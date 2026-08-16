ראש בראש מול עזריאלי: מליסרון מקדמת הקמת קניון ענק בירושלים

מליסרון, ענקית הקניונים שבשליטת משפחת עופר, בדרך להיכנס לראשונה לירושלים עם קניון חדש. לגלובס נודע כי ענקית הקניונים מתכננת להקים בעיר קניון בשטח של כ־35 אלף מ"ר. הקרקע נמצאת בשכונת ארנונה, סמוך לטיילת ארמון הנציב, ברחוב דניאל ינובסקי.

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מליסרון מחזיקה כיום ב־18 קניונים ברחבי הארץ, בשטח מנוהל של כ־542 אלף מ"ר ובשיעור תפוסה כמעט מלא לחלוטין (99%). הפדיונות מהחנויות במחצית הראשונה של השנה עמדו על 5 מיליארד שקל.

במקום קניון הזהב?

בחודש שעבר נסוגה מליסרון מכוונתה לרכוש מחצית מהשליטה בקניון הזהב בראשון לציון מחברת הביטוח מגדל, בעקבות איתותים מרשות התחרות כי תתנגד לעסקה. על פי הערכות בשוק, הסיבה להתנגדות נבעה מהנוכחות החזקה והמשמעותית של רשת קניוני עופר במרכז הארץ, למרות שבמליסרון ניסו לטעון שאין להם נוכחות בשפלה בכלל ובראשון לציון בפרט.

כעת, כאמור, החברה מתכוונת להציב דריסת רגל ראשונה בשוק הירושלמי. ביולי האחרון, רכשה מליסרון 75% מהזכויות בקרקע בשטח של כ־29 דונם בירושלים מידי האחים צחי וחן נוימן. מליסרון שילמה 247.5 מיליון שקל, ועוד תשלום מותנה של 120 מיליון שקל שישולם כתמורה נוספת "ככל שתאושר תוכנית בניין עיר (תב"ע) חדשה ויושג יעד ההשבחה שנקבע בין הצדדים".

הייעוד התכנוני הנוכחי של הקרקע הוא מגורים ומלונאות, אבל לגלובס נודע כי בכוונת מליסרון לקדם תב"ע חדשה שתאפשר להוסיף זכויות ושימושים מסחריים בהיקף רחב, שעל בסיסם יוקם הקניון. אם התוכנית לא תאושר, בחברה מתכוונים לממש את זכויות הבנייה הקיימות ולקדם במקום פרויקט מגורים. העסקה עצמה כבר הושלמה והחזקה בקרקע נמסרה למליסרון, כך דווח על ידי החברה בדוחות הרבעון השני.

נעדרה עד היום מהבירה

הכניסה לירושלים מהווה מהלך משמעותי עבור קבוצת מליסרון, שעד היום נעדרה מבירת ישראל. החברה כבר מחזיקה בכמה מהקניונים החזקים בישראל, בהם רמת אביב, הקריון בקריית ביאליק, וגרנד קניון ב"ש.

עם כ־30 אלף מבקרים ביום: הקריון מתבלט כאחד הקניונים המובילים של מליסרון מדוחות הרבעון השני של מליסרון עולה כי הפדיונות בקניוני החברה עלו ברבעון השני בכ־11%, אחרי שברבעון הראשון הם ירדו בכ־5% על רקע סגירת הקניונים למשך חמישה ימים בעת "שאגת הארי". ה־NOI (הרווח התפעולי נטו) עלה ברבעון השני בכ־5%, לכ־412 מיליון שקל, לעומת כ־394 מיליון שקל ברבעון המקביל. הכנסות החברה ברבעון טיפסו ל־551.7 מיליון שקל, צמיחה של 15.1% לעומת 479.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. עם זאת, חלה ירידה מסוימת ברווח הנקי שעמד על 289 מיליון שקל, כ־33% פחות לעומת 437 מיליון שקל אשתקד. בחברה הבהירו כי זו תוצאה של ירידה בשערוכי נדל"ן ולא של היחלשות בפעילות השוטפת. כ־3.1 מיליארד שקל שווי הקריון בקריית ביאליק הוא אולי ההפתעה הגדולה של הדוחות. במשך כ־4 שנים נערך בו שינוי תמהיל של אלפי מ"ר מסחר, ביניהם צמצום החנות של המשביר לצרכן מ־6,000 ל־3,000 מ"ר, הקמת סניף סופרפארם גלרי בגודל 1,000 מ"ר ועוד. לצד זאת, נכנסו סניף דגל של זארה (3,000 מ"ר), וכן חנויות סטרדיוואריוס ופול אנד בר , במסגרת שדרת חנויות צפונית חדשה. היקף ההשקעה הכולל בהרחבה ובשיפוץ עמד על כ־150 מיליון שקל, וכלל חניון חדש. ע"פ החברה, מליסרון משקיעה בקריון כ־50־60 מיליון שקל בכל שנה בשיפוצים, וכבר יש תוכניות להרחבה בכ־3,000 מ"ר. על רקע זה הקריון המשיך להתחזק ברבעון השני של השנה, כשה־NOI עלה ל־50 מיליון שקל, לעומת 46 מיליון ברבעון המקביל - עלייה של כ־9%. במקביל, דמי השכירות הממוצעים בשטחי המסחר טיפסו מ־206 שקל למ"ר בחודש ל־219 שקל. שיעור התפוסה בו עמד 98.7%, לעומת 98% בתקופה המקבילה ושווי הנכס הגיע לכ־3.1 מיליארד שקל, לעומת כ־2.91 מיליארד שקל בסוף הרבעון השני אשתקד. על פי הערכות בענף, הקריון משרת כ־25־30 אלף מבקרים ביום ומוגדר כקניון הגדול בישראל מבחינת שטח מסחרי, עם כ־65 אלף מ"ר ו־200 חנויות. לצד הפריחה המפתיעה של הקריון, קניון רמת אביב (כ־28 אלף מ"ר) מצליח לשמור על מעמדו כ"קניון הדגל" של מליסרון בזכות תמהיל החנויות היוקרתי שלו, והקמת קומת ההסעדה והלייפסטייל החדשה. כל זאת במסגרת השקעה של כ־120 מיליון שקל בשיפוץ והרחבה. מתחם ההסעדה בקומה השלישית החדשה דווח בדוחות הנוכחיים כאחד הגורמים לעלייה ב־NOI, ובעלי חנויות פינו את מקומם למותגי יוקרה בינלאומיים שחלקם לא פעלו קודם בישראל כלל. גם בקניון עופר רחובות מתבצע כרגע אחד ממהלכי שינוי התמהיל המשמעותיים ביותר בקבוצה, שבמסגרתו שונה תמהיל של כ־13,000 מ"ר של שטחי מסחר, עם כניסת רשתות דוגמת קסטרו, זארה, פול אנד בר וכן ויקטוריה'ס סיקרט ואדידס. מעל הקניון מתוכנן גם מגדל משרדים של כ־11 אלף מ"ר. בגרנד קניון בבאר שבע, אחד הקניונים הגדולים של מליסרון, בוצע "טיוב תמהיל" ממוקד בקומה השנייה, שרושמת תפוסה של 100%; גם מעליו מתוכנן מגדל משרדים. קראו עוד

בחברה זיהו מחסור בקניון אזורי משמעותי נוסף בירושלים. כיום העוגן המרכזי של שוק הקניונים הירושלמי הוא קניון מלחה של קבוצת עזריאלי, שכולל כ־44 אלף מ"ר של מסחר בכ־250 חנויות ועסקים. הקניון השני בגודלו הוא קניון רמות בפאתי העיר, בבעלות הפניקס ו־JTLV, עם כ־26 אלף מ"ר מסחר. בנוסף, בתוך העיר פועל גם קניון הדר בשכונת תלפיות, שבו כ־20 אלף מ"ר של שטחי מסחר וכ־130 חנויות. מוקד מסחר נוסף הוא שדרת הקניות בממילא, אך האופי שלה שונה מקניון אזורי קלאסי והוא מיועד בעיקר לתיירים.

השכונה של האחים נוימן

הקמת קניון של 35 אלף מ"ר תכניס שחקן בקנה מידה דומה לזה של מלחה לתחרות על הקהל בבירה. התחרות עשויה אף להתחדד בשנים הקרובות, כשלעזריאלי כבר אושרה תוכנית להרחבת קניון מלחה ולהוספת שימושי מסחר, תעסוקה, דיור מוגן ושירותי קהילה.

מבחינת מליסרון, מדובר בהזדמנות להעתיק לירושלים את האסטרטגיה שהיא מיישמת בשנים האחרונות בנכסים המובילים שלה - קניונים גדולים המבוססים על חנויות דגל רחבות, תמהיל אופנה חזק יותר ושילוב הולך וגדל של קולינריה ובילויי. אם התוכנית תאושר, ירושלים תהפוך לזירת התחרות הבאה בין שתיים מקבוצות הקניונים הגדולות בישראל.

לאחים נוימן, מהם נרכשה הקרקע, יש מסורת ארוכה של פעילות נדל"נית בעיר; יחד עם חברת צרפתי שמעון ובניו הם מקימים בשכונת ארנונה הסמוכה לקניון, פרויקט ענק שאמור לכלול 1,830 דירות ב־17 בניינים בני שמונה קומות. הפרויקט יושב על מתחם בן 18 דונם - אחד מתוך שניים שנרכשו מקיבוץ רמת רחל לפני כעשור תמורת 650 מיליון שקל.

מעיריית ירושלים נמסר: "למהנדס העיר הוצגה יוזמה תכנונית להקמת קניון כחלק ממתחם מעורב שימושים, המיועד לנופש, פנאי, מגורים, דיור מיוחד, פארק ושטחים ציבוריים. מדובר ביוזמה בשטח של כ־30 דונם בבעלות פרטית, הממוקם במגרש פנוי בטיילת ארמון הנציב. יוזמה מבורכת ברמה העקרונית, אך מצריכה המשך בחינה תכנונית בהתאם".