סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:05

פתיחה חיובית בבורסה בתל אביב, על רקע הסנטימנט החיובי ברחבי העולם. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.8%, בעוד מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.7%. בולטים לחיוב מדדי הטכנולוגיה והבנקים, שמטפסים בכ-1.8% ובכ-1.1%, בהתאמה.

מניות השבבים הדואליות נובה , קמטק וטאואר מטפסות, גם נייס ופאלו אלטו בולטות לחיוב ומובילות את העליות בקרב מדד ת"א 125.

מניות אל על וישראייר גרופ ממשיכות בדרכן כלפי מעלה, בעקבות הדרמה בטיסה של פליי דובאי לעבר תל אביב, אשר אילצה את המטוס לנחות בערב הסעודית בשל חשד לניסיון פיגוע. אתמול, לאחר נעילת המסחר, דווח כי אל על, ישראייר וארקיע יחזרו לטוס לדובאי, לאחר יותר מחצי שנה.

8:35

1. שוק המניות

השווקים בארץ ובעולם פותחים חודש מסחר חדש, אך עם אתגרים מוכרים: אי־הוודאות הגאו־פוליטית נותרה גדולה, מחירי הנפט גבוהים ותשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ובמדינות מפותחות נוספות בעולם נמצאות בשיאים של עשרות שנים.

הבורסה בתל אביב סיכמה את חודש ספטמבר במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 עלה בכ-1.6%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-2.7%, ומדד ת"א 125 טיפס בכ-0.5%. גם בניו יורק, וול סיכמה את חודש ספטמבר, שנחשב באופן מסורתי לכזה שמניב לרוב תשואות שליליות, במגמה מעורבת: ה-S&P 500 איבד כ-0.5%, הדאו ג'ונס נפל בכ-4.3% והנאסד"ק, מנגד, טיפס בכ-1.9%.

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בעליות. החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים, כשברקע ירידה מסוימת בתשואות האג"ח ובמחירי הנפט. החוזים על הנאסד"ק עולים ביותר מ-1%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 ועל הדאו ג'ונס מתקדמים בכ-0.7% ובכ-0.5%, בהתאמה.

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה חיובית. בורסת טוקיו קופצת בכ-3%, בהובלת מניות השבבים היפניות, ביניהן טוקיו אלקטרון, אדוונטסט ו-Kioxia, אחרי פרסום התוצאות הכספיות של מיקרון (ראו הרחבה מטה); הבורסה בסיאול מטפסת בכ-1.7%. בהונג קונג ובשנגחאי לא מתקיים מסחר היום בשל יום חג.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי קל של כ-0.1%. פאלו אלטו תטפס במעל 3%, נובה תעלה במעל 2% ואלביט מערכות תטפס בקרוב ל-2%. גם נייס תקפוץ בקרוב ל-4%. מנגד, טבע תיחלש בכ-1% וטאואר תאבד מערכה כ-2.7%.

אתמול, הבורסה נעלה את יום המסחר האחרון של חודש ספטמבר במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 נחלש בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 התקדם בכ-0.6%.

את העליות הוביל מדד הביטוח, עם עלייה של כ-1.5%; מדד הביטחוניות בלט גם הוא לחיוב עם עלייה של כ-1.3%. מנגד, את הירידות הובילו מדד הבנקים ומדד ת"א־נפט וגז, שאיבדו מערכם כ-1.6% וכ-1.3%, בהתאמה.

בין המניות שריכזו עניין:

מניית חברת הדיפנס-טק סמארט שוטר זינקה בשיעור חד של כ-30%, לאחר שעדכנה הבוקר על חוזה אסטרטגי בארה"ב, הגדול בתולדותיה: החברה נבחרה כספקית יחידה של משרד המלחמה האמריקאי לאספקת מערכות ה-SMASH ליירוט רחפנים קטנים, בהיקף מקסימלי של עד 150 מיליון דולר.

מניית אלרוב נדל"ן זינקה בקרוב ל-20%, לאחר שנודע כי איש העסקים אלפרד אקירוב הגיש הצעה לרכוש את חלק הציבור במניות אלרוב נדל"ן , תמורת 788 מיליון שקל, בפרמיה נדיבה על המניה של כ-20%. משמעות ההצעה היא כי ככל שבעלי המניות ייענו לכך, אקירוב ימחק את אלרוב מהמסחר, צעד שיאפשר לו לפעול לכיוון השתלטות על כלל ביטוח , שכן הוא עשוי להקל עליו מבחינה רגולטורית.

מניית חברת הפינטק נאייקס זינקה במעל 8%, לאחר שבליל יום שלישי דווח כי הסמנכ"ל והמייסד השותף דוד בן אבי רכש בשבוע שעבר בכמה פעימות מניות של החברה בסך כולל של כ-127 אלף דולר.

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בנוסף, על רקע הדרמה בטיסה של פליי דובאי לעבר תל אביב, אשר אילצה את המטוס לנחות בערב הסעודית בשל חשד לניסיון פיגוע, מניות התעופה הישראליות ישראייר ואל על רשמו עליות חדות. העליות הגיעו ככל הנראה על רקע הערכת המשקיעים כי התקרית עשויה לאפשר לחברות התעופה המקומיות לחדש את הטיסות לאיחוד האמירויות - מה שאכן קרה אתמול לאחר נעילת המסחר.

גם מניות השבבים הדואליות קמטק , נובה וטאואר בלטו לחיוב, על רקע פערי ארביטראז' חיוביים עמם חזרו מוול סטריט.

אמש בוול סטריט, הבורסה בניו יורק חתמה את יום המסחר האחרון של ספטמבר במגמה מעורבת. מדד ה-S&P 500 ירד בכ-0.3%, הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.9% והנאסד"ק טיפס בכ-0.2%.

הנתון שעמד במוקד יום המסחר החולף הוא ה-PCE לחודש אוגוסט - מדד האינפלציה המועדף על הפד - שהציג נתון נמוך משמעותית מן הצפי (ראו הרחבה תחת סעיף 4). עם זאת, באופן מעט מפתיע, הדבר לא גרר ירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות, שמשקפות בין היתר את ציפיות הסוחרים לריבית בארה"ב.

יש בשווקים מי שהציע כי ההשפעה של נתון האינפלציה הנמוך מן המצופה התקזזה עם השפעה מצד מדד התעסוקה של ADP, שהציג תוספת משרות גדולה מן הצפוי - זאת, לקראת דוח התעסוקה הקריטי לחודש ספטמבר שיפורסם מחר.

ענקית השבבים מיקרון פרסמה את תוצאותיה הרבעוניות, שעקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. החברה דיווחה על רווח מתואם למניה של 33.42 דולר לעומת צפי ל-31.61 דולר, ועל הכנסות בגובה 54.23 מיליארד דולר לעומת צפי ל-51.07 מיליארד דולר.

ההכנסות של מיקרון כמעט הכפילו עצמן פי ארבע לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז עמדו על 11.32 מיליארד דולר. ההכנסות מדאטה סנטרים זינקו פי 11. המניה תחילה ירדה במסחר המאוחר, אך בהמשך התייצבה ונותרה כמעט ללא שינוי.

2. שוקי האג"ח

כאמור, אג"ח ממשלת ארה"ב מוסיפות לרכז עניין, כשהתשואות עדיין ברמת שיא של כעשרים שנה, ומשקפות חולשה לחוב האמריקאי.

אחרי שטיפסו אמש, תשואות האג"ח נסוגות מעט הבוקר, באופן בולט יותר בחלק הארוך של העקום. התשואה לעשר שנים יורדת בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 5.278%, בעוד התשואה ל-30 שנה יורדת גם היא בקרוב ל-2 נקודות בסיס לרמה של 5.62%. התשואה לשנתיים יורדת קלות לרמה של 4.88%.

מנגד, בתל אביב מחירי האג"ח רשמו אתמול עליות נאות. לאחר שירד ב־0.6% בחודש החולף, תל גוב־כללי טיפס בחמישית האחוז. התשואה לפדיון הגלומה באותו מדד עמדה על 3.19%. ערב המשבר באג"ח האמריקאיות, עוד נגעה התשואה מתחת ל-3%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות מול הדולר ושערו הרציף עומד על 3.07 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו של המטבע האמריקאי בעולם, עומד על רמה של 101.6 נקודות - שיא של מעל שלושה חודשים.

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, הסביר אתמול כי "הדולר ממשיך ליהנות מפערי התשואות ומהעמידות היחסית של הכלכלה האמריקאית". עדיין, ברמה השנתית נחלש הדולר מול השקל ב־6.6%, בעקבות הרגיעה במלחמה והתחזקות הכלכלה הישראלית.

מחירי הנפט רושמים הבוקר ירידות קלות של עד 2%. החוזים על נפט מסוג ברנט לחודש דצמבר (החוזים לחודש נובמבר פקעו אמש) נסחרים סביב 96 דולר לחבית, בעוד החוזים על נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחרים סביב 88 דולר לחבית.

הירידה מגיעה בעיקר על רקע אינדיקציות שמסמנות על התאוששות ביצוא הנפט הסעודי, לאחר שצינור נפט מרכזי הותקף על־ידי החות'ים בחודש שעבר.

4. מאקרו

אינפלציית ה־PCE לחודש אוגוסט שפורסמה בארה"ב עלתה ב־3.4% ב־12 החודשים האחרונים, הצפי עמד על 3.7%, אולם השיעור הוא מעל יעד האינפלציה של הבנק המרכזי (2%). בחישוב חודשי המדד עלה ב־0.2%, פחות מהצפי ומעט יותר מהחודש הקודם. מדד ה־PCE נחשב למדד האינפלציה המועדף על הפד, בעוד מדד המחירים לצרכן (CPI) הוא המדד המוכר יותר לציבור.

יוני פנינג, אסטרטג ראשי בחדר העסקאות של בנק מזרחי טפחות, ציין כי "התמונה כמובן חיובית יותר באינפלציית הליבה, כשמוציאים את השפעת האנרגיה בעיקר. אבל גם כאן, אנחנו נותרים עם אינפלציה שנתית של 3.0%".

כאמור, נתוני התעסוקה במגזר הפרטי הפתיעו לטובה: מדד התעסוקה של ADP, המעסיקים הציג תוספת של 90 אלף משרות בספטמבר, לעומת תחזית ל־68 אלף.

אך המנה העיקרית תהיה דוח התעסוקה החשוב לחודש ספטמבר, שיפורסם מחר. כלכלנים שנסקרו על־ידי רויטרס מעריכים כי הדוח לחודש ספטמבר יציג תוספת של כ-100 אלף משרות. ג'ים באירד, מנהל השקעות ראשי ב-Plante Moran Financial Advisors, אמר לסוכנות הידיעות כי "השוק יהיה די מרוצה מדוח תעסוקה טוב, אבל לא נהדר. אם הדוח יציג התחממות משמעותית, הוא יוכל בקלות לגרור תגובה שלילית של השווקים בטווח הקצר, שכן הוא ייתפש כגורם שמחזק את הטיעון בעד העלאת ריבית נוספת באוקטובר".

5. תחזית

"ספטמבר היה חודש אכזרי לשוק האג"ח, אך אם ההיסטוריה משמשת כמדריכה, אוקטובר עלול להיות אפילו גרוע יותר", כתבו אמש באתר הכלכלי מרקטוואץ'.

באתר ציינו כי לפי נתוני ביצועים מאז שנת 2000, חודש ספטמבר הוא החודש השני החלש ביותר בשנה עבור מדד איגרות החוב הכולל של בלומברג בארה"ב (Bloomberg U.S. Aggregate Total Return Index - או בקיצור מדד ה-AGG). החודש היחיד שספג ירידה ממוצעת חדה יותר הוא אוקטובר.

גאי לה-באס, אסטרטג הכנסה קבועה בחברת הפיננסים Janney, אמר למרקטוואץ' כי מאז 2000, ספטמבר אדום עבור ה-AGG קדם לאוקטובר אדום - מגמה עונתית שהתקשחה לאורך עשר השנים האחרונות. לפי לבאס, המדד רשם ירידות עוקבות בספטמבר ובאוקטובר ב-2016, ב-2018, ובין 2020 ל-2023.

בכל זאת, לה-באס אמר שאין סיבה להתעכב יותר מדי על הסימנים העונתיים האלה, שכן יש בשוק האג"ח הרבה "נקודות כאב" כרגע - ביניהן האינפלציה העיקשת שנותרה מעל יעד ה-2% של הפד לחמש שנים, התחרות הגוברת על חוב בשל הנפקות החוב האדירות של ענקיות הטכנולוגיה לצורך ההתרחבות בתחום ה-AI, וכן סימנים שהכלכלה האמריקאית מאיצה, שמורידה את האטקרטיביות של נכסים בטוחים ביותר כמו אג"ח. "אני לא חושב שיש משהו מאגי בחודשים ספטמבר ואוקטובר, למעט כמה תקופות אקראיות של מזל רע", אמר לה-באס.

הצד השני של כל הכאב הזה הוא שהתשואות הגבוהות יותר הופכות את האג"ח להשקעה אטרקטיבית יותר עבור המשקיעים, ציינו במרקטוואץ'.

אנדרו קריי, מנהל ההשקעות הראשי ב-Crescent Grove, חברת ניהול עושר המשרתת לקוחות בעלי הון נזיל גבוה, ציין כי מנהלי העושר מקבלים לאחרונה יותר שיחות מלקוחות בנוגע להזדמנויות בשוק האג"ח. "אני חושב שאנשים מסתכלים על המספרים ואומרים ש-5%, 6% או 7% נראים אטרקטיביים מאוד אחרי הראלי החזק שראינו בשוק המניות", אמר קריי למרקטוואץ'.

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