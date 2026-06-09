1 כדי למכור דירה יקרה בשוק בירידה, חייבים כוכבת הוליוודית

השבוע קיבלה הפסקת הפרסומות הישראלית ניחוח הוליוודי, עם עלייתו של קמפיין חדש לפרויקט 51PARK של אביב מליסרון בהרצליה, בכיכובה של השחקנית זוכת האוסקר ואשת העסקים (היהודיה) גווינת' פלאטרו.

מדובר בפרסומת שצולמה במשך יומיים בניו יורק בספטמבר האחרון, באמצעות משרד הפרסום WhyWorry של גבי אטל. הצילומים נערכו בשלושה לוקיישנים, בהם סנטרל פארק וברוודווי פינת רח' 73. עלות ההפקה הייתה כפולה מהפקה סטנדרטית בארץ, כאשר לפי הערכות שכרה של פאלטרו עמד על 1-1.5 מיליון דולר.

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פאלטרו היא דמות איקונית, שהופעתה מייצרת בידול מול המתחרים בשוק. בהתאמה, המשא ומתן להבאתה נמשך ארבעה-חמישה חודשים. נציין כי בשנים האחרונות עלו בישראל מספר קמפיינים עם כוכבים הוליוודיים, כמו מורגן פרימן לתדיראן ודיוויד שוויימר למיטב, אולם אז היה מדובר בסרטי סטודיו ולא בלוקיישן חוץ.

ההשקעה בשיווק נגזרת מגודל הפרויקט הנדל"ני, וב-51PARK מדובר בכ-650 יחידות דיור בשני מגדלים בני 51 קומות (לצד שטחי מסחר ומוסדות ציבור). הפרויקט נבנה על קרקע בסמוך לפארק הרצליה וטלקניון שבעת הכוכבים, שבה זכתה אביב מליסרון בשנת 2022 במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל, תמורת כ־1.1 מיליארד שקל.

שלב החפירה והשיפון, שבו מתחיל כל פרויקט, יצא לדרך במהלך הרבעון הראשון של השנה. אביב מליסרון דיווחה כי מאז יצא הפרויקט לשיווק, בחודש מאי, התקבלו 120 בקשות הרשמה לדירות בפרויקט. על התכנון אחראי משרד ישר אדריכלים, ולדיירים מוצעים בין היתר בריכת שחיה, חדר כושר עם סאונה, סטודיו פילאטיס ויוגה, לאונג' עסקים, חדר יין וסיגרים, אולם קולנוע פרטי וג'ימבורי.

נציין כי החברה מציגה בדוחותיה צבר גדול של 13 אלף יחידות דיור, מהן 5,500 יחידות דיור בשלבי תכנון ובנייה, כך שרובן טרם התממשו ונבנות בפועל. החברה מתמודדת עם יתרה לא קטנה של דירות במלאי, 738 יח"ד נכון לסוף הרבעון הראשון של 2026, בעוד לאורך הרבעון הראשון מכרה 26 דירות. בשנת 2025 כולה מכרה החברה 118 דירות, ובסוף אותה שנה יתרת הדירות במלאי עמדה על 518 יח"ד, מה שמראה שגם צבר הדירות המשווקות גדל במהלך הרבעון הראשון של השנה.

2 ההשקעה החדשה של מנכ"ל הבורסה

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, רכש את קבוצת הכדורגל הפועל חדרה, יחד עם הכדורגלן לשעבר אסי רחמים. על פי ההערכות, רחמים ובן זאב, בסיוע העירייה, יכסו את הבור שנוצר בתקציב הקבוצה שירדה בעת האחרונה לליגה השלישית, העומד על כ-15 מיליון שקל.

איתי בן זאב, מנכ''ל הבורסה / צילום: כדיה לוי

עבור בן זאב לא מדובר בהתנסות ראשונה בעולם הכדורגל, לאחר שבשנת 2020 שימש כיו"ר קבוצת הפועל באר שבע, שאותה ניהל באותה העת רחמים. את עיקר הונו הוא צבר הודות לתפקידו בבורסה, שמנייתה נסקה בחמש השנים האחרונות בכמעט 800% לשווי של כ-14 מיליארד שקל. עלות שכרו השנתית של בן זאב עמדה אשתקד על 6.1 מיליון שקל. לצד זאת, הוא מחזיק בכ-3.6% ממניות הבורסה בשווי כולל של יותר מ-500 מיליון שקל.

3 תערוכה

מרכז החוסן של כלל ביטוח ופיננסים השיק במטה החברה את תערוכת הצילומים של ליאור רוטשטיין, צלם אוטיסט - בשיתוף עם "אותי", עמותה ישראלית לאוטיזם. באירוע ההשקה שיתף רוטשטיין את סיפור חייו, ודיבר גם על המקום שתופסת היצירה במסע ההתמודדות שלו.

מתוך תערוכת הצילומים של ליאור רוטשטיין (שני מימין) / צילום: מיקה גולן

4 מינויים חדשים

אודי שרון ימונה למנכ"ל דואר לוגיסטיקה, ויוביל את פעילות החברה בתחומי הסחר ושרשרת האספקה. בעבר כיהן כמנכ"ל DHL ישראל, מנכ"ל נמל חיפה ומנכ"ל Challenge Airlines Israel.

אודי שרון / צילום: חנוך ויניקמי

עמית סלונים מונה לעורך הראשי של המגזין Time Out. הוא מגיע לתפקיד לאחר עשור בערוץ התרבות של אתר וואלה.

תמר גרינפלד מונתה למנכ"לית ארגון סופרסונס, שייסדה חנה רדו ומקדם נוכחות נשית שוויונית ומאוזנת בצמתי השפעה והחלטה.