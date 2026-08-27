הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר יוזם שינוי במבנה הארגוני המסורתי של האגף - הנהוג זה שנים - מהלך שמעורר חשש בממשלה מפני החלשת מעמד הסגנים העצמאיים. כיום, פועלים תחת הממונה שישה סגנים מקצועיים, כשכל אחד מהם מנהל את הרכזים והרפרנטים בתחומו.

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לפי התוכנית החדשה, שלושה רכזים יעבדו במישרין תחת פרוזנפר וינהלו את תחומי ה־AI, האסטרטגיה והשיתוף האזורי. מדובר בתחומים רחבים שניתן להכניס תחתיהם כמעט כל נושא כלכלי.

חוסר הבנה במערכת

לעמדת גורמים בממשלה, מדובר בניסיון להחליש את הסגנים - שמתוקף בכירותם נהנים מעצמאות רבה יותר - ולמעשה להקים בתוך האגף "מיני אגף" בעל שליטה מלאה בתוכניות שיקודמו בו. אחרים בממשלה טוענים כי מדובר בחוסר הבנה של המערכת הממשלתית, משום שלרכז הממונה על תחום ספציפי אין יכולת להפעיל לחצים ולמנף כדי לקדם מהלכים מול משרדי הממשלה, כפי שיש לרכזים הפועלים תחת סגנים שאחראים על מגוון נושאים. לפיכך, התפקידים הללו עשויים להישאר חסרי מהות.

מאז שנכנס לתפקידו בתחילת השנה, הספיק פרוזנפר לעורר סערות באגף התקציבים. המקרה הבולט שבהם היה החלטתו לשנות בהיחבא מסמך מקצועי ולהשמיט ממנו את התנגדות הדרג המקצועי להחלת תוכנית "אופק חדש" בחינוך המוכר שאינו רשמי, שהביא להעלאת שכרן של גננות חרדיות. הממונה על התקציבים יכול כמובן לשנות את עמדות האגף, אולם המסמך הועבר ללא חתימה וללא לוגו האגף, ומבלי לעדכן את אנשי המקצוע - צעד שפרוזנפר הודה בו בהמשך, לאחר שהתבקש "סיוע" בלשכת השר להתמודד עם לחצים פוליטיים.

לפני תפקידו הנוכחי באגף התקציבים, שירת פרוזנפר כיועץ הכספי לרמטכ"ל וכראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, שם ניהל את תקציב הביטחון והוביל רפורמות אסטרטגיות בתחום. לאחר שפרש מצה"ל בדרגת תת־אלוף, הקים חברת לייעוץ אסטרטגי ופיננסי, ייעץ לגופים מרכזיים במשק וכן החזיק בבעלות משותפת בסוכנויות ביטוח. לצורך מינויו לתפקיד נדרש לחתום על הסכם ניגוד עניינים נרחב.

ממשרד האוצר לא נמסרה תגובה.