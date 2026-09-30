מניית חברת הדיפנס-טק סמארט שוטר , בניהולה ובראשותה של מיכל מור, מזנקת היום (ד') בכ-20% בבורסה בתל אביב, לשווי שוק של כמעט מיליארד שקל, לאחר שהודיעה כי זכתה בחוזה הגדול בתולדותיה. מדובר בחוזה מסגרת עם משרד המלחמה האמריקאי (הפנטגון) בהיקף של עד 150 מיליון דולר. הזינוק במחיר המניה מוסיף לשווי החברה כ-160 מיליון שקל ביחס לנעילה ביום המסחר הקודם.

● אקירוב רוצה לשלם 788 מיליון שקל כדי למחוק את אלרוב ולנסות להשתלט על כלל ביטוח

● "היא מתחרה קשה ומזיזה את המחט": המהפך באיילון והאם יש עוד אפסייד במניה

● היזמת מאחורי החברה הביטחונית שהנפיקה בזמן מלחמה: "החיילים קוראים לנו פרוט נינג'ה"

מדובר בהסכם מסגרת, כך שלכאורה אין התחייבות לקנות מערכות בסכום המדובר. לכן גם לא יירשם בצבר ההזמנות של סמארט שוטר. החוזה נחתם עבור כוח המשימה JIATF 401, ולפי הודעת החברה מדובר בכוח משימה מיוחד במערכת הביטחון האמריקאית שהוקם בקיץ שעבר ללוחמה ברחפנים. החברה תשמש בו כספק יחיד של מערכות SMASH ליירוט רחפנים. מדובר במערכות שפיתחה החברה ומורכבות מרובי סער ומאפשרות ללוחמים לפעול ליירוט של רחפנים.

הרכישה מיועדת לכוח משימה מיוחד

תקופת ההתקשרות בהסכם המסגרת היא 36 חודשים, והיא כוללת אספקת מערכות, הדרכות ושירותים נלווים במסגרת תוכנית דומסטיק שילד, המיועדת להגנת כוחות, הגנת בסיסים והתמודדות עם כלי טיס בלתי מאוישים, בארה"ב ומחוצה לה.

ההסכם קובע את התנאים להזמנות עתידיות, בעוד שהכמויות, ההיקף ולוחות הזמנים ייקבעו בהזמנות פרטניות. סמארט שוטר עצמה ציינה כי תקרת ההתקשרות אינה מהווה התחייבות של ממשלת ארה"ב לרכישה, ובשלב זה אינה נרשמת כאמור כהכנסה או כצבר הזמנות.

ה-JIATF 401 הוא כוח משימה משולב שהוקם באוגוסט 2025 תחת משרד המלחמה האמריקאי, ומרכז את המאבק בכטב"מים קטנים. הוא משלב יכולות של צבא היבשה, חיל האוויר, הצי והמארינס, לצד גופי אכיפת חוק פדרליים. החוזה הנוכחי מגיע בהמשך לחוזה קודם של סמארט שוטר עם כוח המשימה, שעליו הוכרז במרץ 2026, ולסדרת חוזים וחוזי המשך מול זרועות הצבא האמריקאי בשנה האחרונה. לדברי החברה, אלפי מערכות סמאש כבר נמצאות בשימוש הצבא האמריקאי.

בסמארט שוטר מוסיפים כי מערכות סמאש הן מערכות בקרת האש של החברה ומותקנות על נשק קל, נועלות על המטרה באמצעות עיבוד תמונה מבוסס בינה מלאכותית ומשחררות את הירי רק כאשר הנשק מיושר לפגיעה. ההחלטה על הירי נותרת בידי המפעיל. מוצר הדגל של החברה, כוונת "פגיון", שימש בין היתר נגד רחפנים תוקפים במלחמת "חרבות ברזל". מערכות החברה נמצאות בשימוש צה"ל ובשימוש כוחות ביטחון בארה"ב, בבריטניה, בגרמניה ובמדינות נוספות בנאט"ו.

"זכייה זו מהווה אבן דרך משמעותית בהרחבת פעילותנו בשוק הביטחוני האמריקאי", מסרה מיכל מור, מנכ"לית החברה ומייסדתה. "מערכות הסמאש נועדו לספק את הכלים לעצירת רחפנים קטנים ומהירים, בטרם יספיקו לפגוע בכוחות, בבסיסים ובנכסים אסטרטגיים". סמארט שוטר הוקמה ב-2011 על ידי מור ואבשלום ארליך (CTO), שניהם יוצאי רפא"ל. משרדה הראשי בקיבוץ יגור, ולה חברות בת בארה"ב, בגרמניה ובאוסטרליה. החברה הונפקה בבורסה בתל אביב והחלה להיסחר ב-5 במרץ השנה. הכנסותיה במחצית הראשונה של השנה עמדו על 16.3 מיליון דולר, עלייה של 27% ביחס למחצית המקבילה. החברה סיכמה את המחצית עם הפסד של 4.9 מיליון דולר, למול הפסד של 886 אלף דולר במחצית המקבילה אשתקד.