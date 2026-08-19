דוחות עזריאלי: הפדיונות בקניונים קפצו, ומה שחק את הרווח הנקי?

קבוצת עזריאלי , בניהולה של דנה עזריאלי, מסכמת את הרבעון השני של 2026 עם עלייה קלה בדמי השכירות נטו (NOI), שהסתכמו בכ-651 מיליון שקל, לעומת כ-648 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. גם הרווח התזרימי התפעולי (ה-FFO) של החברה עלה קלות והסתכם בכ-426 מיליון שקל.

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לקבוצה יש 23 קניונים ומרכזים מסחריים בישראל, בשטח כולל להשכרה של כ-387 אלף מ"ר, בהם נרשמה ברבעון עלייה חדה בפדיונות של כ-8.3%, על רקע התאוששות בפעילות בשל מבצע "שאגת הארי" שהוביל לסגירה של הקניונים למשך מספר ימים. בחברה מסבירים כי השפעת המבצע על תוצאות המגזר הסתכמה בכ-7 מיליון שקל.

בהמשך לכך הציגה עזריאלי עלייה ב-NOI במגזר מרכזי מסחר וקניונים שהסתכמו ב-261 מיליון שקל, לעומת 239 מיליון שקל אשתקד שנבעו בעיקר מהשפעת מבצע "עם כלביא" על הפעילות בחודש יוני 2025.

עוד מסבירים בעזריאלי כי ה-NOI בקניונים הושפע מהקיטון בשטח קניון עזריאלי, לאור ביצוע עבודות בשטחי הקניון לצורך חיבורו לבניין הספירלה, כאשר במסגרת עבודות החיבור נגרעו מהקניון שטחי מסחר בהיקף של כ-3,000 מ"ר. עוד צוין כי העבודות צפויות לשדרג משמעותית את הקניון ולהגדיל את שטחי המסחר בכ-16,000 מ"ר.

ירידה בתחום ה-Data Centers

בכל הנוגע לתחום ה-Data Centers, שם עזריאלי פועלות בעיקר בחו"ל, נרשמה ירידה ב-NOI ל-103 מיליון שקל, לעומת 115 מיליון שקל ברבעון המקביל. עם זאת, התחום ממשיך לתפוס נתח משמעותי מפעילות החברה, כאשר לאחרונה חתמה החברה על שני הסכמים חדשים בלונדון ובנורבגיה, הצפויים לתרום יחד NOI שנתי של כ-125 מיליון שקל.

עזריאלי ממשיכה לשמור על שיעורי תפוסה גבוהים, כאשר שיעור התפוסה במגזר מרכזי המסחר והקניונים בישראל עמד על כ-99%, ובמגזר ה-Data Center התפוסה עמדה גם היא על כ-99%. מגזרי הדיור המוגן והמגורים להשכרה בישראל הציגו שיעור תפוסה של כ-97% כל אחד, בעוד שבמגזר השטחים להשכרה למשרדים ואחרים בישראל נרשם שיעור תפוסה של כ-96%. מנגד, במגזר הנדל"ן המניב בארה"ב עומד שיעור התפוסה על כ-64%.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי של קבוצת עזריאלי צנח ל-155 מיליון שקל, לעומת 320 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחברה מסבירים כי הירידה נבעה בעיקר מקיטון של 202 מיליון שקל ברווחי השיערוך של הנדל"ן להשקעה, לצד עלייה בהוצאות הנהלה, כלליות ושיווק ובהוצאות המימון נטו וכן מקיטון של כ-5 מיליון שקל ב-NOI.

מנגד, הירידה ברווח קוזזה בחלקה על-ידי גידול של 65 מיליון שקל בחלק החברה בתוצאות חברות כלולות, עלייה של כ-30 מיליון שקל ברווח הגולמי של צמח, גידול של 18 מיליון שקל בהכנסות אחרות נטו וירידה של 65 מיליון שקל בהוצאות המסים.