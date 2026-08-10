נתונים חושפים: ליקויי בנייה התגלו ברוב מכריע של הדירות החדשות

רכישת דירה חדשה נתפסת בעיני רבים כעסקה שאמורה לספק שקט נפשי, ללא צורך להתמודד עם תיקונים, בלאי או עבודות תחזוקה. אלא שנתונים חדשים מצביעים על כך שלא מעט דירות חדשות בישראל מגיעות עם "חשבון נסתר" שכולל עלות טיפול בליקויי בנייה שנותרים בדירה לאחר המסירה.

בניתוח שביצעה חברת לעד הנדסה, המתמחה בשירותי בדק בית ופיקוח הנדסי, נבדקו 2,860 דוחות בדק בית בשנים 2024-2026, ועולה כי ב־100% מהדירות שנבדקו נמצא לפחות ליקוי בנייה אחד. עוד עולה מהניתוח כי ב־98% מהדירות שנבדקו בישראל נמצאו ליקויי טיח וצבע, ב־97% ליקויי ריצוף, ב־97% ליקויי אלומיניום וב־94% מהדירות ליקויי אינסטלציה.

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בבדיקה נמצא גם כי עלות תיקון הליקויים נמצאת במגמת עלייה. כך, בשנת 2024 עמדה עלות התיקון החציונית על 29,615 שקל, בשנת 2025 עלתה ל־34,875 שקל, ובשנת 2026 כבר הגיעה ל־41,913 שקל, עלייה של יותר מ־40% בתוך שלוש שנים בלבד.

היקף הליקויים שנמדד במדגם הסתכם בכ־129 מיליון שקל. בהתבסס על היקף הדירות החדשות הנמכרות מדי שנה בישראל, מעריכים בחברה כי העלות המצטברת של תיקון ליקויי בנייה בדירות חדשות מגיעה ל־1.8־2.2 מיליארד שקל בשנה.

"כיום כמעט כל דירה חדשה בישראל נמסרת עם ליקויים", אומר אלכס דנה, מנכ"ל לעד הנדסה. לדבריו, הנתון שמטריד במיוחד הוא שליקויים בשווי 4.4 מיליון שקל תוקנו רק לאחר בדיקה חוזרת. "זה מלמד שלעתים קרובות, גם אחרי שהקבלן מודיע שהעבודות הושלמו, עדיין יש מה לבדוק".

94% ליקויים בחשמל

רטיבות וליקויים באיטום נחשבים לליקויים המורכבים והיקרים יותר לתיקון, והם הופיעו ב־77% מהדוחות שנבדקו. גם ליקויי חשמל תועדו ב־94% מהדוחות, וליקויי בטיחות וגז, לעומת זאת, הופיעו ב־3% בלבד.

לדברי דנה, בעוד שחלק מליקויי הבנייה שהיו נפוצים בעבר הולכים ונעלמים, אחרים ממשיכים להופיע בתדירות גבוהה. "אם בעבר נתקלנו שוב ושוב בטעויות בסיסיות כמו חיבור האמבטיה לצנרת של הג'קוזי, כיום מדובר בתופעה שהפכה לנדירה הרבה יותר. לפני שנתיים־שלוש זו הייתה תקלה שראינו לעיתים קרובות, אבל בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי".

מנגד, לדבריו, בתחום הריצוף כמעט שלא נרשמה התקדמות. "בממוצע אנחנו עדיין מוצאים לפחות עשרה אריחים פגומים בכל דירה. לעיתים מדובר בשבר קטן בפינת האריח, אך יש גם מקרים שבהם אנחנו מאתרים 50-60 אריחים פגומים בדירה אחת".

העלויות מזנקות* 29,615

שקל

עלות תיקון הליקויים ב-2024 34,875

שקל

עלות תיקון הליקויים ב-2025 41,913

שקל

עלות תיקון הליקויים ב-2026 *המחיר החציוני של עלויות התיקון לדירה

מקור: לעד הנדסה

באשר לגידול בעלויות תיקון הליקויים, דנה מסביר כי הן הושפעו בעיקר מההתייקרות של מחירי תשומות הבנייה וחוסר בכוח אדם בשנים האחרונות. "עליות המחירים המשמעותיות ביותר התרחשו בין השנים 2020 ל־2023, על רקע הקורונה ותחילת מלחמת חרבות ברזל, שהובילו לעלייה במחירי חומרי הגלם ולמחסור בפועלים". עוד הוא מסביר כי "אנחנו מתמחרים את הליקויים לפי מחירי השוק האמיתיים ותשומות הבנייה, שבשנים האחרונות עלו בעשרות אחוזים".

"כוח האדם התייקר"

לפי חיים פייגלין, משנה לנשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, הממצאים של הניתוח עולים בקנה אחד עם ההתייקרות הכוללת בענף הבנייה בשנים האחרונות. "מעבר למדד תשומות הבנייה, הגורם שהתייקר בצורה המשמעותית ביותר הוא שכר העבודה של בעלי המקצוע", הוא אומר בשיחה עם גלובס.

לדבריו, העלייה בעלויות בולטת במיוחד בתחום תיקון ליקויי הבנייה, שבו נדרשת מיומנות גבוהה. "אי אפשר לשלוח כל עובד לתקן ליקויי בנייה. מדובר בעבודה שמחייבת בעלי מקצוע מנוסים, שיודעים לתקן עבודה שכבר בוצעה, ולכן הביקוש להם גבוה והמחירים שלהם עלו משמעותית".

פייגלין מוסיף כי "קשה לגייס עובדים. זו עבודה פיזית ומורכבת, שמתבצעת לעיתים בתנאי מזג אוויר קשים ובסביבת עבודה בעלת סיכון. כתוצאה מכך, עלות העסקתם של בעלי המקצוע בישראל עלתה בעשרות אחוזים".

***גילוי מלא. בגרסה קודמת של הכתבה הופיע חישוב שגוי של חברת לעד הנדסה, לפיו היו 0% ליקויי חשמל. הנתון תוקן.