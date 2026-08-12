למרות השפל בשוק הדירות: 2026 בדרך לשבירת שיא המשכנתאות

שוק הדירות מצוי בשפל, אך שוק המשכנתאות גואה. בחודש שעבר נלקחו משכנתאות בהיקף של 11.56 מיליארד שקל. מדובר בחודש שני ברציפות שבו המשכנתאות חוצות את רף ה-10 מיליארד שקל, וההיקף הגדול ביותר שנלקח מאז דצמבר 2024. ועניין בולט נוסף: היקף המשכנתאות הצמודות למדד רשם שפל היסטורי של 10% מתמהיל המשכנתאות, כמעט שליש מהשיעור בתמהיל מלפני שנתיים.

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כאמור, היקף המשכנתאות ביולי היה גבוה מאוד, וככלל נראה כי 2026 תתמודד על שיא בהיקפי המשכנתאות שנלקחו. נכון לעכשיו, היקף המשכנתאות החודשי שנלקח השנה מגיע ל-9.8 מיליארד שקל, והוא עולה על זה שנלקח בשנת השיא של הנדל"ן בישראל, 2021, שאז הממוצע החודשי הגיע ל-9.7 מיליארד, בעוד שהיקף העסקאות החודשי אז היה גבוה ב-50% מזה של היום. רק ב-2022 נלקחו משכנתאות בהיקף ממוצע דומה, ואולם 2026 טרם הסתיימה.

רתיעה ממשכנתאות צמודות למדד

מעבר לכמות הגדולה של משכנתאות, בולטת הרתיעה של ציבור הלווים ממשכנתאות צמודות למדד, וכנראה שהדברים לא אמורים להפתיע. מדד המחירים לצרכן הפתיע לא פעם עם עליות חריגות, במיוחד לאור השלכות המלחמה והתנהלות הממשלה, חוסר היציבות במשק וחוסר הוודאות הכללי. כל זה מרתיע את הלווים, שמעדיפים להמר על מסלולי פריים.

המצב היה שונה בתחילת העשור, אז המדדים היו נמוכים מאוד, ואנשים חשו ביטחון מספיק כדי לקחת חלק מהמשכנתאות שלהם במסלולים צמודי מדד. עוד קודם לכן, בתחילת העשור הקודם, הלווים העדיפו בתמהיל הכולל שלהם לקחת יותר משכנתאות צמודות מאשר משכנתאות לא צמודות.

"בין 2016 לתחילת העשור האינפלציה הייתה נמוכה במיוחד. בשנים האחרונות עליית האינפלציה, שהגדילה את הקרן, מבריחה את הלווים, ואנשים מחפשים כל הזמן את האפיקים הטובים עבורם. מה שהיה טוב פעם - כבר לא טוב היום, ובמסלול הצמוד אתה מרגיש שאתה משלם ומשלם והיתרה לא יורדת", אומרת נופר יעקב, יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות.

"המספרים הגדולים של היום מספרים בעיקר את סיפור העסקאות של אתמול. כדי להבין מה באמת קורה כיום בשוק הדיור, חייבים להפריד בין היקפי האשראי בבנקים לבין מצב הביקושים האמיתי בשטח", מגיבים בהתאחדות יועצי המשכנתאות. "נתון השיא של 11.56 מיליארד שקל אינו מעיד על גל ביקושים חדש, אלא מבוסס במידה רבה על התחייבויות עבר, בעיקר עסקאות קבלן במבצעי מימון ומועדי תשלום נדחים שנחתמו בשנים 2023 ו-2024, ומגיעות רק עכשיו לשלב נטילת המשכנתא בפועל".