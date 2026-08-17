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גלובלי ושוקי עולם ג'יי פי מורגן שובר שיאים: האם בנק ההשקעות בדרך לטריליון דולר?
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JP מורגן

ג'יי פי מורגן עשוי להפוך לבנק הראשון בשווי 1 טריליון דולר - והיד עוד נטויה

אנליסט בכיר בוולס פארגו מעריך: ג'יי פי מורגן בדרך להפוך לבנק הראשון בהיסטוריה בשווי של 1 טריליון דולר - ועשוי אף להגיע ל-2 טריליון תוך 8 שנים • בוולס פארגו העלו את מחיר היעד ל-390 דולר בהמלצת "משקל יתר", ברקע רווחי שיא וזינוק של 21% במניה

צחי גרינולד 15:27
בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Shutterstock
בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Shutterstock

חברת ג'י.פי. מורגן צ'ייס צפויה ליהנות ממספר רוחות גביות שיאפשרו לה להפוך לבנק הראשון שמגיע לשווי שוק של 1 טריליון דולר, כך לפי האנליסט הבכיר מייק מייו מוולס פארגו. בוולס פארגו מחזיקים בהמלצת "משקל יתר" (Overweight) על מניית הבנק ולאחרונה העלו את מחיר היעד שלה ל-390 דולר מ-375 דולר - נתון המגלם אפסייד של יותר מ-7% ביחס למחיר הסגירה של יום שישי.

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ג'יי פי מורגן, שמנוהל על ידי ג'יימי דיימון, ננעל ביום שישי בשווי שוק של 965 מיליארד דולר, לאחר שמנייתו עלתה ב-21% ב-3 החודשים האחרונים ברקע רווחי שיא בפעילות המסחר והמיזוגים והרכישות.

לפי התחזית של מייו, חציית רף הטריליון היא רק שלב בדרך. בהסתכלות רחוקה יותר קדימה, הבנק עשוי להגיע לשווי שוק של 2 טריליון דולר ב-7 עד 8 השנים הבאות, בפרט ככל שיעמיק את השקעותיו בשורה של עסקים בעלי צמיחה גבוהה.

"היכולת המובילה של ג'יי פי מורגן להשקיע למען צמיחה מעולה יכולה לסייע לה לא רק לחצות את אבן הדרך של שווי שוק של 1 טריליון דולר, אלא גם להגיע ל-2 טריליון דולר בתוך כ-7 עד 8 שנים" , כתב מייו בסקירה ללקוחות.

ברקע הזינוק בשווי, מייו מתאר את העוצמה התפעולית של הבנק לאורך זמן: "ג'יי פי מורגן צ'ייס הצטיינה הן בהתקפה והן בהגנה במהלך העשור האחרון, שבו הגדילה את נתח השוק שלה בכל קווי העסקים המרכזיים, תוך ייעול עסקיה, הצגת רווחים עקביים ביחס לבנקים גלובליים אחרים, ויצירת 'מאזן כתר'" .

מנגנון הצמיחה של מייו: צמיחה ברווח למניה והשקעה חוזרת

מייו מסביר כי הגעה ליעד של 2 טריליון דולר נשענת על מודל עסקי המממן את עצמו מתוך הרווחים, ולא רק על שינוי במכפילי התמחור.

"הגעה לשווי שוק של 2 טריליון דולר דורשת יותר צמיחה ברווח למניה (EPS) מאשר תמחור מחדש", ציין מייו. "גלגל התנופה של ג'יי פי מורגן הוא מנגנון ממומן עצמית שמוביל לתשואה על ההון המוחשי הגבוהה בהרבה מעלות ההון שלו".

לפי הניתוח שלו, הבנק משקיע מחדש את רווחי העתק בסניפים, בבנקאים, בטכנולוגיה ובפעילות הבינלאומית, ומתרגם את ההוצאות הללו להגדלת נתח השוק בתחומי הפיקדונות, כרטיסי האשראי, שווקי ההון והבנקאות. כפי שמסכם מייו: "ג'יי פי מורגן שואפת לצמיחה בכל התחומים, כולל פיקדונות".