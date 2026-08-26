באשטרום צופים מתי שוק הדיור ייצא מההאטה; המניה מאבדת גובה

קבוצת אשטרום פרסמה דוחות למחצית הראשונה שעיקרם - הפסד נקי של 115 מיליון שקל. המשקיעים הגיבו והענישו את החברה במהירות, ומניית החברה רשמה ירידה תלולה של 5.5%. מתחילת השנה, איבדה המניה יותר מ-23%.

בשני מגזרים, של מגורים להשכרה וזכיינות, החברה רשמה הפסדים, ואילו במגזרים אחרים, בעיקר של בנייה ותשתיות שיעורי הרווח ירדו בצורה תלולה.

במחצית הראשונה של השנה החברה רשמה הפסד נקי של 115 מיליון שקל, מהם 76 מיליון שקל ברבעון השני של השנה. חלק ניכר מההפסדים נגרם מהוצאות מימון כבדות שנרשמו לחובת הקבוצה.

עיון במגזרי הפעילות השונים של החברה מעלה, כי שני מגזרים הניבו לחברה הפסדים תפעוליים במחצית הראשונה של 2026: הראשון הוא המגורים להשכרה, שאמנם הניב רווח גולמי של 53 מיליון שקל, אך רשם הפסד מגזרי של 7 מיליון שקל והקבוצה הודיעה, כי היא פועלת להכנסת שותפים לפעילות זו שלה.

ענף שני הוא הזכיינות. במסגרת זו החברה פועלת באמצעות השתתפות במכרזים וביצוע של פרויקטים לאומיים גדולים בתחום התשתיות והאנרגיה. ענף זה רשם הפסד מגזרי של 3 מיליון שקל.

מתברר, כי הכנסות הקבוצה בתחום זה עלו אמנם ב-5% ל-1.35 בחצי השנה הראשונה של 2025, אך הרווח הגולמיירד מכ-10% בשנה שעברה ל-7% במחצית הראשונה של השנה. בחברה מסבירים, כי הירידה בהיקפי הפעילות הקבלנית וברווחים נובעים בין היתר מתחילתם של מספר פרויקטים חדשים, לעומת סיום של פרויקטים בתקופה המקבילה אשתקד וכן מבעיות שקשורות למלחמה.

אשטרום מגורים רשמה הכנסות של 215 מיליון שקל, ברבעון השני של השנה, אותה סיכמה ברווח מגזרי של 23 מיליון שקל. גם מגזר זה סבל מירידה חדה בשיעורי הרווח, מכ-24% ברבעון השני של שנה שעברה, ל-14% ברבעון השני של השנה. ברבעון זה מכרה החברה 52 דירות ב-21 פרויקטים שלה ברחבי הארץ, כשבפרויקטים דגל כמו הפרויקט ברחוב אינשטיין, נמכרה דירה אחת בחצי השנה הראשונה וגם בכל אחד מהפרויקטים ברחוב אלתרמן וזכרון יעקב בתל אביב ותרע"ד ברמת גן נמכרה רק דירה אחת בחצי השנה הראשנה של השנה.

בשיחת המשקיעים התייחס המשנה למנכ"ל ומבעלי השליטה, אורן נוסבאום, למצב בענף המגורים שהשפיע גם על תוצאות הקבוצה: "למרות שהמשכנו והגדלנו את היקפי ההכנסות, הרווח הצטמצם בגלל שעלויות הבנייה עלו וגדלו בשנים האחרונות, ולעומת זאת מחירי המכירה לא עלו כמו בשנים הקודמות. אנחנו צופים שהתחום הזה ילך ויתאושש במהלך 2027, ואנחנו עושים את כל ההכנות הנדרשות עם יחידות הדיור כדי להיות מוכנים לביקושים שלדעתנו יגיעו במהלך השנים הבאות. אפשר לראות שיש לנו פה כ-4,300 יחידות דיור לשיווק, עם הכנסות צפויות של כ-14 מיליארד שקל שטרם הוכרו ועם כ-2.4 מיליארד שקל רווח גולמי שצפוי להיות מוכר בשנים הקרובות, שאין ספק שזה חלק מהצמיחה המשמעותית שתהיה לנו בשנים הבאות".

נוסבאום הוסיף כי "אנחנו יודעים שהיום התחום הזה הוא תחום שחווה טיפה האטה. אנחנו צופים שבאופן אישי לקראת סוף שנה הזאת, תחילת שנה הבאה, אנחנו נראה יציאה משמעותית מהקיפאון שהיינו בו בשנה האחרונה והמשך צמיחה משמעותית של הביקושים. בעקבות המשך הורדות הריבית ולאחר הבחירות, אנחנו מאמינים שהמדינה תצא לדרך חדשה מבחינת ההתייצבות הפוליטית ואנחנו נוכל לרוץ קדימה בשנים הבאות".