ההשקעה שמלמדת: האם וורן באפט עדיין מושך בחוטים?

וורן באפט כבר אינו המנכ"ל של ברקשייר האת’וויי , אך נראה כי גם בגיל 95 הוא עדיין מחזיק בהשפעה משמעותית על תיק ההשקעות של החברה.

במרכז עומדת אחת ההשקעות המפתיעות בקריירה המאוחרת שלו: החזקה של כ־106 מיליון מניות אלפאבית, בשווי של כמעט 38 מיליארד דולר.

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הנתונים, שפורסמו בעדכון הרבעוני של ברקשייר, חושפים כי אלפאבית הפכה בסוף יוני להחזקה השלישית בגודלה בתיק המניות של החברה, אחרי אפל ואמריקן אקספרס .

באפט אמר בריאיון ביולי כי הוא זה שהחל לבנות את הפוזיציה ברבעון השלישי של 2025 - פחות משנה לאחר מכן, מדובר כבר בהימור של עשרות מיליארדי דולרים.

המהלך משמעותי במיוחד משום שבאפט נמנע במשך שנים מהשקעות בחברות טכנולוגיה. לטענתו, חברות כאלה נמצאות פעמים רבות מחוץ למעגל המומחיות שלו, נסחרות לפי שווי גבוה וקשה להעריך את סיכויי הצמיחה שלהן בעולם שבו הטכנולוגיה משתנה במהירות.

אלא שאלפאבית הצליחה לשנות את התמונה. שווי השוק של החברה עומד כיום על כ־4.2 טריליון דולר, והמניה זינקה בכ־70% בשנה האחרונה ויותר משילשה את שווייה מאז מאי 2023, על רקע ההשקעות האדירות בבינה מלאכותית.

"אלפאבית צפויה להיות מנצחת, בהתבסס על הרקורד שלה, יותר מאשר כנראה 95% ממה שמשווק בוול סטריט", אמר באפט ל־ CNBC ביולי. עם זאת, הוא גם הזהיר מפני מאות מיליארדי הדולרים שאלפבית ומתחרותיה משקיעות בתשתיות AI . "זה כסף אמיתי", אמר. "זה המשחק שהם משחקים עכשיו".

המהלך שמסמן שינוי בגישה

לדברי דייוויד קאס, פרופסור למימון באוניברסיטת מרילנד שעוקב מקרוב אחר ברקשייר, באפט עדיין מנהל במידה רבה את תיק המניות של החברה יחד עם מנהל ההשקעות טד וושלר. "הוא מגיע למשרד מדי יום, והשקעות הן העניין המרכזי שלו", אמר קאס ל־ Business Insider.

ההשקעה באלפאבית משתלבת ברבעון יוצא דופן עבור ברקשייר. החברה רכשה מניות בהיקף נטו של 23.5 מיליארד דולר - לאחר 14 רבעונים רצופים שבהם הייתה מוכרת נטו של מניות. במקביל רכשה מניות של עצמה ב־4.5 מיליארד דולר, הסכום הרבעוני הגבוה ביותר מאז 2021.

המעבר מאלפי מיליארדי דולרים במזומן להשקעות אקטיביות עשוי לסמן שינוי בגישתו של באפט לשוק. במשך שלוש שנותיו האחרונות כמנכ"ל הוא כמעט שילש את קופת המזומנים של ברקשייר, לאחר שהתקשה למצוא השקעות במחירים שנראו לו אטרקטיביים. כעת, גם לאחר שהעביר את המושכות לגרג אבל, נראה כי באפט עדיין לא סיים להמר על החברות שבהן הוא מאמין.