ענקית הקניונים מליסרון , בניהולו של אופיר שריד ובשליטת ליאורה עופר, מסכמת את הרבעון השני ואת המחצית הראשונה של 2026, על רקע השפעותיה של מלחמת "שאגת הארי". ברבעון השני, ובמקביל לרגיעה היחסית במצב הביטחוני, עלו הפדיונות בקניוני החברה בכ־11% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. זאת, לאחר שברבעון הראשון ירדו הפדיונות בקניוני עופר שבבעלותה בכ־5%, על רקע סגירת הקניונים למשך חמישה ימים במהלך מלחמת "שאגת הארי".

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במקביל, דמי השכירות נטו (NOI) עלו ברבעון בשני ביחס למקביל ב-5% ל-412 מיליון שקל, אך הרווח הנקי ירד בכ-33% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכם בכ-289 מיליון שקל, בהשוואה לכ-437 מיליון שקל אשתקד. במליסרון מסבירים כי הירידה ברווחים נבעה בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד, הכירה החברה בעליית שווי נדל"ן להשקעה, נטו ממס בסך של כ-288 מיליון שקל, לעומת סכום מתון יותר של כ-142 מיליון שקל ברבעון השני של השנה. במבט קדימה, להערכת החברה, קצב ה-NOI השנתי המייצג בעוד 12 חודשים יעמוד על כ-1.82 מיליארד שקל, בתמיכת אכלוס מלא של מגדל B בפרויקט לנדמארק בת"א המושכר במלואו.

"העסקה אינה מעוררת קושי תחרותי": מליסרון מתייחסת לוויתור על קניון הזהב

מליסרון מחזיקה ב־18 קניונים ברחבי הארץ, בשטח כולל של כ־542 אלף מ"ר. הקניונים כוללים כ־2,400 שוכרים, ושוויים בספרי החברה מסתכם בכ־19.5 מיליארד שקל. שיעור התפוסה בהם עומד על כ־99%. לצד פעילות הקניונים, לחברה שישה פארקי הייטק ומשרדים, הממוקמים ברובם בסמוך לקניונים. נכסים אלה משתרעים על כ־484 אלף מ"ר, כוללים כ־370 חברות ושוויים בספרי מליסרון מסתכם בכ־9.8 מיליארד שקל, בשיעור תפוסה של כ־96%.

בשבועות האחרונים, עלתה מליסרון לכותרות, לאחר שהודיעה כי היא מוותרת על העסקה לרכישת 51% מקניון הזהב בראשון לציון, לאור התנגדות רשות התחרות. זאת, כשבועיים בלבד לאחר שענקית הביטוח מגדל רכשה את 25% הנוספים בקניון, שהיו בבעלות משפחת גינדי, תמורת כ־840 מיליון שקל.

בדוחותיה, התייחסה מליסרון לביטול העסקה וציינה כי היא סבורה שהעסקה אינה מעוררת קושי תחרותי המצדיק את אי־אישורה, וכי פירטה בפני רשות התחרות בהרחבה את נימוקיה לעמדה זו. עם זאת, החברה הדגישה כי בהתחשב במכלול נסיבות העניין, ובהן התמשכות ההליכים מול הרשות, החליטה שלא למצות את ההליכים מול רשות התחרות וערכאות הערעור הרלוונטיות. לצד זאת, בדוחות לא ציינה כי יש משמעות או השפעה כלכלית של הוויתור על הרכישה.

מעל מיליון דולר על קמפיין עם גווינת' פאלטרו

בתחום המגורים, מליסרון פועלת באמצעות חברת אביב מליסרון, המחזיקה בצבר של כ־13 אלף יחידות דיור המתוכננות להקמה. מתחילת 2026 ועד למועד פרסום הדוח, מכרה אביב מליסרון 166 דירות, מהן 132 דירות ברבעון השני, בתמורה לכ־774 מיליון שקל. בנוסף, התקבלו 20 בקשות הרשמה שטרם נחתם בגינן הסכם מכר.

בין הפרויקטים המרכזיים של החברה נמצא 51 PARK בהרצליה, בו השקיעה החברה מעל מיליון דולר, בקמפיין שיווקי בכיכובה של השחקנית זוכת האוסקר ואשת העסקים גווינת' פאלטרו, בו נמכרו עד למועד פרסום הדוח 56 דירות מאז תחילת השיווק בחודש מאי. לצד זאת, בחודש יולי נמכרו עוד 55 דירות בפרויקט. הפרויקט כולל שני מגדלים בני 51 קומות ובהם 646 יחידות דיור, בתמהיל של דירות 2-5 חדרים, מיני־פנטהאוזים ופנטהאוזים.