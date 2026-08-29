שוק המניות המטורף בעולם הפך למסע אימים

במשך רוב השנה האחרונה נהנתה קוריאה הדרומית משוק המניות הלוהט בעולם, בחסות תנופת הבינה המלאכותית. ואז הגיעה הקריסה.

יון ג'אה יי, מורה לאנגלית בת 30, הפסידה 19 אלף דולר מההשקעות שלה. זה גרם לה לקצץ בהוצאות המחיה: פחות נסיעות במוניות, פחות טיולים; וכשהיא מדלגת על ארוחות, היא אומרת לעצמה שלפחות זה עוזר לדיאטה.

● "הרגשתי שצדים אותו": הסוחרים שהריחו שהקרן של אשנברנר בצרות, ומיהרו לפעול

● גירעונות עתק והשקעות AI: מה דוחף את תשואות האג"ח בארה"ב לשיא?



דרום קוריאה, שהביאה לעולם את "משחק הדיונון" ואת הקיי פופ, היא כיום ביתו של שוק המניות המטורף בעולם, עם תנודתיות מסחררת שלא נראתה בשווקים הגדולים זה שנים. המדד המרכזי, Kospi, יותר משילש את ערכו בכשנה וחצי, על רקע האמונה בתנופת ה-AI. שתי המניות-הכוכבות המקומיות - יצרניות שבבי הזיכרון סמסונג אלקטרוניקס ו־SK Hynix (הייניקס), זינקו לשווי של טריליוני דולרים כל אחת והניעו את השוק לשיאים.

אבל אז, במהלך שישה שבועות ביוני-יולי, הקוספי צנח ב־40% והסב הפסדים למאות אלפי משקיעים, תמרור התפכחות למי שמהמרים בגדול על תעשיית ה-AI. מאז נמשכה רכבת ההרים, ונכון לעכשיו המדד התאושש בכ־20% מהשפל שאליו הגיע.

"התנודתיות פשוט קיצונית מדי. זו לא השקעה שקולה, זה שולחן הימורים בקזינו", אמר ג'ונג אוי ג'ונג בן ה־68, העומד בראש "ברית בעלי המניות של קוריאה", ארגון המייצג את כ־14 מיליון המשקיעים הפרטיים במדינה.

הקריסה של קוספי במשך שישה שבועות מחקה משווי השוק שלו כ־2.5 טריליון דולר. את המכה הקשה ביותר ספגו המשקיעים המקומיים הפרטיים, שאחראים ל־60% עד 70% ממחזור המסחר היומי במדד. אלה מכונים "נמלים" - חלשים כל אחד בפני עצמו אך בעלי כוח כשהם פועלים יחד. הם הזרימו כסף לשוק מתוך אמונה עמוקה בסמסונג וב־SK הייניקס, השולטות בייצור שני סוגים מובילים של שבבי זיכרון המשמשים לאימון ולהפעלת מערכות בינה מלאכותית.

ה"נמלים" דורשות הגנה

לנפילת השוק קדמה השקתם בחודש מאי של קרנות הסל הממונפות הראשונות בדרום קוריאה העוקבות אחר מניה בודדת. באמצעות כלים פיננסיים כמו חוב ונגזרים, הקרנות אפשרו למשקיעים ה"נמלים" להכפיל את ההימור שלהם על סמסונג ו-SK הייניקס. פירוש הדבר שאם אחת המניות עלתה ב־5% ביום מסוים, קרן הסל הממונפת עלתה ב־10%. אלא שהמינוף פועל גם בכיוון ההפוך: אם המניה ירדה ב־5%, הקרן ירדה ב־10%.

כעת ה"נמלים" מאשימים את ממשלו של נשיא דרום קוריאה, לי ג'אה מיונג, בכך שהקל את הרגולציה ואפשר את פעילותן של קרנות מסוכנות כאלה, שטומנות בחובן גם פוטנציאל לרווחים גבוהים. בתגובה החמירה הממשלה את כללי המסחר בקרנות הסל, בניסיון לצמצם את התנודתיות בשוק.

קבוצה של משקיעים פרטיים שלחה זרי אבל אל האסיפה הלאומית של דרום קוריאה, בצירוף מסרים שהבטיחו נקמה בקלפי וגם קריאה דחופה: "הנמלים נטבחות! האסיפה הלאומית, הגיבי".

לשכת הנשיא מסרה כי ממשלתו עושה כל שביכולתה כדי להתמודד עם התנודתיות בשוק, בין היתר באמצעות כללי המסחר החדשים.

השלכות הקריסה הגיעו גם לארה"ב, שם הימורים על מניות של יצרניות שבבים דרום קוריאניות תרמו ככל הנראה להפסדים של כ־67% שספגה בחודש יולי קרן הגידור Situational Awareness המתמקדת בבינה מלאכותית (של המשקיע לאופולד אשנברנר). הקרן מכרה את רוב תיק המניות הסחירות שלה כדי להחזיר חובות למלווים. לפי דיווח של וול סטריט ג'ורנל, Situational Awareness החזיקה בפוזיציה גדולה במניות SK הייניקס הנסחרות בקוריאה.

יון קיונג מין, מהנדס סאונד בן 44, אמר שהוא עדיין מתקשה להאמין לאסון הפיננסי שהתרחש בחודשיים האחרונים. לאחר שהתפטר מעבודתו, הוא השקיע מחצית מכספי הפיצויים שלו במניות של חברות שבבים, וראה 7,200 דולר מתאדים בתוך שבוע.

"אם אשתי תגלה, אהיה בצרות רציניות", אמר יון, שלדבריו הודה בפניה רק שהיה לו 'קצת מזל רע', בלי להיכנס לפרטים. יון חשב שהשוק "ימשיך לעלות לנצח", לדבריו.

דחיפה נשיאותית למסחר

הנשיא לי, שמגדיר גם את עצמו כ"נמלה", הרבה לדבר על השקעותיו במניות במהלך מסע הבחירות בשנה שעברה, והתחייב להביא את מדד קוספי לכמעט פי 2 מרמתו אז, לשיא של 5,000 נקודות עד שנת 2030.

לאחר שנכנס לתפקידו בחודש יוני 2025, לי האיץ רפורמות בשוק ההון שנועדו לתמוך במחירי המניות. המהלך התרחש במקביל להתלהבות הגוברת בעולם מה-AI ומההבטחה של סמסונג ו־SK הייניקס, כשברקע מחירי שבבי הזיכרון עלו בחדות בשנה האחרונה, עם ביקוש שעלה בהרבה על ההיצע.

לי ג'אה מיונג, נשיא דרום קוריאה. הקל רגולציה יותר מדי? / צילום: ap, Eraldo Peres

בשנת 2025 מדד קוספי הניב את הביצועים הטובים בעולם, עם עלייה של 76% שהפכה את דרום קוריאה לשוק החמישי בגודלו בעולם במונחי שווי, לעומת המקום ה־13 שנה קודם לכן. בדרך היא עקפה את בריטניה וצרפת. עד אמצע 2026 סמסונג ו־ SK הייניקס היוו יחד יותר מ־50% משווי הבורסה בסיאול.

עוד ועוד משקיעים דרום קוריאנים פרטיים הצטרפו לחגיגה, ובהם אימהות שנשארות בבית, סטודנטים וגמלאים שמשכו לשם כך כספים מקרנות הפנסיה שלהם. רבים מהמשקיעים החדשים במניות הפכו כמעט בן לילה לעשירים. יתרת הלוואות המרג'ין (אשראי מברוקר או בנק שנועד לאפשר ללקוח להמשיך להשקיע במניות) עלתה בתוך שישה חודשים ב־7.9 מיליארד דולר, ל־27.1 מיליארד דולר, כשיותר משקיעים נעזרו בהלוואות הללו בניסיון להגדיל את התשואות בהשקעה.

הגאות משכה גם את תשומת לבם של משקיעים אמריקאים. בתחילת הסופר-סייקל בשבבי הזיכרון בשנה שעברה, סמסונג והייניקס עדיין לא נסחרו בבורסות בארה"ב, כך שלאמריקאים שמשקיעים דרך ברוקרים מקומיים לא הייתה אפשרות לרכוש את המניות ישירות. בחודש מאי הפכה Interactive Brokers לברוקר האמריקאי הגדול הראשון שאפשר מסחר ישיר במניות קוריאניות, לדברי דוברת החברה.

באותה תקופה לערך השיקה חברת ניהול נכסים לא מוכרת בשם Roundhill Investments קרן סל המתמקדת ביצרניות שבבי זיכרון, תחת הסימול DRAM. זו אפשרה לכל אמריקאי בעל חשבון אצל ברוקר גדול להיחשף לסמסונג ולהייניקס, שהיוו יחד כמעט מחצית משווי הקרן.

בתוך שבועות הפכה DRAM להשקה המצליחה ביותר של קרן סל בתולדות ארה"ב, במונחי הגיוס הכספי ממשקיעים חדשים. הביקוש חסר התקדים הפתיע את תעשיית קרנות הסל, הנשלטת בידי ענקיות פיננסים כמו בלקרוק וקבוצת ונגארד.

DRAM לא פנתה לציבור דרך פירמות של יועצים פיננסיים, אלא משכה משקיעים פרטיים ששמעו עליה ברשתות החברתיות, לצד סוחרים מוסדיים, כך סיפר מנכ"ל Roundhill, דייב מאצה.

לא עמדו בפיתוי

בחודש מאי השיקה כאמור דרום קוריאה את קרנות הסל הממונפות שלה, ובכך הכשירה את הקרקע לצניחה החדה שבאה בהמשך.

בעוד שקרנות סל משמשות בדרך כלל כסל של נכסים שונים, לדוגמה מניות של כמה חברות, הרי שהקרנות החדשות נועדו להחזיק במניות של חברה אחת בלבד. לצד זאת הן גם מאפשרות למשקיעים להשתמש במינוף נוסף, שעשוי להגדיל את רווחיהם אך גם את ההפסדים.

המדינה אפשרה בעבר מסחר בקרנות סל ממונפות שעקבו אחר כמה חברות, או אחר מדד קוספי הרחב, אולם כללים שנועדו להגן על משקיעים מפני הפסדים מצטברים אסרו קרנות סל ממונפות העוקבות אחר מניה בודדת.

התומכים בשינוי הכללים הצביעו על קרנות סל ממונפות העוקבות אחר מניה בודדת בשווקים גדולים אחרים, ובהם ארה"ב, וטענו כי המהלך יעודד יותר משקיעים לסחור בקרנות כאלה ולהשאיר את כספם בדרום קוריאה.

כשהקרנות הושקו ב־27 במאי, הביקוש היה כה גבוה עד שהאתר קרס למשך כמה ימים בשל עומס חריג. עד חודש יוני קוספי חצה את רף 9,000 הנקודות, יותר מפי 3 מרמתו בשנת 2025.

עד להיפוך המגמה. החששות מעוצמת הביקוש ל-AI ומהתגברות התחרות מצד סין, קטעו את העליות במניות השבבים. ההפסדים הגיעו גם למשקיעים פרטיים רבים, בהם גם ג'ייק צ'ונג, רואה חשבון בן 30 מסיאול.

צ'ונג סיפר שמעולם לא היה משקיע נלהב במניות, הוא השקיע סכומים קטנים בעיקר בקרנות מדד אמריקאיות סולידיות. בשלבים הראשונים של העליות במניות השבבים הוא אף הזהיר חברים ועמיתים לעבודה, משוכנע שהאמונה העיוורת במניות הדרום קוריאניות המזנקות תסתיים בכאב כשהירידות יגיעו. בחודש יוני החליט שהזינוק בשוק מפתה מכדי לוותר עליו כהשקעה לטווח קצר. צ'ונג רכש מניות SK הייניקס בשווי כ־21 אלף דולר, והשקיע בכך חלק ניכר מחסכונותיו. פחות משלושה שבועות לאחר מכן המניה זינקה ב־40%, והוא מכר ברווח.

SK תכננה להירשם למסחר בנאסד"ק (באמצעות תעודות פיקדון אמריקאיות), מהלך שצ'ונג האמין שיסייע לשמור על מחירן הגבוה של מניות החברה הנסחרות בדרום קוריאה, לאורך זמן רב יותר. הוא השקיע כ־29 אלף דולר בקרן סל ממונפת העוקבת אחר החברה (שכאמור במקרה של ירידה ב-SK הייניקס, הפסדיו יגדלו בהתאם). ואז הגיעה הקריסה.

שווי ההשקעה שלו צנח ב־69% (נכון לשישי האחרון) לכ־9,000 דולר.

"פעם היה לי כלל ברזל: כשיותר מדי אנשים מתחילים להתרברב על הרווחים שלהם ממניות, כנראה שהגיע כבר השיא", סיפר צ'ונג, אך הודה כי "הפחד להחמיץ הכריע אותי".

חלום שהתפוגג במהירות

לי קא יונג, מפתחת תוכנה בת 25, סיפרה שאיבדה את כל הכסף שהרוויחה מזינוק המניות השנה. היא התחילה להשקיע בחודש דצמבר, לאחר שקיבלה את המשכורת הראשונה בעבודה חדשה, ובהבנה שלעולם לא תרוויח מספיק כדי לקנות בית. היא פתחה חשבון מסחר והפקידה בו כ־14 אלף דולר מחסכונותיה ומרווחים שהשיגה במטבעות קריפטוגרפיים. כל הסכום הלך ל־SK הייניקס, ובהמשך גם לקרנות סל ממונפות על מניה בודדת.

היא פתחה חשבון אינסטגרם אישי כדי לתעד את המסע שלה לעושר. עד חודש מאי עלה ערך התיק שלה ביותר מ־58%, בעוד שהפוסטים שפרסמה צברו בממוצע 4 מיליון צפיות בחודש.

כשהשוק החל לשנות כיוון, לי לא מכרה והמתינה להתאוששות. "נעשיתי חמדנית", סיפרה, "כל הזמן חשבתי, מה אם אמכור ואז זה יעלה אפילו יותר?". כיום שווי התיק שלה נמוך ב־5% משהיה כשהחלה להשקיע בחודש דצמבר. הכסף שלה התרבה במהירות כה רבה, ונעלם במהירות כה רבה, שהכול הרגיש "כאילו היה רק חלום", לדבריה.

חלק מהמשקיעים אינם מתרגשים מהתנודתיות בשוק, שזכה בפי אחדים לכינוי "רולר-קוספי" (דימוי לרכבת הרים בלונה פארק). ג'ונתן פיינס, ראש הפעילות באסיה בחברת ניהול הנכסים האמריקאית Federated Hermes, אמר כי החברה משקיעה במניות שבבים קוריאניות לטווח ארוך. הוא העריך כי מאחר שהרווחים הגבוהים של החברות צפויים להישמר בשנתיים הקרובות, המשקיעים יחזירו לעצמם בסופו של דבר את רוב הסכומים שהשקיעו בתחילה.

" דקת דומייה למשקיעים "

נשיא דרום קוריאה, לי, ספג גם נזק פוליטי בחודשיים האחרונים, כששיעור התמיכה בו ירד ל־43.3%, הרמה הנמוכה ביותר מאז נכנס לתפקידו בחודש יוני אשתקד.

חברי מפלגת האופוזיציה המרכזית במדינה קראו לחקור את האופן שבו טיפלה מפלגת השלטון בטלטלה בשוק. קים יונג בום, ראש הסגל הנשיאותי לענייני מדיניות, שהכריז בעבר כי קוריאה "צריכה להיות מסוגלת לעשות את מה ששוק המניות האמריקאי עושה", מתמודד עם תלונה פלילית שהגיש חבר אופוזיציה, ובה נטען כי הפעיל לחץ בלתי הולם על הרגולטורים לאשר מוצרים ממונפים העוקבים אחר מניה בודדת. הוא מכחיש את הטענות.

הרגולטורים בדרום קוריאה הנהיגו לאחרונה שורה של צעדי חירום שנועדו לרסן את התנודתיות. אישורם של מוצרים ממונפים וריכוזיים חדשים הוקפא, וסכום הפיקדון במזומן הנדרש כדי לסחור בהם הוגדל פי שלושה, לכ־21 אלף דולר. הרשויות גם הרחיבו קורס מקוון שמשקיעים פרטיים נדרשים לעבור, המסביר את הסיכונים תוך מעקב אחר השקעות מדומות לאורך שעות של תרגילי מסחר.

בינתיים, מדד התנודתיות קוספי 200, המשקף את רמת הסיכון בשוק ואת סנטימנט המשקיעים, ירד בתחילת השבוע ל־56.76 נקודות לעומת 86.18 בסוף ביולי, לפי הבורסה בסיאול.

ג'ונג, העומד בראש ברית בעלי המניות של קוריאה, עדיין דורש מהרגולטורים למחוק מהמסחר את קרנות הסל הממונפות העוקבות אחר מניה בודדת ולגבש צעדי סיוע למשקיעים פרטיים שספגו הפסדים כבדים. הוא הגדיל לעשות ובדיון שנערך לאחרונה בבית המחוקקים בסיאול, ביקש מהנוכחים לעמוד דקת דומייה לזכר המשקיעים הפרטיים במדינה. "אסור לממשלה לשבת בחיבוק ידיים", אמר, "כדי לחזור לסביבת השקעות נורמלית, נדרש ניתוח רציני".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית