עונת הדוחות החזקה ברבעון השני דחפה בשבועות האחרונים את וול סטריט לשיאים חדשים, על אף מציאות גאופוליטית מאתגרת וחששות סביב הוצאות ההון העצומות על AI. שורה של בנקי השקעות ואנליסטים נחשבים העלו לאחרונה את התחזיות שלהם ל-S&P 500; אך בניגוד אליהם, הבנק האירופי המרכזי (ECB) דווקא מזהיר כעת כי תיקון במניות הטכנולוגיה הוא תרחיש סביר, שעשוי לאיים על יציבותו הפיננסית של גוש האירו.

בפוסט שפורסם בבלוג של ה-ECB, כתבו כלכלני הבנק כי נסיגה בסקטור הטכנולוגיה לא חייבת בהכרח להיות מונעת מהתלהבות לא רציונלית, וכי "צריך לצפות אליה אפילו אם הערכות השווי הנוכחיות הן סבירות". הכלכלנים הדגישו כי על אף שרוב העליות במניות הטכנולוגיה של השנים האחרונות התרחשו בוול סטריט, האזהרה תקפה גם לאירופה: לדבריהם, החשיפה של משקי הבית בגוש האירו למניות טכנולוגיה אמריקאיות עומדת על כ-440 מיליארד אירו, כאשר לחברות ביטוח וקרנות פנסיה חשופות באופן משמעותי למניות "שבע המופלאות" - אנבידיה , אפל , אמזון , אלפאבית (גוגל) , טסלה , מטא ומיקרוסופט .

בדומה לגופי השקעות אחרים שפרסמו לאחרונה אזהרות מפני התפתחות של בועה בתחום הבינה המלאכותית, הכלכלנים ערכו השוואה בין בום ה-AI לתקופות אחרות של חדשנות כמו בום מסילות הרכבת של המאה ה-19 ובועת הדוט-קום של שנת 2000. לדבריהם, "בכל אחד מהמקרים הללו, טכנולוגיה מהפכנית משכה השקעות, והערכות השווי של חברות שאימצו אותה עלו בחדות, לפני שנפלו בחדות".

טענה נפוצה של אנליסטים שלא מאמינים שהבינה המלאכותית היא בועה, היא שתיקי ההשקעות כיום הרבה יותר מגוונים מאשר בעבר. כלכלני ה-ECB התייחסו לכך וכתבו שאי־הוודאות מתפשטת לאורכה ולרוחבה של הכלכלה, ועל כן לא ניתן לצמצם אותה באמצעות פיזור סיכונים. הם ציינו על אף שאימוץ מוצלח של AI יכול לתת רוח גבית לרווחים, העלייה בפרמיית הסיכון הזו דוחפת את הערכות השווי של המניות לכיוון המנוגד - וכך מחירי מניות יכולים ליפול, גם אם הטכנולוגיה עצמה מצליחה.

"אם הבינה המלאכותית תוכיח את עצמה כמהפכנית מספיק, הערכות השווי עדיין יכולות להיות הרבה יותר גבוהות בעתיד, אפילו אחרי תיקון", כתבו הכלכלנים. "עם זאת, התזמון המדויק [של תיקון] לא ידוע מראש. דפוסי הבום-קריסה (boom-bust) האלה ניתנים לזיהוי רק בדיעבד".

מניות השבבים עדיין בטריטוריה של תיקון

כאמור, שורה של גופי השקעות ואנליסטים העלו לאחרונה אחד אחרי השני את התחזית שלהם ל-S&P 500 בסוף השנה הנוכחית, כאשר רובם מתרכזים באזור ה-8,000 נקודות. האחרון שעשה זאת הוא האסטרטג הוותיק אד ירדני, שסיפק את התחזית האופטימית ביותר בוול סטריט עד כה וצופה שה-S&P 500 יגיע ל-8,400 נקודות עד סוף השנה - אפסייד של מעל 8% לעומת רמתו הנוכחית.

"אף פעם לא ראינו את הציפיות לרווחים עולות באופן כה מהיר לגבי השנה הנוכחית והשנים קדימה, כפי שעלו מאז אמצע 2025", אמר ירדני. "התוצאה הייתה התלהטות (meltup) בשוק המניות לשיאים של כל הזמנים". ירדני הוסיף כי "אנו חושבים שכל נסיגה (ואפילו קריסה) תהיה הזדמנות קנייה ולא תביא למיתון או לשוק דובי, בדומה לבועת הדוט-קום ב-1999-2000... אנו נותרים עם היעד של 10,000 נקודות עד לסוף 2029, אך ככל הנראה נרים אותו אם שנות ה-2020 השואגות ימשיכו ללכת לטובתנו".

מתחילת השנה, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה הוסיף לערכו מעל 14%. מניות השבבים, אשר טיפסו בשנה האחרונה במאות אחוזים ונחשבות למזוהות ביותר עם קדחת ה-AI ספגו לחצים משמעותיים בשבועות האחרונים; מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) ירד מאז השיא שרשם ביוני בכ-12% ונמצא כעת בטריטורייה של תיקון (ירידה של 10% לפחות מהשיא), לאחר ששהה זמן מה בטריטורייה של שוק דובי (ירידה של 20% מהשיא).