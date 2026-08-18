ליאון קופרמן, המשקיע המיליארדר מחלוצי תחום הגידור ובכיר בגולדמן זאקס לשעבר, חוזר עם אזהרה חריפה למשקיעים.

לדברי קופרמן - הכלכלה האמריקאית עלולה להיכנס למיתון במהלך השנה הקרובה, והירידות בשוק המניות עלולות להגיע בעקבותיהן.

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בראיון ל־CNBC אמר קופרמן כי הוא מזהה בשווקים דמיון למחזורי גאות ושפל קודמים ומעריך כי מחזור הצמיחה הנוכחי מתקרב לסיומו.

״אני חושב שאנחנו צפויים להיכנס למיתון מתישהו בשנה הבאה, וזה כנראה יוביל לירידות בשוק״, אמר. לדבריו, גם תחזיות הרווח הנוכחיות ל־S&P 500 מתומחרות באופן שגוי.

האזהרה מגיעה דווקא כאשר הנתונים הכלכליים עדיין חזקים: כלכלני הפדרל ריזרב באטלנטה צופים צמיחה של 4.3% בתמ"ג האמריקאי ברבעון השלישי. במקביל, רווחי חברות S&P 500 צפויים לצמוח ביותר מ־50% לעומת הרבעון המקביל - הקצב המהיר ביותר מאז גאות המניות בתקופת הקורונה.

אלא שקופרמן סבור שהמשקיעים מתעלמים מסיכון משמעותי: התעוררות מחודשת של האינפלציה. הוא מודאג בעיקר ממחירי האנרגיה כאשר הנפט מסוג ברנט נסחר סביב 89 דולר לחבית, כ־22% מעל הרמה שלפני פרוץ המלחמה עם איראן.

קופרמן משווה את המצב הנוכחי למה שקרה למניות ה־Nifty Fifty בשנות ה־70, כאשר חברות צמיחה גדולות התרסקו על רקע עלייה חדה במחירי הנפט.

״שלוש המילים המסוכנות ביותר בעולם ההשקעות הן: ‘הפעם זה שונה’״, אמר.

קופרמן מודה שהוא נמצא בדעת מיעוט בוול סטריט. בעוד מרבית המשקיעים ממשיכים להאמין בפוטנציאל של הבינה המלאכותית ובתשואה על השקעות הענק בתחום, הוא אומר כי הוא ״פסימי״ לגבי השווקים ונמנע במיוחד ממניות טכנולוגיה.

״מעניין אותי שכולם אופטימיים״, אמר. ״הם מוכרים מניות בכל פעם שמתפרסמת הודעה שלילית״.

קופרמן נחשב את המשקיעים הפסימיים הבולטים בוול סטריט בתקופה האחרונה, בשיחה ב-Fox Business מוקדם יותר השנה, הוא הצביע על דמיון בין השוק של היום לבין בועות שוק בעבר, ואמר כי הוא רואה מיתון שפוגע בארה"ב כבר בשלהי 2026.