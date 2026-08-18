אייל שינה (48) הצטרף לעולם ההשקעות לפני 20 שנה. "מאז ומתמיד הייתי בן אדם מאוד ריאלי, והיה לי חיבור למשחקי אסטרטגיה ותחרויות, שחמט וקלפים", הוא מספר. "במהלך התואר התחלתי להימשך לשוק ההון, שכן עולם ההשקעות, ובייחוד שוק קרנות הנאמנות, דורש ממך להיות תחרותי וגם לחשוב כמה צעדים קדימה".

את דרכו החל בשנת 2006 בבית ההשקעות פרופאונד כמנהל תיקים וקרנות. אחרי עשור עבר למגדל שוקי הון, אחר כך היה מנהל השקעות ראשי בבית ההשקעות אפסילון ולאחר שזה נרכש ע"י קסם של הפניקס היה שם מנהל ההשקעות הראשי ובחודש שעבר הצטרף כסמנכ"ל השקעות לפסטרנק שהם, שאת הבעלים הוא מכיר שנים רבות.

● בעזרת הגאות בשוק ההון: פסטרנק שהם ינסה להנפיק בת"א לפי 300 מיליון שקל

● הדרישה יוצאת הדופן מהמוסדיים: דווחו על כל הצבעותיכם ב־3 השנים האחרונות

למרות העליות החדות בישראל בשנתיים האחרונות ועל אף שמנגד בחודשים האחרונים השוק דורך במקום, שינה לא מתרגש. "מנהל השקעות חייב להחזיק בהנחות מוצא חיוביות, אחרת קשה לנהל השקעות, וההשקפה שלי חיובית, בייחוד על ישראל", הוא אומר.

"כשמסתכלים קדימה, לשוק הישראלי יש מאפיינים ייחודיים ביחס לכל שוק מערבי אחר. בזמן שבאירופה האוכלוסייה מתכווצת ומזדקנת, בישראל שיעורי הפריון גבוהים. בנוסף, המגזר החרדי והמגזר הערבי עדיין לא השתלבו באופן מלא בשוק העבודה, ובסוף זה יגיע. ככל שהם ישתלבו יותר בעשורים הקרובים, הם יצרכו יותר ויתרמו לצמיחה. כשמשלבים זאת עם התעוזה והמוח הישראלי, בלי סוף אקזיטים, בלי סוף יזמים מאוד מאוד יצירתיים, מקבלים בסיס צמיחה חזק מאוד".

ההזדמנות באג"ח והסיכון במניות

באשר לשווקים הגלובליים, שינה מעריך כי סביבת הריבית הגבוהה בארה"ב הולכת להפוך למשקולת על הכלכלה ועל השווקים. "אם האינפלציה לא תסתדר והתשואות על האג"ח יעלו אפילו מעבר ל־4.7% שהן כיום (אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים) סביר שמשקיעי המניות יסבלו הרבה יותר, כי תשואות כאלה הן לא רק אלטרנטיבה לשוק המניות, אלא גם עלויות מימון מאוד משמעותיות. זה יכול לגרום להאטה בכלכלה. הממשל האמריקאי מבין היטב את הסיכון שבעליית תשואות נוספת ויפעל לבלום אותה".

אלא שלדעתו זו גם הסיבה שיש הזדמנות כעת בתחום האג"ח בארה"ב, בתנאי שמנטרלים את החשיפה למט"ח. "זו תשואה שוטפת שלא ראינו שנים, המאפשרת לקבע ריביות גבוהות שנים קדימה ומעניקה סוג של הגנה למקרה של ירידה בשוק המניות".

המפתח: "חשיפה למקסימום שקל"

כשהוא בונה תיקי השקעות שינה מעדיף לנטרל את המט"ח ככל הניתן. "הלקוחות חיים בארץ וההוצאות שלהם בשקלים. משקיעים במדד S&P 500 לא ראו רווחים כשהמדד עלה בחודשים האחרונים בגלל היחלשות הדולר, ולכן העדפה שלי היא חשיפה למקסימום שקל", הוא מסביר.

למשקיע סולידי ממליץ שינה על הקצאה של 35% למניות, מתוכן 20% במניות בישראל ו־15% במניות בחו"ל, בעיקר בארה"ב. לשוק החוב הוא מקצה 65% מתוכם 35% לאג"ח קונצרניות בישראל, 15% לאג"ח ממשלת ישראל שניהם במח"מ (משך חיים ממוצע 5 שנים), ועוד 15% לאג"ח ממשלתי ארה"ב במח"מ 7 מנוטרל מט"ח. הוא גם מעדיף קלות חשיפה לאפיק השקלי (55%) על פני האפיק צמוד המדד (45%).

עבור משקיע אגרסיבי הוא מציע חשיפה מנייתית של 70%, הכולל 40% במניות בישראל ו־30% במניות בחו"ל, בעיקר בארה"ב. את 30% הנותרים הוא מייעד לשוק החוב, בחלוקה של 10% לאג"ח קונצרניות בישראל ו־20% לאג"ח ממשלת ארה"ב באותו מח"מ (7).

הענף "הלא־תחרותי" טוב למשקיעים

כשאנחנו מבקשים ממנו להמליץ על סקטורים שינה מסמן את מניות הבנקים כעוגן מרכזי: "ענף הבנקאות הוא לא הכי תחרותי, ומצד המדינה אפילו יש די הגנה עליו. הם מציגים תשואות על ההון יוצאות דופן ואפילו אחרי העליות אנחנו מדברים על מכפילי רווח נמוכים של 11. גידול האוכלוסייה ימשיך לייצר ביקושים להלוואות ובנוסף, הבנקים הם גופים עתירי כוח אדם ונותני שירות, ולכן ייהנו מהתייעלות מקסימלית הודות להטמעת כלי בינה מלאכותית".

הוא מזהה הזדמנות גם בענף התקשורת, "כיום רמת המחירים בסלולר היא מהנמוכות בעולם, ובנוסף רמת התלות של אנשים באינטרנט עלתה. אני רוצה לראות היום מישהו שמסוגל לוותר על המהירות של האינטרנט, ואני לא מדבר על לוותר על האינטרנט בכלל. התרגלנו לאינטרנט מאוד מאוד מהיר והתשתית הזאת מוחזקת על ידי מספר מצומצם של חברות, והן יודעות את זה.

סקטורים מומלצים בארץ

בנקים

תקשורת

ביטחוניות בחו"ל

אג"ח ממשלת ארה"ב ארוכה

קרן סל 7 המופלאות (MAGS)

קרן סל (XLI) תעשייה

"לכן, כל עוד הרגולטור לא יהיה מספיק אקטיבי, נראה גם בעולמות האלה עליית מחירים, וזה טוב למשקיע, גם אם פחות לצרכנים, וגם הבינה המלאכותית תעזור להם בהקשר של צורך פחות אנשי שירות וזה יפנה להם שטחי נדל"ן, לצד הרצון של בעלי השליטה לחלק דיבידנדים".

בתחום הביטחוני, שינה סבור שהירידות החדות שנרשמו במניות הסקטור בחודשים האחרונים (כ־40% מהשיא במדד הענפי) יצרו נקודת כניסה אטרקטיבית: "תקציבי הביטחון בישראל ובעולם רק עולים וכנראה יעלו עוד. החברות הביטחוניות נהנות מצמחה עקבית בצבר ההזמנות. בחודשים האחרונים הן ירדו בעשרות אחוזים וזה הופך אותן למאוד מעניינות בחלק מהמקרים".

אם את החשיפה לתחומים המסורתיים הוא מעדיף בישראל, את עיקר החשיפה שלו לטכנולוגיה הוא מוצא בוול סטריט. שינה ממליץ על חשיפה לענקיות הטכנולוגיה דרך קרן הסל MAGS ועל חברות התעשייה (קרן הסל (XLI. להערכתו, השקעות העתק של ענקיות הטכנולוגיה יירדו בשנת 2028 ובינתיים הן "מייצרות מחסום כניסה תחרותי". באשר לתעשייה הוא מציין כי "השלב הבא במהפכת הבינה המלאכותית מגיע לחברות התעשייה המסורתיות, זה מגיע למערכות קירור, חשמל ובנייה לחוות השרתים. עוד לא רואים שם את השינוי בתמחור של המשקיעים".

מנגד, שינה ממליץ להחזיק בחשיפת חסר במניות הביטוח ולהיזהר משוק המשרדים בנדל"ן המניב: "חברות הביטוח רשמו עליות שערים חדות וכיום התמחור שלהן מאתגר, מה גם שהן מוטות מאוד לביצועי שוק ההון. אנחנו אחרי שנים של עליות ולכן אם תגיע תקופה של ירידות הן יהיו יותר תנודתיות. בענף המשרדים, בעיקר מחוץ לתל אביב, יש לנקוט זהירות רבה. עודף ההיצע מול האתגר באכלוס הבניינים עלול לפגוע בחברות הפועלות בתחום".