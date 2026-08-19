יציבות ברווח של כלל ביטוח: 614 מיליון שקל ברבעון השני

כלל ביטוח הרוויחה 614 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2026. אומנם מדובר בעלייה של 16% ביחס לרבעון המקביל אלא שברבעון המקביל אשתקד הרווח הכולל של החברה נפגע ב-100 מיליון שקל מפסק דין שומות המע"מ (מחלוקת של חברות כרטיסי האשראי עם רשות המיסים. המחלקות הייתה בנוגע לגביית המע"מ על הוצאות שונות של הישראלים בחו"ל). בנטרול אותה הפרשה הרווח ברבעון הנוכחי ירד ב-2.8%.

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בדומה למגדל, וכפי שהיה צפוי שיקרה, גם אצל כלל נרשמת ירידה מסוימת בתשואה להון, וזו עמדה על 22.5% ברבעון השני של השנה.

ובכל זאת, כלל מסיימת את המחצית הראשונה של השנה עם רווח של 1.05 מיליארד שקל, בדומה לאשתקד (בנטרול השומה) ועלייה של 12% ביחס לרווח המדווח. כלל החליטה לחלק למשקיעים דיבידנד בסכום של 200 מיליון שקל.

עוד עולה מדוחותיה של כלל כי היקף הנכסים המנוהלים שלה בסוף הרבעון השני עלה לשיא חדש של 456 מיליארד שקל, עלייה של 16% ביחס לסכום לפני שנה. בחברה מסבירים את הגידול בהיקף הנכסים המנוהלים בכך שהיא מובילה את טבלת התשואות בקופות הגמל וההשתלמות. ואכן, מתחילת השנה כלל סיפקה במסלול הכללי של קרנות ההשתלמות תשואה של 6.8%, כאחוז וחצי מעל הממוצע בענף.

במסלול המנייתי היא ראשונה גם כן עם תשואה של 11.3%, פער של כמעט 3% מהממוצע. גם בתשואות לטווח של 3 שנים היא בצמרת.

סביבה עסקית מבטיחה

כלל מציינת כי הסביבה העסקית תומכת בהמשך גידול בתוצאות של חברות הביטוח. לדבריה, ישראל היא "כלכלה חזקה התומכת בצמיחת שוק הביטוח והחיסכון בישראל". עוד היא מציינת במצגת את נוסחת ההצלחה של חברות הביטוח. לדבריה, בישראל יש "שוק פיננסי ייחודי עם הזדמנויות צמיחה משמעותיות, חסמי כניסה רגולטורים גבוהים, מספר מצומצם של חברות גדולות ונטייה להעדפת חברות מוכרות ע"י הצרכן".

החברה אף מעדכנת כי עד סוף השנה היא תפרסם יעדים חדשים.

יורם נוה, מנכ"ל קבוצת כלל החזקות אמר בעקבות הדוחות, "במחצית הראשונה של 2026 הצבירה נטו בפנסיה וגמל הסתכמה במעל 11 מיליארד שקל, לעומת כ-1.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כמעט פי 6, דבר המעיד על מגמת צמיחה מואצת הנתמכת, בין השאר, בזכות הובלה בתשואות לאורך זמן".

נוה הוסיף ש"הרווח מעסקי ליבה במגזר כרטיסי אשראי ברבעון ה-2 הסתכם בכ-123 מיליון שקל, לעומת כ-100 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-23%".