המבצעים הפיננסיים נוסח 20-80 ו-10-90 שפיתו רבים לרכוש באמצעותם דירות לפני שנתיים הולכים ומתבררים כמלכודת פיננסית לרבים. מסקירת הכלכלן הראשי באוצר עולה, כי יותר מ-4% מהעסקאות על דירות חדשות שבוצעו ב-2023 בוטלו ע"י רוכשים, שלא יכלו לעמוד בתנאים.

בסיכום המחצית הראשונה של 2026 התבצעו כ-37 אלף עסקאות, נתון שמלמד על שנה חלשה מאוד, אם כי מעט טובה יותר משנה שעברה, שבה בוצעו רק 35 אלף עסקאות.

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בסך הכל בשנתיים הללו של 2025 ו-2026 שוק הדירות נראה כמי שנגמל במידה רבה ממבצעי המימון של היזמים, שהיו מאוד פופולריים ונראו קוסמים ומפתים לפני שנתיים, והיום נראים באור שונה, לפחות מצד אוכלוסיה שמראש לא נועדה להשתתף בהם. הגמילה זהו באה בירידת כמות העסקאות בכ-10% מהמחצית הראשונה של 2024 למחצית הראשונה של 2026.

ואולם הגמילה באה לידי ביטוי בצורה כואבת לרוכשים מלפני שנתיים ושלוש שחשבו כי זכו להטבות פיננסיות משמעותיות, אך ככל שמתקרב מועד השלמת בניית הפרויקט שבו יצטרכו לפרוע את חובם ליזמים, הם מפנימים שלא יוכלו לעמוד בתשלומים ומבטלים את חוזי הרכישה, תוך תשלום קנסות ביטולים שיכולים להגיע למאות בודדות של אלפי שקלים.

ערי הנגב מובילות בביטולים

על פי המעקב שמנהל הכלכלן הראשי, כמות הביטולים גדלה במהירות. בינואר השנה נקלטו 1,294 ביטולי עסקאות שבוצעו בין 2023 ל-2025, ואילו החודש (אוגוסט) מספר הביטולים זינק ל-41%.

האזור שבו המספר הגדול ביותר של מבטלים הוא הנגב, ובעיקר ערים באר שבע, אופקים, שדרות, נתיבות, קריית גת ועוד, שבהן המבצעים התקיימו במסה גדולה וקרצו בעיקר לזוגות צעירים ולבני מעמד בינוני. 475 עסקאות בוטלו באזור זה.

ואולם גם באזורי ירושלים (200 ביטולים) ותל אביב (167) ניכרת האצה בקצב הביטולים, כשאזור השפלה (225) והמרכז (212) מתאפיינים אף הם בכמות גדולה יחסית של ביטולי עסקאות.

מדובר בתופעה מתגלגלת. "הגידול בבביטולי העסקאות בשלוש השנים האחרונות בולט עוד יותר, בפרט כאשר חלק גדול מעסקאות אלו היו 'על הנייר' וטרם הגיע מועד המסירה וכמובן, כאשר טרם חלף פרק זמן ארוך דיו כדי לבחון את שיעור הביטולים הסופי", נכתב בסקירה.

"כך למשל, כאשר בחנו את שיעור הביטולים מעסקאות 21', שנה בה נשבר שיא במספר העסקאות, בפרט במכירות הקבלנים, נמצא כי שיעור זה עמד על חצי אחוז בלבד, זאת מתום שנתיים לתום השנה הקלנדרית. מנגד, שיעור הביטולים מעסקאות 24', עומד כבר כעת על 2.3%, זאת כאשר חלפו פחות משנתיים מתום השנה הקלנדרית. מעסקאות 23' עומד כיום שיעור הביטולים על 4.3%, זאת כאשר חלפו כשנתיים וחצי מתום השנה הקלנדרית".

כאמור, ברור שיש קשר בין שיעור הביטולים לבין המבצעים הפיננסיים של היזמים, שבמקור נועדו למשקיעים ולאוכלוסיה אמידה, אך בסופו של דבר פנו במקומות רבים דווקא לאוכלוסיה פחות חזקה, שכיום חלק גדל והולך ממנה מתקשה לעמוד בהסדרים.