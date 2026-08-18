שנה וחצי אחרי שביג פאשן גלילות נפתח בקול תרועה והפך לאחד ממרכזי המסחר הבולטים שלה, דווקא עליו קשה ללמוד מהדוחות הכספיים של בעלת הבית. ביג, שמדווחת השבוע על תוצאות הרבעון השני של 2026, מפרסמת נתונים מפורטים על שורה של מרכזים קטנים ממנו בהרבה, אבל המספרים של המתחם בגלילות אינם מופיעים בנפרד.

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לא מדובר ב"עוד מרכז מסחרי" בפורטפוליו. המתחם, שנפתח בפברואר 2025 בהשקעה של כ-2 מיליארד שקל ומתפרס על פני 44 אלף מ"ר מסחרי, הכניס לשוק כ-160 חנויות ומסעדות והפך בתוך זמן קצר לשחקן משמעותי באזור. כל השטחים בו מאוכלסים, ובחברה מספרים על רשימת המתנה של מותגים המעוניינים להיכנס.

אלא שמי שינסה להבין מהדוחות הנוכחיים כיצד מתפקד המתחם ימצא אותו יחד עם המרכזים באור עקיבא, גדרה, כרמי גת והרחבת ביג אשדוד, תחת קבוצת "הפרויקטים החדשים". החמישה תרמו יחד ברבעון כ-7 מיליון שקל להכנסות משכירות וניהול.

בחברה מסבירים כי הם מפרסמים נתונים פרטניים רק על המרכזים המשועבדים. גלילות אינו משועבד וגם אינו מוגדר נכס מהותי לפי כללי הדיווח, ולכן תוצאותיו אינן מוצגות בנפרד. עם זאת, בשיחת המשקיעים צוין כי מספר המבקרים ביום חול עומד על כ-25 אלף בממוצע, ובשבתות - כ-40 אלף ("אלה נתונים פנומנליים", אמר בשיחה עם המשקיעים המנכ"ל חי גאליס, וציין כי מדובר במתחם "המשמעותי ביותר שגם מעניין את כולם").

נזכיר כי בעבר בחודשים הראשונים לפעילות הגיעו הפדיונות בגלילות לכ-90 שקל למ"ר ביום, שהם כ-4 מיליון שקל ביום, ובחורף האחרון ירד הנתון לקצת פחות מ-60 שקל למ"ר. גורמים בענף העריכו אז כי הוא מתקרב לקצב הכנסות של כ-1.5 מיליארד שקל בשנה.

השריפה בפתח תקווה

ברמת הקבוצה כולה, ביג המשיכה לצמוח ברבעון. ההכנסות מהשכרה, דמי ניהול ועוד הסתכמו בכ-690 מיליון שקל, עלייה של כ-2.5% לעומת 673 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי זינק בכ-60% לכ-428 מיליון שקל, לעומת כ-268 מיליון שקל אשתקד.

במחצית הראשונה הסתכמו ההכנסות בכ-1.37 מיליארד שקל, עלייה של 4.6% לעומת כ-1.31 מיליארד שקל בתקופה המקבילה, בעוד הרווח הנקי ירד בכ-9% לכ-639 מיליון שקל, לעומת כ-706 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2025.

הפרויקט הבא שאמור לתפוס מקום מרכזי בפעילות הקמעונאית של ביג מוקם בימים אלה בפתח תקווה. ב-8 באוגוסט פרצה שריפה באתר הבנייה של המרכז המסחרי, ובדוח נכתב כי החברה עדיין "אומדת את הנזקים". בשיחה עם המשקיעים ציין גאליס כי השריפה נבעה מתקלה טכנית כתוצאה מעומס החום.

בחברה אומרים כי המרכז צפוי להיפתח במחצית השנייה של 2029, וכי השריפה לא תשנה את לוח הזמנים. "העובדה שיש עוד מספיק שנים עד לגמר הפרויקט מאפשרת לנו להצליח לטפל בדברים מבלי שתהיה פגיעה בלוח הזמנים", הסביר גאליס.

מדובר במרכז שיכלול כ-65 אלף מ"ר של שטחי מסחר, וההשקעה בו מוערכת בכ-2.2 מיליארד שקל. כבר בנובמבר 2024 חתמה ביג על חוזים להשכרת כ-40 אלף מ"ר, כ-60% מהשטחים, עם כמה מהקבוצות הגדולות בשוק, ובהן פוקס, פקטורי 54, אלקטרה, רנואר וקסטרו. מאז התווספו לרשימת השוכרים שחקנים חזקים נוספים.

הגידול באשדוד

מבין המרכזים המוזכרים בדוחות, שווה להתעכב על עוד שניים. ראשית, המרכז המצליח ביותר מבין אלה שעליהם מפרט הדוח נמצא באשדוד. ההכנסה התפעולית נטו (NOI) עמדה ברבעון השני על כ-23.7 מיליון שקל, כמעט פי שניים מהמרכז הבא אחריו, ביג פאשן נצרת, שהגיע לכ-12.2 מיליון שקל. דמי השכירות הממוצעים באשדוד עלו מ-119 שקל למ"ר בחודש ברבעון הראשון ל-151 שקל ברבעון השני, מעט מעל הממוצע של 147 שקל שנרשם ב-2025.

שנית, בגדרה עמד הנתון ברבעון השני על 92% "בלבד", לאחר שב-2025 עמדה התפוסה הממוצעת במרכז על 96%. במקביל, דווקא ההכנסה מהשטחים שכבר מאוכלסים השתפרה. דמי השכירות הממוצעים עלו מ-87 שקל למ"ר ברבעון הראשון ל-103 שקל ברבעון השני, ובחוזים שנחתמו במהלך הרבעון הגיע המחיר הממוצע ל-129 שקל למ"ר.