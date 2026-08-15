מלך המשכנתאות של אמריקה הפסיד 600 מיליון דולר ונזקק לחילוץ

מאט אישביה עשה את הונו מניהול חברת המשכנתאות הגדולה ביותר בארה"ב. הוא השתמש בהונו כדי לרכוש את קבוצת ה-NBA פיניקס סאנס תמורת 4 מיליארד דולר במזומן ולבנות אחוזה במישיגן המתהדרת בפארק טרמפולינות ובקיר טיפוס.

בשבוע שעבר איש העסקים הפתיע את המשקיעים כשחשף כי הימור בתזמון גרוע הותיר חור של 600 מיליון דולר במאזני החברה שלו, United Wholesale Mortgage (UWM). החברה, שמושבה בפונטיאק שבמישיגן, הודיעה כי היא משעה את תשלומי הדיבידנד על מניותיה הרגילות ומקבלת מימון מאוקטרי קפיטל מנג'מנט, המעניקה הלוואות לחברות במצוקה. מניית UWM צנחה ב־35%, ובכך השלימה ירידה של כ־70% מתחילת השנה.

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אישביה, בן 46, הגן על העסקה ואמר כי מדובר בשותפות אסטרטגית שמעניקה לחברה שלו גישה למומחיות של אוקטרי בענף המשכנתאות. הוא הוסיף כי הזרמת ההון מסירה כל אי ודאות בנוגע לצורכי המימון של UWM בטווח הקרוב, וכי אילו היה מדובר רק בגיוס הון, הוא היה יכול להזרים כסף בעצמו או להשיג אותו מ"אנשים אקראיים".

"אוקטרי מקבלת עסקה מצוינת, ואני שמח בשבילה", אישביה אמר למשקיעים ביום חמישי. "כשהם ירוויחו ערימה של כסף ויצליחו מאוד, כך גם רוב בעלי המניות שלנו".

מאט אישביה אישי: בן 46, גדל במישיגן, דטרויט. גרוש + 3 מקצועי: שיחק כדורסל בקולג'. בשנת 2013 מונה למנכ"ל United Wholesale Mortgage במקום אביו, ג'ף אישביה. בינואר 2021 הפך אותה לציבורית. השנה פורבס העריך את השווי הנקי שלו ב-9 מיליארד דולר עוד משהו: תרם 32 מיליון דולר לאוניברסיטת מישיגן, וכן מיליון דולר לקרן V לחקר הסרטן

כדי להוציא את העסקה לפועל, אישביה נאלץ לוותר על חלק מהשליטה. בתמורה להזרמה של 1.5 מיליארד דולר, אוקטרי מקבלת זכות וטו על שינויים בהנהלה הבכירה ובתקנון החברה, וכן את הזכות לחייב את UWM לרכוש ממנה את החזקותיה לאחר 7 שנים. היא מקבלת גם שני מושבים בדירקטוריון, כתבי אופציה לרכישת מניות נוספות ותשואה מובטחת של לפחות 600 מיליון דולר.

מחברת משכנתאות מקומית למעצמה ארצית

לאורך השנים אישביה היה זה שקיבל את ההחלטות ב־UWM. הוא הפך אותה מחברת משכנתאות מקומית למעצמה ארצית, שמעמידה יותר הלוואות לדיור מהבנקים הגדולים במדינה. באמצעות סוג מיוחד של מניות הוא מחזיק ב־79% מזכויות ההצבעה ב־UWM . במסגרת העסקה עם אוקטרי, חברת ההחזקות המשפחתית שלו מזרימה 150 מיליון דולר ולא תקבל את הדיבידנדים על המניות הרגילות, שבמהלך השנים הניבו לבעלת השליטה מיליארדי דולרים.

העובדה שאישביה נזקק לחילוץ לא הפתיעה כמה ממבקרי החברה, שעקפה את המתחרה רוקט מורגג' והפכה לחברת המשכנתאות הגדולה ביותר במונחי היקף ההלוואות בדולרים, לאחר שטיפחה רשת של ברוקרים. אישביה הרחיב את פעילותו גם כשמתחריו הצטמצמו והתבצרו, ואמר שהוא מכין את UWM לרווחים גדולים כשהריבית תרד.

"כשמחברים את הכול יחד, היו להם בעיות תזרים די חמורות שהלכו והחריפו", אמר ריץ' סוורבינסקי, מנכ"ל איגוד בנקאי המשכנתאות של אוהיו, שמותח ביקורת על UWM ברשתות החברתיות.

הריביות על המשכנתאות נותרו גבוהות. מצבה של UWM החמיר ברבעון האחרון, לאחר שרשמה הפסד של 603 מיליון דולר הקשור לגידורי ריבית, למעשה הימורים שמשתלמים אם הריבית יורדת.

לדברי אישביה, UWM ביצעה את הגידורים האלה בעקבות ניסיון רכישה שכשל. בדצמבר הוא הסכים לרכוש קרן השקעות בנדל"ן המתמקדת בשירותי משכנתאות בשם טו הארבורס. עסקת המניות, בהיקף של 1.3 מיליארד דולר, קרסה במרץ, כשטו הארבורס העדיפה הצעה במזומן מרוכש אחר.

חברות משכנתאות נוהגות לבצע גידורים כנגד תיקי המשכנתאות שלהן, ששווים משתנה בהתאם לריבית. אלא ש־UWM שילמה כדי לגדר תיק שבסופו של דבר כלל לא רכשה, מהלך שעורר תמיהה בקרב כמה משקיעים ואנליסטים.

"הם לא היו צריכים להניח שיצליחו לרכוש את טו הארבורס", אמר בוז ג'ורג', אנליסט בקיף, ברויט אנד וודס. לדבריו, אישביה כנראה המשיך במאמצי הרכישה "בין היתר משום שהוא לא רצה להפסיד".

ביום שני UWM הגישה תביעה נגד טו הארבורס בבית משפט פדרלי בגין הפרת חוזה והונאה, בטענה שחיבלה במיזוג ביניהן. דוברת UWM מסרה כי החברה דורשת פיצויים של יותר מ־500 מיליון דולר, לאחר ש"מיצתה כל חלופה סבירה" להליך משפטי. טו הארבורס לא השיבה לבקשת תגובה.

"זה מאוד יקר לקנות קבוצת כדורסל"

אישביה כבר הוכיח שהוא מוכן להוציא מכספו. ב-2023 רכש עם אחיו, שמנהל חברת השקעות פרטיות, את פיניקס סאנס במזומן. הוא גם שעבד את מניות UWM כבטוחה להלוואות אישיות, שבעבר הצהיר שכמעט ולא השתמש בהן.

"הוא יכול להיות מנהיג טוב, בעלים טוב, אבל הוא ניסה לעשות יותר מדי דברים", אמר תואן נגויין, מייסד חברת הברוקראז' למשכנתאות לואן פקטורי, שהסתכסך עם UWM סביב הגבלות שהטילה על ברוקרים. "הוא אוהב כדורסל, וזה מאוד יקר לקנות קבוצת כדורסל".

אישביה גם ערבב בין עסקיו הפרטיים לבין החברה. הקמפוס שבו שוכן מטה UWM מושכר מישויות שבשליטת אישביה ואביו. בשנה שעברה החברה שילמה 21 מיליון דולר במסגרת חוזי השכירות ארוכי הטווח. ב-2025 חתמה UWM על הסכם חסות לעשר שנים בסך 115 מיליון דולר עם אישביה, והאולם שבו משחקות קבוצות ה־NBA וה־WNBA שבבעלותו נקרא על שמה.

העסקה עם אוקטרי מטילה מגבלות מחמירות בהרבה על הסכומים ש־UWM יכולה להעביר לבעלת השליטה בה. אם UWM לא תשלם לאוקטרי במועד את מאות מיליוני הדולרים המגיעים לה כדיבידנדים, אוקטרי תקבל רוב המושבים בדירקטוריון ובפועל תשתלט על החברה. במקרה של מכירה עתידית, אוקטרי גם תקבל את מלוא הסכום המגיע לה לפני יתר בעלי המניות.

אוקטרי קיבלה מניות בכורה, המקנות לה דיבידנד במזומן בשיעור של 10% וכן קנס על פירעון ההשקעה, שגדל מדי שנה. לדוגמה, אם החברה תחזיר לאוקטרי את השקעתה בשנה השלישית, היא כבר תשלם פעמיים את הדיבידנד השנתי בסך 150 מיליון דולר, ובנוסף קנס פירעון של 30%, כלומר 450 מיליון דולר נוספים, מעבר לקרן בסך 1.5 מיליארד דולר.

המפתח הוא מידת הנכונות של UWM ואוקטרי לשתף פעולה, אמרה ג'ניפר מקגינס לוברט, מנכ"לית חברת ניהול נכסי המשכנתאות פיבוט פייננשל. "עומדת בפניהן הזדמנות שיכולה להיות עצומה עבור העסק. אבל הן יצטרכו ללמוד לשחק יפה יחד בארגז החול".

הכדורסלן הנערץ נכנס לדירקטוריון

UWM הפכה לציבורית ב-2021, והוערכה ב־16 מיליארד דולר במה שהיה אז המיזוג הגדול ביותר אי פעם עם חברת ספאק (תאגיד ללא פעילות או הכנסות, שנרשם למסחר בבורסה כדי לרכוש או להתמזג עם חברה קיימת). כיום היא נסחרת לפי שווי של כ־2 מיליארד דולר.

UWM התנהלה בשונה מרוב החברות הציבוריות. מלבד אישביה, בדירקטוריון שלה יושבים אביו, שהקים את החברה, ואחיו ג'סטין. דירקטור נוסף הוא אייזיאה תומאס, כדורסלן היכל התהילה וגיבור ילדותו של אישביה.

בשנה שעברה החברה הפסיקה לקיים שיחות ועידה עם אנליסטים לאחר פרסום הדוחות, כנהוג בחברות ציבוריות. במקום זאת אישביה משיב במונולוג על שאלות שנאספו מראש.

מדי חודש הוא גם מגיש סיכום של החדשות המרכזיות בענף המשכנתאות בסרטון יוטיוב בשם 3Points. אישביה מציג את החדשות על רקע מגרש הכדורסל בקמפוס של UWM. הסרטון האחרון פורסם ימים ספורים לפני שנחשפה העסקה עם אוקטרי. אישביה, שנוהג להביע אופטימיות לגבי הענף, סיים במסר חיובי: "שוק הדיור חזק, ובתים נמכרים גם עכשיו, בתנאים הנוכחיים. כשהריביות ירדו עוד יותר, אנחנו צופים שהפעילות תגבר אפילו יותר. אבל נכון לעכשיו, זה שוק טוב לרכישת בתים. נצלו את זה".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.