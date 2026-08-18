מארק וולטר הדהים את עולם הספורט בשנת 2012 בעסקה שהותירה את יריביו העשירים תוהים כיצד מנכ"ל גוגנהיים פרטנרס, שכמעט ולא היה מוכר מחוץ לוול סטריט, הצליח לממן את רכישת לוס אנג'לס דודג'רס, אחת הקבוצות הבולטות בליגת הבייסבול האמריקאית.

כיום מעטים מאילי ההון יכולים לטעון שאינם מכירים את וולטר ואת אימפריית הספורט הבינלאומית שלו, שפעילותה משתרעת על פני כל עונות השנה. שיטת הפעולה שלו, שבמסגרתה השתמש בהלוואות מחברות ביטוח שבשליטתו כדי לממן השקעות אחרות, נמצאת כעת תחת בחינה של הרשויות.

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בשנים שלאחר רכישת הדודג'רס, וולטר רכש החזקות בלוס אנג'לס ספארקס מליגת ה־WNBA בצ'לסי מהליגה האנגלית ובקבוצת פורמולה 1, וכן מימן את ליגת ההוקי לנשים. הוא גם צבר נכסי יוקרה, בהם בית החוף במאליבו של איל המוזיקה דייוויד גפן, בשווי 85 מיליון דולר, ושורה של שותפים עסקיים הכוללת את כוכב לוס אנג'לס לייקרס לשעבר ארווין "מג'יק" ג'ונסון ואת מובאדלה קפיטל, קרן השקעות מאבו דאבי.

איך זה עובד?

וולטר הוסיף גם את הלייקרס לאימפריית הספורט שלו ביוני 2025, בעסקה שוברת שיאים שנסגרה בתוך 72 שעות לפי שווי של 10 מיליארד דולר לקבוצת ה-NBA.

בדיוק שלושה חודשים לאחר מכן, כשוולטר נחת במטוסו הפרטי בנמל התעופה הבינלאומי בשיקגו, ניגשו אליו סוכנים פדרליים כשבידיהם צו חיפוש. הם החרימו את הטלפון והמחשב הנייד שלו, וכן מכשירים של עובדיו שהיו עמו במטוס.

מארק וולטר אישי: בן 66, נשוי+1, במקור מאיווה, כיום מתגורר בשיקגו מקצועי: מנהל השקעות ופילנתרופ. הבעלים של גוגנהיים פרטנרס, ו-TWG Global עוד משהו: חובב גדול של קבוצות ספורט. מחזיק ב-27% מקבוצת הבייסבול דודג'רס, 12% בחברה המחזיקה בקבוצת הכדורגל האנגלית צ'לסי, משקיע בליגת הנשים בהוקי, ובעבר החזיק בקבוצת הכדורסל לייקרס

החרמת המכשירים סימנה נקודת מפנה בחקירה הפדרלית של האימפריה העסקית של וולטר. הרשויות התמקדו בכמה גופים ששימשו מתווכים בין חברות הביטוח שבשליטת וולטר, שהעמידו את ההלוואות, לבין העסקים שבשליטתו שקיבלו אותן. הרשויות מבקשות לקבוע אם וולטר ועסקיו ביצעו הונאה והסתירו את הקשרים הפיננסיים האלה.

לא ניתן היה לברר אילו השקעות וולטר מימן בכספי חברות הביטוח במסגרת העסקאות שנבדקות בידי הרשויות, ובהן רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) ומשרד התובע הפדרלי במנהטן. השימוש בהלוואות מחברות הביטוח שלו היה במשך שנים מסימני ההיכר של הקונגלומרט שבנה המיליארדר בן ה־66.

הרשויות לא האשימו את וולטר או את עסקיו בעבירות כלשהן, ולא קבעו כי הם נושאים באחריות אזרחית כלשהי. דובר משרד התובע הפדרלי במנהטן סירב להגיב.

"תמיד פעלנו בתום לב, והרמיזות שלפיהן ניסינו בדרך כלשהי לעקוף את ההתחייבויות שלנו פשוט אינן נכונות", אמר דובר TWG גלובל, הקונגלומרט של וולטר.

הרגולטורים מתירים להעניק הלוואות לגופים קשורים, כלומר גופים שיש להם זיקה לבעלים של חברת הביטוח, כל עוד ההלוואות מדווחות ואינן חורגות ממגבלות מסוימות. במקרה של וולטר, שאלות שהעלו הרשויות הפדרליות הובילו לבדיקה פנימית בחברות הביטוח, שמצאה כי עסקאות מסוג זה בהיקף של כ־20 מיליארד דולר לא דווחו לרגולטורים בדלאוור, שם ממוקמות שתי חברות הביטוח העיקריות של וולטר.

כעת וולטר ממהר למכור או להחזיר רבות מההלוואות שלא דווחו, כדי למנוע הורדות דירוג, כפי שדיווח וול סטריט ג'ורנל. נכון לסוף השבוע שעבר, הוא נזקק למיליארדי דולרים.

ג'וש קושנר, משקיע ואחיו של חתנו של הנשיא טראמפ, ומנכ"ל דיסני לשעבר בוב אייגר נחלצו לעזרתו. השניים חיפשו הזדמנות לרכוש קבוצת NBA, ובשבוע שעבר הגישו במפתיע הצעה לרכישת הלייקרס לפי שווי של 12.5 מיליארד דולר. וולטר הסכים במהירות. גם מכירת נכסים אחרים, בהם החזקתו בצ'לסי, עומדת על הפרק.

הלחץ הכבד שבו נתון וולטר ממחיש את הסיכונים בפינה הלא שקופה של וול סטריט, שבה כמה מענקי עולם הפיננסים מבצעים הימורים גדולים שקשה להבין את טיבם. וולטר היה מחלוצי אסטרטגיה רווחית שכיום הפכה לנפוצה: שימוש בהון של חברות ביטוח, המשקיעות את כספי המבוטחים, כדי להעניק הלוואות ישירות לעסקים. כיום מושקעים באשראי פרטי מסוג זה כטריליון דולר מכספי חברות הביטוח.

החקירות הפדרליות וההחלטה המפתיעה של וולטר למכור את החזקתו בלייקרס עוררו הדים בוול סטריט ובעולם הספורט המקצועני, שני מעגלים חופפים של כסף וכוח, שבהם פועלת אותה קבוצה מצומצמת של משקיעים מיליארדרים.

מתחילים לשחק

וולטר סיפר בעבר כי גדל "עני ומאושר" בסידר ראפידס שבאיווה, ולמד חשבונאות באוניברסיטת קרייטון ומשפטים באוניברסיטת נורת'ווסטרן. לאחר שסיים את לימודיו עבד בבנק בשיקגו, ובהמשך הקים חברת השקעות משלו.

בסוף 1999 וולטר היה שותף בהקמת גוגנהיים פרטנרס, שצמחה והרחיבה את פעילותה לניהול נכסים, בנקאות השקעות ושירותי ביטוח.

גוגנהיים רכשה חברות ביטוח שנחלשו בעקבות המשבר הפיננסי של 2008-2009, והעבירה את תיקי האג"ח הסולידיים שלהן להשקעות בחוב בעל תשואה גבוהה יותר. חברת ההשקעות הקימה את גוגנהיים לייף אנד אנואיטי, שכיום נקראת קליר ספרינג, וסייעה לכמה מבכיריה לרכוש את סקיוריטי בנפיט, דלאוור לייף ואקוויטראסט.

בשנת 2012 וולטר רכש את הדודג'רס יחד עם טוד בוהלי, שותפו העסקי בגוגנהיים, בכיר הבייסבול סטן קסטן, המפיק ההוליוודי פיטר גובר, בובי פאטון, חבר של משפחת וולטר, וג'ונסון, כוכב ה־NBA לשעבר ואגדת הלייקרס. סכום השיא ששילמה הקבוצה עבור הדודג'רס, 2.15 מיליארד דולר, עורר שאלות בקרב מתמודדים אחרים על הרכישה בנוגע לאופן מימון העסקה.

הקבוצה של וולטר נעזרה בחברות הביטוח הקשורות לגוגנהיים, וכן בחברת ביטוח נוספת שהייתה בבעלות פאטון אך נוהלה בתחילה בידי גוגנהיים, כדי לסייע במימון רכישת הדודג'רס. מתמודדים שלא זכו בעסקה, בהם מנהל קרן הגידור סטיבן כהן, התנגדו לשיטה. רגולטורים בתחום הביטוח בכמה מדינות בדקו את העסקאות, אך לא מצאו הפרות של חוקי הביטוח, כך דיווח וול סטריט ג'ורנל.

בשנת 2014 שני מבוטחים של סקיוריטי בנפיט הגישו תביעה נגד גוגנהיים וחברות ביטוח קשורות נוספות בבית משפט פדרלי. הם טענו כי וולטר ושותפיו התייחסו לחברות הביטוח כאל כספומט לצורך רכישת הדודג'רס. גוגנהיים הכחישה את הטענות. כעבור יום התביעה בוטלה.

וולטר ואשתו רכשו שמורת טבע בפלורידה ונכסי נדל"ן בעיירת סקי בקולורדו. וולטר ופאטון רכשו חווה בניו מקסיקו ואלפי דונמים של אדמות חקלאיות בקנדה.

לפי דיווחים שהוגשו לרגולטורים בתחום הביטוח ואנשים המעורים בנושא, וולטר השתמש בהלוואות מחברות ביטוח כדי להשקיע בסטארטאפים, בהם יצרנית המזון מהצומח ביונד מיט וסוכנות הרכב המשומש המקוונת קרוואנה.

ההשקעות החיצוניות של וולטר בגוגנהיים עוררו שאלות בקרב אנשי הצוות שהיו אחראים לבחון ניגודי עניינים אפשריים בין החטיבות, הלקוחות והעובדים של גוגנהיים. בוהלי עזב את החברה בשנת 2015 ובהמשך קיבל לידיו את השליטה בסקיוריטי בנפיט.

האחוזה במאליבו

בשנת 2016 עורך דין ממחלקת הציות של גוגנהיים הבחין כי נראה שחלק מהשקעותיו האישיות של וולטר מומנו באמצעות ABS קפיטל, שהוקמה בידי שני בכירים לשעבר בגוגנהיים. עורך הדין גילה מבוך של ישויות תאגידיות מסוג LLC שנראה כי שימשו את וולטר לביצוע השקעותיו. בתוך גוגנהיים הוצגו הישויות האלה כשייכות לאנשים שהיו מקורבים לוולטר או ניהלו עמו עסקים, כך דיווח וול סטריט ג'ורנל.

באותה שנה ABS הקימה חברות LLC לצורך רכישת שני בתים בשכונת פסיפיק פליסיידס היוקרתית בלוס אנג'לס. אחד הבתים נועד לשמש באופן זמני בכיר בגוגנהיים שהיה בקשר אישי עם וולטר. באביב שלאחר מכן וולטר ו-ABS רכשו מגפן, שהיה לקוח של גוגנהיים, בית בחוף קרבון במאליבו תמורת 85 מיליון דולר. בסיום עגום לפרשה, האחוזה נשרפה עד היסוד בשריפות הענק בדרום קליפורניה בשנה שעברה.

חושף שחיתויות הגיש דיווח ל־SEC ובו טען כי וולטר וגוגנהיים ביצעו עסקאות לטובתם האישית והפרות נוספות. בין הדוגמאות שפורטו בדיווח היו העסקאות של ABS ורכישת הבתים.

בשנת 2018 עובד אחר בגוגנהיים הגיש תלונה נפרדת כחושף שחיתויות, ובה טען כי שלוש מחברות הביטוח הקשורות לוולטר סחרו ביניהן באג"ח קונצרניות, לעיתים קרובות במחירים גבוהים מאלה שהיו יכולות לקבל בוול סטריט, כך דיווח וול סטריט ג'ורנל. ה־SEC בחנה את הטענות, אך מעולם לא הגישה תביעה. החקירה שניהלה ה־SEC נגד גוגנהיים ו־ABS נסגרה בשנת 2019.

נציגיהם של וולטר וגוגנהיים מסרו בעבר לוול סטריט ג'ורנל, ולאחרונה בשנת 2020, כי כל ההלוואות שהעניקו חברות הביטוח לגופים קשורים היו חוקיות ודווחו כנדרש.

החקירה הנוכחית נחשפה לציבור לאחר שמסמכים שהגישו ביוני דלאוור לייף וקליר ספרינג חשפו כי הרשויות הפדרליות הוציאו לשתי החברות צווים המחייבים אותן למסור מידע ומסמכים.

הרשויות מתמקדות ב־ABS קפיטל, וכן באמיסטד פייננשל, ברדפורד אלן והדסון טריידינג, כך דיווח וול סטריט ג'ורנל. כספי ההלוואות שהעמידו חברות הביטוח עברו דרך ישויות שלכאורה היו בשליטת כל אחת מהחברות האלה, ומשם הועברו לעסקים אחרים הקשורים לוולטר.

אמיסטד, שבראשה עומד מנכ"ל מקדונלד'ס לשעבר דון תומפסון, קשורה לאימפריה של וולטר באמצעות רכישת חברת ביטוח החיים אקוויטראסט ממג'יק ג'ונסון אנטרפרייזס. החברה של ג'ונסון רכשה קודם לכן את חברת הביטוח מגוגנהיים ומגורמים נוספים.

ישויות שבשליטת אמיסטד, בהן אמיסטד מרצ'נט פאנדינג, אמיסטד STF II ואמיסטד דט וורהאוס 1, היו בין הגופים שקיבלו הלוואות מחברות הביטוח של וולטר, דלאוור לייף וקליר ספרינג, לפי מסמכים שהגישו החברות לאחרונה.

מוקדם יותר השנה אקוויטראסט העניקה הלוואות בסך כולל של 500 מיליון דולר לעשר חברות, בהן הארבורקרסט, אלדר רידג' וסידרפוינט, כך עולה ממסמכי הביטוח. לפי מסמכי התאגידים, את החברות האלה הקים פדריקו הרמידה, בכיר ב־ABS.

בכירי אמיסטד לא השיבו לבקשות לתגובה. היועץ המשפטי הראשי של אקוויטראסט מסר כי החברה מודעת לדיווחים על חקירה פדרלית הנוגעת ל־TWG ועוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות.

חברה נוספת שנבדקת בידי החוקרים היא ברדפורד אלן, חברת תיווך בתחום הנדל"ן המסחרי שהקימו ג'פרי ברנשטיין ולורנס אלבאום. החברה הייתה מעורבת בשורה של עסקאות של וולטר, בהן חידוש חוזה השכירות של משרדי גוגנהיים במידטאון מנהטן ופיתוח מטה באינדיאנה עבור קבוצת הפורמולה 1 שבה תומך וולטר. ברנשטיין כיהן בעבר בדירקטוריון אקוויטראסט.

החשיפה

נראה כי הבדיקה שהרשויות מנהלות לאחרונה בנוגע לעסקאות של חברות הביטוח של וולטר החלה כמעט במקרה. ראשיתה בדיווח של חושף שחיתויות מתוך גוגנהיים אינווסטמנטס, זרוע ניהול הנכסים של החברה, על חשד להונאה חשבונאית בעסקת מימון במזרח התיכון.

באפריל 2025 הקונגלומרט של וולטר TWG גלובל הודיע כי קרן העושר מאבו דאבי, מובאדלה, תסייע לו לגייס הון חדש בסך 10 מיליארד דולר. בעקבות הדיווח של חושף השחיתויות הרשויות החלו לבדוק אם גוגנהיים אינווסטמנטס, שנמצאת בבעלות חלקית של TWG השתמשה בחוזים מטעים כדי לנפח את הכנסותיה ולהשיג תנאים טובים יותר בעסקה.

דובר גוגנהיים אינווסטמנטס מסר כי באביב 2025 החברה קיבלה דיווח מחושף שחיתויות בנוגע לאופן הרישום החשבונאי של "חוזי ייעוץ מסוימים" של גוגנהיים פרייבט אינווסטמנטס, חברת ייעוץ השקעות. לדבריו, החברה העבירה את הדיווח למבקר החיצוני שלה, וזה פרסם "חוות דעת בלתי מסויגות", שלפיהן לא נמצאו ליקויים בדוחות הכספיים של החברה לשנים 2024 ו־2025.

לדברי אנשים המעורים בנושא תשלומים הקשורים לחוזים הובילו את החוקרים הפדרליים ל־ABS, אמיסטד, ברדפורד אלן והדסון טריידינג. בהמשך גילו הרשויות את הקשר בין ארבע החברות לבין ישויות ששימשו להעברת הלוואות מחברות הביטוח שבשליטת וולטר להשקעותיו האחרות, לדברי אותם אנשים.

חברות הביטוח של וולטר גיבשו תוכניות להוציא חלק ניכר מההלוואות לגופים קשורים מהמאזנים שלהן עד סוף השנה. לדברי אנליסטים, סיווג שגוי של הלוואות כאלה עלול להוביל לתביעות מצד מבוטחים או לצווים אזרחיים מצד הרגולטורים שיחייבו את החברות לנקוט צעדים לתיקון המצב. מחלקת הביטוח של דלאוור לא מסרה תגובה. חברות דירוג הזהירו כי דירוג החברות עלול לרדת אם הן לא יעמדו בתוכניות התיקון שלהן.

הדודג'רס נחשבים בעיני רבים ליהלום שבכתר של תיק הנכסים של וולטר. מאז שוולטר רכש את הקבוצה, הדודג'רס הוציאו סכומים עצומים כדי לצרף כוכבי על, בהם הכוכב היפני שוהיי אוטאני, ודחו חלק מהתשלומים הגדולים ביותר במסגרת חוזי השחקנים לשנים רבות קדימה.

בעיצומה של סדרת הוורלד סיריס של הדודג'רס בשנת 2024, הראשונה מבין שתי זכיות רצופות באליפות ה־MLB, וולטר עבר שבץ מוחי. לפי דיווח של וול סטריט ג'ורנל, שהתבסס על אנשים ששוחחו עם וולטר, כי במשך חודשים הוא התקשה לדבר בבירור ולעיתים אמר מילים אחרות מאלה שהתכוון לומר. כמה משקיעים ועובדים מטילים ספק בשיקול הדעת שלו. TWG מסרו כי לוולטר "יש את החוש העסקי ואת שיקול הדעת הנדרשים".

צוות ההגנה של וולטר העלה את סוגיית השבץ שעבר בשיחות עם התובעים הפדרליים.