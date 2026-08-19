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קבוצת לוזון

אקזיט לעמוס לוזון: מוכר 20% מפעילות האנרגיה שלו תמורת 223 מיליון שקל

אחרי המאבקים מול עופר ינאי, קבוצת לוזון בדרך למכור נתח מפעילות האנרגיה שלה, במהלך המשקף לתחנת הכוח דוראד בה היא מחזיקה שווי של 4.4 מיליארד שקל - דומה לזה שלפיו היא רכשה את חלקה של נופר בחברה המשותפת מוקדם יותר השנה

איתן גרסטנפלד 10:59
עמוס לוזון / צילום: People Photography
עמוס לוזון / צילום: People Photography

קבוצת לוזון בדרך להצפת ערך בעסקי האנרגיה שבבעלותה. החברה, שבשליטת איש העסקים עמוס לוזון, חתמה על הסכם הבנות עם גוף מוסדי למכירת 20% מפעילות האנרגיה שלה תמורת 223 מיליון שקל. מה שמשקף לתחנת הכוח דוראד, בה מחזיקה החברה באמצעות פעילות האנרגיה, שווי של 4.4 מיליארד שקל.

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המהלך המסתמן מגיע חודשים ספורים לאחר שקבוצת לוזון השלימה את רכישתה המלאה של פעילות האנרגיה, שמחזיקה בתחנת הכוח דוראד, מידי אלומיי. זאת, בתום מאבק ייצרי שניהלה מול חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י, שבשליטת איש העסקים עופר ינאי. זאת, לאחר שבתחילת השנה השלימה נופר את רכישת חברת האנרגיה הציבורית אלומיי, שהחזיקה במחצית מהמניות של פעילות האנרגיה של לוזון.

תמורת המכירה, 742 מיליון שקל, שיקפה לודראד שווי של 4.4 מיליארד שקל, בדומה לשווי לפיו צפוי להכנס המשקיע המוסדי. בעקבות המהלך עלתה קבוצת לוזון להחזקה של כ-33.75% בתחנת הכוח הפרטית שדרומית לאשקלון, בה היא מחזיקה כאמור באמצעות חברת-הבת (100%) לוזון אנרגיה.

שני המהלכים האחרונים, משקפים קפיצה משמעותית בערכה של דוראד, בצל העניין הגובר בתחום האנרגיה. רק לפני כשנה רכשה חברת הביטוח הפניקס 10% ממניות תחנת הכוח מידי זורלו הטורקית, תמורת 280 מיליון שקל. בעסקה ששיקפה לתחנה שווי של 2.8 מיליארד שקל. באותה עסקה רכשה לוזון אנרגיה את יתרת החזקותיה של זורלו בתחנה (15%), לפי אותו שווי.

הצפת הערך של לוזון

עבור לוזון מדובר בהצפת ערך מפעילות האנרגיה אותה רכש לפני כעשור. בשנת 2016 רכש לוזון את השליטה בחברת הנדל"ן א. דורי מידי גזית גלוב (כיום ג'י סיטי) של חיים כצמן, תמורת 10 מיליון שקל בלבד. זאת, בעקבות הפסדי העתק שרשמה גזית גלוב על השקעה זו, בשל ההפסדים שגרמה החברה-הבת דורי בנייה, שעסקה בתחום קבלנות הבנייה וקרסה עקב בעיות בתמחור ובביצוע הפרויקטים שהקימה.

לאחר המכירה שינה לוזון את שמה של החברה לקבוצת לוזון. תחת לוזן הושבחה בצורה משמעותית החברה, שהחזיקה לצד חברת הבנייה הכושלת גם את תחנת הכוח הפרטית ויזמית הנדל"ן למגורים רונסון שפעלה בפולין. אליהם צירף לוזון גם את פעילות המימון שלו שנעשית באמצעות לוזון אשראי (לשעבר טריא).

קבוצת לוזון נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-1.9 מיליארד שקל, אחרי עלייה של מעל 50% בשנה האחרונה ושל כ-190% בשלוש השנים האחרונות.