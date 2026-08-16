המדד בת"א שהתנתק מהעולם, ומה יעשו מחר המניות הדואליות?

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

שבוע נוסף בשווקים ייפתח בצל אי־הוודאות הגאופוליטית, כאשר מצר הורמוז נותר סגור לתנועה חופשית. המתיחות סביב המצר גבוהה, לאחר שטראמפ ציין בסוף השבוע שעבר כי הוא מתכנן להכריז עליו בקרוב כשטח אמריקאי.

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בישראל, המשקיעים יגיבו להסלמה שנרשמה בסוף השבוע מול חיזבאללה בגבול הצפון, כאשר ברקע מרחף גם התהליך המדיני מול עזה והמאמץ לפירוק חמאס מנשקו.

בעונת הדוחות בתל אביב, יפורסמו השבוע דיווחים מעניינים רבים. ביום שני, ידווחו מזרחי טפחות , בית ההשקעות מיטב וחברת הביטוח מגדל ; ביום שלישי, ידווחו מטריקס , מור השקעות ואלוני חץ ; ביום רביעי, ידווחו קבוצת עזריאלי ומנועי בית שמש ; וביום חמישי ידווחו אלטשולר שחם , נופר אנרג'י וג'י סיטי .

בעונת הדוחות בארה"ב, השבוע צפוי לשפוך אור על מצבו של הצרכן האמריקאי, עם דוחות של מספר שחקניות מרכזיות בתחום הקמעונאות. זאת, לאחר שנתוני המכירות הקמעונאיות לחודש יולי שפורסמו ביום שישי האחרון הפתיעו לרעה. ביום שלישי, תדווח הום דיפו ; ביום רביעי, תדווח טארגט ; וביום חמישי, תדווח וולמארט .

בגזרת המאקרו, האירוע המעניין ביותר השבוע ללא ספק יהיה פרסום הפרוטוקול של פגישת ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב בערב יום רביעי, שם המשקיעים ינסו לחפש רמזים באשר למדיניות המוניטרית בהמשך הדרך.

עוד בגזרת המאקרו: מחר (ב') יפורסמו בישראל נתונים מסקר כוח האדם לחודש יולי, כאשר ביפן יפורסמו נתוני הצמיחה לרבעון השני. ביום רביעי, יפורסמו מדדי המחירים לצרכן בבריטניה ובגוש האירו; וביום שישי יפורסמו מדדי מנהלי הרכש לחודש אוגוסט במגזרי הייצור והשירותים.

2 המניות הביטחוניות בתל אביב התנתקו מהמגמה בעולם

המניות הדואליות יחזרו מחר עם פער ארביטראז' חיובי קל של כ-0.2%. קמטק ונייס צפויות להיחלש בכ-5.7% ובכ-4.3%, בהתאמה, בעוד פאלו אלטו צפויה לאבד כ-3.3%. מנגד, טאואר תטפס בכ-4% וטבע תתקדם בכ-1.5%.

הבורסה בת"א סיכמה את שבוע המסחר במגמה מעורבת, זה השבוע השלישי ברציפות. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.8%, מדד ת"א 125 התקדם בכ-0.2% ומדד ת"א 90 נחלש בכ-2.2%. כך, המדד שכולל את מניות השורה השנייה ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז דצמבר האחרון.

המדד הענפי שהוביל את הירידות בפער הוא מדד הביטחוניות, שנפל בשבוע החולף בכ-7.8%. תרמו לירידה מניות נקסט ויז'ן ואלביט מערכות , שנחלשו שתיהן במעל 10%, למרות תוצאות כספיות חזקות - מגמה שאנליסטים ייחסו לרף הציפיות הגבוה של המשקיעים משתי החברות, בהתחשב בתמחור הגבוה שלהן. כך, מדד הביטחוניות חתם שלושה שבועות שליליים רצופים, במהלכם סיכם צניחה של כ-17%; זאת, בעוד שקרנות הסל ITA ו-SHLD , אשר עוקבות אחר מניות הדיפנס בארה"ב ובעולם, בהתאמה, חתמו דווקא את אותה תקופה בעליות בולטות (מעל 5.5% וקרוב ל-12%, בהתאמה).

בצד החיובי, את העליות הוביל מדד ת"א־נפט וגז, שטיפס בכ-3.2%, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם והתוצאות הכספיות של ניו-מד אנרג'י ותמר פטרוליום . מדד הבנקים בלט גם הוא לחיוב וטיפס בכ-2.2%, לנוכח דוחות חיוביים של לאומי , הפועלים , דיסקונט והבנק הבינלאומי .

גם הבורסה בניו יורק חתמה את השבוע במגמה מעורבת, כאשר מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק סגרו שבוע חיובי שלישי ברציפות. ה-S&P 500 עלה בכ-0.4%, הנאסד"ק טיפס בכ-0.1% והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.6%.

הסקטור שהוביל את העליות בשבוע החולף הוא סקטור האנרגיה, שקפץ בשיעור חד של 7.3% - העלייה השבועית הגדולה ביותר שלו מאז אוקטובר 2022. ברקע, אי־הוודאות הגדולה סביב מצר הורמוז ודוחות חזקים במיוחד של חברות הנפט לרבעון השני.

מעל 90% מחברות ה-S&P 500 כבר פרסמו את תוצאותיהן הכספיות, אם כי נותרו כמה ענקיות שטרם עשו זאת, כמו ברודקום ואנבידיה. לפי FactSet, צמיחת הרווחים בקרב המדד נמצאת סביב 50%, נתון שאם יישאר על כנו בסוף העונה, יהיה החזק ביותר מאז הרבעון השני של 2021, אז הכלכלה העולמית התאוששה ממשבר הקורונה.

על אף שה-S&P 500 והנאסד"ק סיימו את השבוע בירוק, ביום שישי וול סטריט ננעלה בירידות שערים. ה-S&P 500 (שחצה במהלך השבוע לראשונה את רף ה-7,800 נקודות) ירד בכ-0.2%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה איבד מערכו כ-0.3% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.2%.

ג'יי האטפילד, מנכ"ל Infrastructure Capital Advisors, אמר ל-CNBC ביום שישי כי לדעתו המגמה שנרשמה בוול סטריט היא סימן למה שצפוי לשוק המניות בשאר אוגוסט ובספטמבר. "היום זה כמו ההתחלה של ההתמתנות (במקור: flattening out) שאחרי עונת הדוחות", הוא אמר.

מכיוון שרוב עונת הדוחות נמצאת מאחורינו, להוציא דיווחים מצד כמה שחקניות מפתח כמו אנבידיה וברודקום , האטפילד ציין כי אין יותר קטליזטור משמעותי להמשך העליות, חוץ מאותם דוחות ומפתיחה אפשרית מחודשת של מצר הורמוז. האטפילד הוסיף כי בהנחה שהצמיחה ברווחים תישאר ברמתה הנוכחית עד סוף העונה, שמחירי הנפט ימשיכו לנוע סביב 80 דולר ושהפד ישאיר את רמת הריבית ללא שינוי - הוא צופה שה-S&P 500 יגיע ל-8,100 נקודות עד סוף השנה (אפסייד של קרוב ל-4%).

3 מחירי הנפט חזרו לטפס

לאחר תקופה ארוכה של היחלשות, השקל סגר שבוע שני רצוף של התחזקות מול הדולר והוסיף מולו כ-1.4%, כאשר שערו הרציף נעמד על מעט מתחת לרף ה-2.96 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו ברחבי העולם, טיפס בכ-0.1%.

מחירי הנפט טיפסו במעל 5% בסיכום שבועי. נפט מסוג ברנט ננעל במחיר של 88.5 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ננעל במחיר של 82.4 דולר לחבית.

המחירים טיפסו כאשר ברקע, כאמור, המתיחות סביב מצר הורמוז נותרה גבוהה במיוחד ונמשכים הדיווחים על תקיפות איראניות של ספינות שנעות באזור. ביום שישי, ארה"ב ציינה כי המצור הימי על איראן יכול להימשך "ללא גבול" (indefinitely). התנועה כלפי מעלה הגיעה גם על רקע הצהרת שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט לפיה ארה"ב צפויה להשתמש בצעדים כלכליים נגד איראן "שלא נראו מעולם".

ביום שישי, טראמפ הצהיר במהלך נאום שנשא כי אמריקאים יצטרכו לסבול מחירי דלק מעט גבוהים יותר בזמן שארה"ב מענישה את איראן. "בשבילכם לשלם טיפה יותר בשביל הדלק שלכם, רק תזכרו שאתם עושים את זה כדי שמדינה מאוד מרושעת לא תוכל לקבל נשק גרעיני. מדינה שהיא באמת יצואנית הטרור מספר אחת בעולם".

עוד בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על הזהב חתמו שבוע רביעי רצוף של עליות וטיפסו בקרוב ל-1%. זאת, על רקע הירידה בציפיות להעלאת ריבית בארה"ב והיחלשות הדולר בעולם בשבועות האחרונים. נזכיר בהזדמנות זו כי דולר חלש הופך את המתכת היקרה לאטרקטיבית יותר בעבור קונים זרים, וכן כי הביצועים שלה נוטים להיחלש בסביבת ריבית גבוהה, כנכס שאינו נושא ריבית.

4 נתוני הצמיחה בישראל לא תומכים בהורדת ריבית בספטמבר

מדד המחירים לצרכן לחודש יולי בישראל העלה כי קצב האינפלציה השנתי ירד מ-1.6% ל-1.5% - הנמוך ביותר מזה חמש שנים ועמוק מתחת לאמצע טווח היעד של בנק ישראל (בין 1% ל-3%).

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, העריך כי "בנק ישראל עומד בפני אינפלציה נמוכה דיה על מנת שתתאפשר הורדה נוספת של הריבית. גם הישנות תיסוף השקל לאחרונה עשויה להקל עליו בנושא זה. עדיין, מספר גורמי סיכון עשויים לעכב את המהלך, ביניהם שינויי הכיוון התכופים של מחירי הדלקים, המשך הלחץ כלפי מעלה מכיוון שכר הדירה והיותו של מדד אוגוסט גבוה מבחינה עונתית. לכן, אין לשלול תרחיש של הורדת ריבית, אם כי לעת עתה, להערכתנו זה עדיין אינו התרחיש המרכזי".

עוד בגזרת המאקרו בישראל, נתוני הצמיחה הפתיעו לטובה, מה שעל פניו מצמצם מעט את הסיכוי שבנק ישראל ילך למהלך של הורדת ריבית בספטמבר. המשק צמח ברבעון השני של השנה ב-15.4% בחישוב שנתי (3.6% בחישוב רבעוני), כאשר מרבית התחזיות בשוק ההון צפו עלייה של כ-10%.

מנחם התייחס לנתוני הצמיחה וציין כי "מדובר בהשתפרות רוחבית של רוב הפרמטרים, שאמנם ניתן היה לצפות לה, נוכח היציאה מהרבעון הראשון, שעמד בסימן לחימה עצימה. עם זאת, עוצמת ההתאוששות בהחלט מרשימה ואף בולטת לטובה בהשוואה להתאוששות ממבצע 'שאגת הארי' שנה קודם לכן".

עם זאת, מנחם הוסיף שתי נורות אזהרה: לדבריו, "הלמ"ס מפרטת הפעם את הנתון של התמ"ג 'למעט התאמות לייצור בחו"ל', שלמעשה מבודד את תהליכי העבודה והייצור המתרחשים בפועל בתוך גבולות ישראל, תוך ניכוי סחורות שמיוצרות בחו"ל על־ידי קבלני משנה, או חברות בנות/קשורות, ללא מעבר פיזי בתוך המדינה. נתון זה משרטט תמונה נקייה ומדויקת יותר של הערך המוסף וחוסן הפעילות הכלכלית המקומית, תוך ניתוק ההשפעות של ערכן המוסף של חברות גלובליות. מסתבר, כי ברביע השני של 2026, הפער הקטן בין צמיחת התמ"ג הכללי (15.4%+) לצמיחת תמ"ג ללא ייצור בחו"ל (14.4%+) , שניהם בשיעור שנתי, מעיד על כך שהזינוק וההתאוששות ברביע השני נבעו אכן מפעילות מקומית חזקה בתוך ישראל; אולם, במבט למחצית הראשונה של השנה, הכוללת הן את ההיקלעות למערכה צבאית עצימה והן את היציאה ממנה, מתכווצת צמיחת התוצר ללא ייצור בחו"ל ל-1% בשיעור שנתי בלבד, קרי נסיגה של התוצר לנפש, מצמיחה שנתית של 3.2% לפי התוצר הכולל".

"הסתייגות נוספת כרוכה באופן ההשוואה", ציין מנחם. "כדברי הלמ"ס, נחוצה גם השוואה של נתוני הרביע השני של 2026 לנתוני הרביע השני של 2025, בשל עיתוי מבצעי 'עם כלביא' ו'שאגת הארי'. כאן מתקבלות תוצאות סטנדרטיות יותר, בכללן צמיחת תמ"ג של 3.2%. גידול של 4.7% נרשם לתוצר העסקי (עדיין מעודד לראות כי תוצר זה צומח משמעותית מהר מהתוצר הכללי) ובפרט ההוצאה לצריכה פרטית, שהפעם מתכווצת 0.4% - כשהקיטון בתוצר לנפש עומד על כ-2%".

מנחם סיכם כי "בשורה התחתונה, לא מדובר בנתונים שתומכים או מייצרים צורך בהורדות ריבית קרובות נוספות, אך אנו מניחים כי בנק ישראל יתייחס גם להסתייגויות שציינו, יחד עם נתוני האינפלציה הפושרים שפורסמו ביום שישי".

בארה"ב, אירוע המאקרו המרכזי בשבוע הקרוב יהיה פרסום הפרוטוקל מוועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב בערב יום רביעי. דניאלה הות'ורן, אנליסטית שווקים בכירה ב-Capital.com אמרה לוול סטריט ג'ורנל כי "הפרוטוקול ייבחן מקרוב כדי להבין את היקף המחלוקות בקרב חברי הפד". לדבריה, דוח התעסוקה החלש מן הצפוי בארה"ב ומדדי המחירים לצרכן וליצרן חיזקו את הטיעון שהפד "יכול להרשות לעצמו להישאר סבלני" ולהשאיר את הריבית ללא שינוי לעת עתה.

"אך הסיפור של האינפלציה אינו מאחורינו לגמרי", הסתייגה הות'ורן. "מדד המחירים לצרכן נע בכיוון הנכון, אך נותר מעל ליעד (שעומד על 2%, ר"מ), בעוד שתשואות האג"ח הארוכות־טווח נותרו מוגבהות".

נזכיר כי הנתונים האחרונים משוק העבודה, כמו גם ממדדי המחירים לצרכן, הנמיכו דרמטית את הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב. השווקים מתמחרים כעת סיכוי של 33% בלבד להעלאת ריבית בהחלטה הקרובה בספטמבר, ירידה לעומת נתון של 44% שנרשם בשבוע שעבר.

5 האסטרטג השורי ביותר בוול סטריט מעלה את גובה ההימור שלו

לנוכח עונת הדוחות החזקה בוול סטריט, האסטרטג הוותיק אד ירדני העלה את תחזיתו ל- S&P 500 וצופה כעת שהמדד יגיע לרמה של 8,400 נקודות עד סוף השנה - אפסייד של כמעט 8% לעומת שער הנעילה שלו ביום שישי האחרון. התחזית של ירדני (שהועלתה מרמה של 8,250 נקודות) היא כעת הגבוהה מבין האנליסטים ובנקי ההשקעות הגדולים בוול סטריט, שרובם מתרכזים סביב רף ה-8,000 נקודות.

ירדני דבק בגישתו לגבי שוק המניות האמריקאי, לפיה העליות לא מונעות מ-FOMO, אלא ממה שהוא כינה 'FEMO' - ראשי תיבות של Faboulus Earnings Momentum (מומנטום רווחים מופלא).

האסטרטג הוותיק ציין כי ככלל, החברות ניפצו את תחזיות האנליסטים בשוק. "אף פעם לא ראינו את הציפיות לרווחים עולות באופן כה מהיר לגבי השנה הנוכחית והשנים קדימה, כפי שעלו מאז אמצע 2025", אמר ירדני. "התוצאה הייתה התלהטות (meltup) בשוק המניות לשיאים של כל הזמנים". ירדני הוסיף כי "אנו חושבים שכל נסיגה (ואפילו קריסה) תהיה הזדמנות קנייה ולא תביא למיתון או לשוק דובי, בדומה לבועת הדוט-קום ב-1999-2000".

ירדני הוסיף כי "אנו נותרים עם היעד של 10,000 נקודות עד לסוף 2029, אם כי אנחנו ככל הנראה נרים אותו עם שנות ה-2020 השואגות ימשיכו ללכת לטובתנו".