלילה, הכיר את טל הופמן שעסק גם בפרסום מסיבות בעיר, ולימים הפך לשותפו בעסק שהקימו יחד. "בצבא, בתחילת שנות ה־20 שלנו, החלטנו להקים חברה לשיווק ופרסום לעסקים בדיגיטל, ומאז אנחנו יחד בעסקים", הוא מספר.

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היום מעסיקים השניים כ־80 עובדים והחברה בבעלותם נחשבת לאחת המוכרות בתחומה. במקביל הם משקיעים גם בנדל"ן, ולאוס מדיה ואינטראקטיב יושבת בנכס בבעלותם המלאה, שנרכש תחת חברת לוינסקי הופמן בע"מ שהקימו יחד, ומחזיקה בנכסים נוספים.

לאחרונה, ורק אחרי שהרגיש שהעסק מבוסס, התפנה לוינסקי להכיר את שוק ההון. "אני מאוד חדש בשוק הזה. אני נמצא בו מעט מאוד זמן ולאט לאט צובר את הביטחון, ועם האוכל בא התיאבון - ואני נכנס יותר ויותר", הוא אומר.

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"נכנסתי לשוק ההון במאי 2024. רוב השנים השקעתי בפיתוח העסק, החברה, עסקים אחרים ובנדל"ן. לא הכרתי את שוק ההון, לא נחשפתי למה שניתן להשיג שם - ואיך אני יכול לבוא לידי ביטוי בתוך זה. מי שהכניס אותי להשקעות בשוק ההון זה בן וסרמן (סוחר בשוק ההון, יוצר תוכן פיננסי ומעביר קורסים למסחר בשוק ההון, אל"ו). חבר הכיר בינינו והוא הראה לי מה ניתן לעשות בשוק ההון, ממש פקח לי את העיניים. פתאום פגשתי בן אדם שמצליח ומתפרנס רק מזה, ומרוויח סכומים מטורפים. הוא לימד אותי ממש מא' איך לפתוח חשבון, הסביר לי על מניות, על מה לשים דגש וגרם לי באמת להצליח לעשות כסף ממניות. הוא נתן לי המון אמונה בדבר הזה.

"בהתחלה השקעתי 10,000 דולר במניות שהוא המליץ עליהן ואז הכנסתי עוד 40 אלף דולר, ולאט־לאט הוספתי וההחזקות שלי בחשבון גדלו. בסך הכול השקעתי 80 אלף דולר בשוק ההון בשנתיים".

איך אני מתעדכן

"אני צורך תוכן ברשתות החברתיות ונעזר המון בבן (וסרמן). התוכן שמעניין אותי כבר קופץ לי בכל פעם שאני גולש. עולים לי הרבה תכנים של מיכה סטוקס, שיש לו את התוכן הכי מקצועי בתחום, וגם בן מעלה כל יום סרטון מעולה.

"אין לי יותר מדי זמן להתעדכן, אז כשבן אומר לי למשל שהולכים להיות דוחות חיוביים של נביוס שרתים (Nebius), שזאת חברה שמתעסקת בשרתים ותשתיות מחשוב ממוקדות בינה מלאכותית, ואחת המניות שבן ממש עוקב אחריה, אז אני יודע שזה הזמן לשים עליה כסף. אם פתאום אני רואה סרטון שמישהו ברשת מדבר על מניה מסוימת, אני שולח לבן ושואל 'מה דעתך? שווה?' וסומך עליו".

שאלון מהיר טוויטר (X) או טלגרם?

"טוויטר, כי אני יותר מתחבר לפלטפורמה, יותר נהנה ממנה ומרגיש שהיא פחות אפלה מטלגרם. בהקשרים של שוק ההון אני מרגיש שהיא יותר אמינה. בטוח יותר מטלגרם". ביטקוין או אתריום?

"כמי שאוהב להיות בצד החזק והמוכר ביותר, אני בוחר ביטקוין. הוא יותר חזק, יותר גדול ומוביל את השוק, ומעבר לכך הוא המיינסטרים. אני כרגע עדיין הולך עם הזרם בכל הקשור לשוק ההון". ת"א 35 או S&P?

"S&P - בגלל שרוב הנכסים שלי זה נדל"ן בישראל ואני מאמין בפיזור סיכון. לכן מדד עולמי הרבה יותר רלוונטי מבחינתי". מדדים או מניות?

"מדדים, כי הם בטוחים יותר ונותנים תשואות טובות לטווח הארוך. אני משקיע גם במניות, אבל כמי שהוא חסר זמן, יש לי עדיפות למדדים, וכאמור יש גם את נושא הפיזור - שבמדדים הוא רחב יותר ומפחית סיכון". חשבון בבנק או בבית השקעות?

"בית השקעות כי העלויות תמיד יותר משתלמות שם. אבל באופן אירוני אני מנהל את ההשקעות שלי בישראל דרך בנק הפועלים ובחו"ל דרך צ'ארלס שוואב, שזה גם סוג של בנק. בגלל שאני לא סוחר מקצועי, אני מאמין שהמקצועיים עובדים עם חשבון בבית השקעות".

לקח שלמדתי

"אם כולם מדברים על מניה או חברה מסוימת - עדיף להתרחק ממנה. צריך להשקיע במה שאנשים לא מדברים עליו, כי אם מדברים אז כנראה שכבר מאוחר מדי להרוויח שם, ואפילו סביר שתפסיד. חוויתי את זה על בשרי כשהשקעתי לפני כמה שנים במניית סולאראדג', שצנחה משמעותית. מישהו אמר לי 'אתה חייב להשקיע שם, זו חברה מטורפת, אתה חייב לשים עליה כסף'. זה היה לפני שהכרתי את שוק ההון. שמתי שם 30 אלף שקל ונמחק לי כמעט כל הכסף כי המניה צנחה בכ־95%".

בחיים לא אשקיע ב...

"מניות שאני לא מבין מי ומה עומדים מאחוריהן. אבל בניגוד מוחלט לאמירה הזאת, יש לי כמה אלפי דולרים בחשבון ב־Binance (אפליקציית מסחר ובורסת קריפטו, אל"ו). אף אחד לא יודע מה עומד באמת מאחורי כל המטבעות הקריפטוגרפיים, ועדיין שמתי שם כמה אלפי דולרים בביטקוין ומטבעות נוספים. אבל אלה סכומים 'מצחיקים' שמבחינתי אפשר לסכן. פשוט כל אנשי הקונספירציות אומרים שיום אחד הביטקוין יגיע לשווי של 10 מיליון דולר ושאר מספרים מופרכים, אז אמרתי שאם זה באמת יקרה, לפחות לא אצטער שפספסתי.

"אבל בגישה הכללית אני עדיין חושב שמשקיע במניה צריך לפחות לדעת מה עומד מאחוריה. לא עד כדי חקירה מי בעלי המניות, מי יושב בהנהלה ומה כתוב בדוחות, כי זו עבודה למשקיע פונדמנטלי (משקיע שמעריך את השווי הכלכלי האמיתי של עסק באמצעות בחינת הדוחות הכספיים, מצב המאקרו והתחרות בענף, אל"ו). אני לא שם".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"לעשות ניתוח פונדמנטלי. היום אני לא מנתח הערכות שווי של חברות, אבל כן רוצה להכיר יותר לעומק את העסק שמאחורי המניה. זו כנראה גם נגזרת של זמן. אני אבא לשתי תינוקות, מוביל חברה עם 80 עובדים, מתעסק בעולם השיווק, שהוא תובעני בייחוד עם כל הכניסה של ה־AI, כך שהזמן שלי הוא משאב יקר. אולי אם הייתי יכול להשקיע יותר זמן בלנתח, להכיר לעומק ולהבין - ייתכן מאוד שגם הרמה של מה שאני עושה בשוק הייתה יכולה להניב לי יותר בחזרה".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"השקעתי כ־80 אלף דולר והיום יש לי בתיק קצת מעל 110 אלף, כלומר אני ברווח של כ־30 אלף דולר שנוצר בכשנתיים. אלה סכומים נמוכים ומצחיק אותי לדבר על המספרים האלה כרווח. זה לא כסף שאני בונה עליו או חי ממנו. הפעילות וההשקעות שלי בשוק ההון מצומצמות ביחס להשקעות שלי בנדל"ן.

"במשרדים שלי השקענו - השותף שלי ואני - 10 מיליון שקל, כולל רכישה ושיפוץ. לצדם יש לנו משרדים בפרויקט סמוך ועוד קרקע ומגרש שקנינו בצ'ק פוסט. בנדל"ן אני מושקע במיליוני שקלים, אז כשאני מדבר על סכומים של עשרות אלפי דולרים, זה בכלל לא ברף ההשקעות שאני רגיל אליהן".

אז למה אתה לא נכנס לשוק ההון במיליונים, כמו בנדל"ן?

"כי אני אישית מרגיש שנדל"ן הוא מקום הרבה יותר בטוח עבור הכסף שלי. עדיין אין לי אותו ביטחון בשוק ההון. אני כנראה צריך להכניס יותר כסף לשוק ההון ואני מאמין שזה יקרה, אבל זו מערכת יחסים שצריך לבנות לאט ולייצר ביטחון. השקעות, בכל תחום, זה משהו שנבנה צעד אחרי צעד, מגדיל את ההשקעה ועושה יותר פעולות כשיש לך יותר ניסיון".

המלצת מעקב

"אני חושב שכדאי לעקוב אחרי כל מה שקשור לעולם ה־AI, שהוא כמו אש בשדה קוצים. אני חי אותו ואת החברות הבולטות בו, שחלק עדיין לא נסחרות בבורסה. ברגע שהן יתחילו להיסחר אני ממליץ לכולם להיכנס אליהן כי הפעילות שלהן תכתיב את השוק בשנים הקרובות. למשל, אני עוקב באדיקות אחר אנת'רופיק ועוד חברות שעדיין לא בורסאיות ואי אפשר לסחור בהן, אבל ברגע שיתאפשר - זה יהיה הדבר החם הבא".