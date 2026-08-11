ליף לי אמר כי מקור ההשראה שלו היה צ'רלס שוואב. המיליארדר הסיני הקים את חברת הברוקראז' שלו בשנת 2012 במטרה פשוטה: להנגיש את ההשקעה במניות להמונים באסיה.

● WSJ | מייסד הייטק רצה להקים מדינה חדשה. מדינה קיימת עמדה בדרכו

● WSJ | מיליארדר ה־AI הכפיל את הונו. גרושתו דרשה חצי ממנו

בתוך עשור הוא בנה חברה שפעילותה השתרעה על פני סין, הונג־קונג, שווקים נוספים באסיה וארה"ב. בדומה למודל לחיקוי האמריקאי שלו, לי עבר משירותי מסחר פשוטים לניהול הונם של לקוחותיו באמצעות קרנות נאמנות ושירותי ייעוץ.

כעת, השאיפות של לי מתנגשות ברשויות הסיניות. החברה שלו, פוטו הולדינגס (Futu Holdings) הפכה לאחת המטרות המרכזיות במאמצי הרשויות לבלום את זרימת הכספים מסין לחו"ל.

עיצוב המציאות מחדש

במאי הרשויות הטילו על פוטו, הנסחרת בנאסד"ק, קנס של 271 מיליון דולר בגין מתן שירותי ברוקראז' והצעת קרנות נאמנות ללקוחות בסין היבשתית ללא רישיון. במסגרת הצעדים הוטל גם על לי עצמו קנס של כ־180 אלף דולר. החדשות הובילו לצניחה של כמעט 30% במניית פוטו ביום אחד. מאז היא התאוששה מחלק מהירידות, וכיום שווי השוק של החברה עומד על 15 מיליארד דולר. הירידה במחיר המניה מחקה מאות מיליוני דולרים מהונו של לי, שמוערך כיום בכ־5.7 מיליארד דולר, לפי פורבס.

לי, ששמו בסינית הוא לי הואה, אומר כי פוטו משתפת פעולה עם הרשויות הסיניות. החברה מסרה למשקיעים כי נכון ל־31 במרץ, רק 17% מנכסי לקוחותיה הוחזקו בחשבונות של לקוחות מסין היבשתית, ואלה היו אחראים לחמישית מהכנסותיה. החברה צופה כי קצב הצמיחה שלה ברחבי העולם יואץ. הצעדים הרגולטוריים נגד פוטו ומתחרותיה הם רק חלק ממאמציה של בייג'ינג לעצב מחדש את המציאות הפיננסית עבור עשירי העל בסין.

בעבר פרצה פיננסית אפשרה לאליטת הטכנולוגיה הסינית להנפיק את החברות שלה בהונג־קונג או במקומות אחרים ולצבור הון מחוץ לסין, הרחק מהישג ידן של הרשויות הסיניות. רגולציה חדשה סגרה למעשה את הנתיב הזה. בסוף יולי סין אישרה כי תטיל מס על נאמנויות המוחזקות מחוץ למדינה, ששימשו בעבר כלי פופולרי בקרב סינים עשירים להחזקת נכסים בחו"ל.

מבחינה חוקית, סין אוסרת על אזרחיה להשקיע במניות ובנדל"ן בחו"ל ללא אישור ממשלתי. עם זאת, בעשור האחרון משקיעים פרטיים פתחו חשבונות מסחר בפוטו ובחברות דומות באמצעות אתרים בהונג־קונג או בהגעה פיזית לעיר, לפי כלי תקשורת ממשלתיים בסין. אף שהונג־קונג היא חלק מסין, היא מפעילה מטבע משלה הנסחר באופן חופשי ומערכת פיננסית נפרדת, שהתפתחה תחת השלטון הבריטי.

משקיעים פרטיים מימנו את החשבונות באמצעות מכסה שנתית של 50 אלף דולר, שהרשויות מתירות להעביר לחו"ל לצורכי תיירות או נסיעות עסקים, לפי דיווחים בתקשורת הממשלתית בסין. במאי רשות ניירות הערך הסינית קבעה כי אסור להשתמש בכספים אלה למימון השקעות בחו"ל, וקנסה את פוטו ושתי חברות ברוקראז' נוספות. כעת נאסר על החברות להציע את שירותיהן בסין. לקוחות מסין היבשתית אינם יכולים עוד להפקיד כספים או לבצע השקעות חדשות, אלא רק למכור את החזקותיהם.

שירות לאמידים בסין

לי, שנמצא בשנות ה־40 המאוחרות לחייו, היה בין הראשונים שנהנו מהפרצה שאפשרה לצבור הון מחוץ לסין. הוא היה העובד ה־18 בטנסנט, כיום החברה הציבורית בעלת השווי הגבוה ביותר בסין. הוא קיבל מניות בחברה בשלב מוקדם, וכשטנסנט הנפיקה את מניותיה בהונג־קונג ב־2004, הוא התעשר בן לילה. באותם ימים היה אפשר להמיר בקלות הון שנצבר בהונג-קונג למטבעות אחרים.

לי הקים את פוטו בשנת 2012, כשזינוק בהיקף ההון הסיני שהוחזק מחוץ למדינה תרם להפיכתה של הונג־קונג למוקד של מנהלי כספים המעניקים שירותים לעשירי העל. לפי כתבת פרופיל שפורסמה בשנת 2023 בעיתון הסיני Hunan Today היוצא לאור במחוז הולדתו של לי, הוא מצא שתהליך הקנייה והמכירה של ניירות ערך ברחבי העולם באמצעות חברות ברוקראז' מסורתיות היה מסורבל ולא מספק. לכן השקיע מכספו כ־5 מיליון דולר בהקמת פלטפורמת מסחר.

פוטו ביקשה להוזיל את עלויות ההשקעה ולהנגיש אותה גם למי שאין להם ניסיון בשוק, יעד שהזכיר את דרכו של צ'רלס שוואב. בשנת 1975 הרגולטורים בארה"ב ביטלו את העמלות הקבועות על מסחר, ובכך פירקו שיטה בת עשרות שנים שהגנה על ברוקרים מפני תחרות. בעקבות זאת, שוואב הקים את אחת מחברות הברוקראז' המוזלות הראשונות.

בתחילה לי שיווק את הפלטפורמה לאזרחים סינים ולכ־7 מיליון תושבי הונג קונג, ובהמשך התרחב תחת המותג Moomoo לארה"ב, סינגפור, יפן, מלזיה ואוסטרליה. בשנת 2019 הנפיק את פוטו בנאסד"ק.

בתחילת דרכה של פוטו, לי טיפח קשרים עם מייסדים ובכירים בתעשיית הטכנולוגיה הסינית, שהפכו לקוחות של שירות שהחברה השיקה כדי לסייע לחברות סיניות להנפיק מניות ולמכור אותן למשקיעים. בשנת 2019 פוטו סייעה לענקית הטכנולוגיה עליבאבא לגייס 11 מיליארד דולר בהונג קונג באמצעות מכירת מניות ללקוחותיה, אחת מהנפקות רבות שפוטו הייתה מעורבת בהן.

לי נהנה גם מקשריו עם טנסנט, שהייתה מהמשקיעות הראשונות בפוטו. עובדי ענקית הטכנולוגיה הפכו ללקוחות פוטו, מימשו את הרווחים שצברו מאופציות למניות טנסנט והשתמשו בכסף כדי לסחור בפלטפורמה של פוטו, סיפר לי בכנס בשנת 2020.

בהמשך, לי החל לנהל תוכניות להחזקת מניות של חברות סיניות שהונפקו בחו"ל, מה שחיבר את פוטו למאגרים נוספים של לקוחות אמידים. "אנחנו משרתים בעיקר את אוכלוסיית האמידים החדשה בסין", פוטו מסרה בשנת 2021, כשמכרה מניות נוספות בארה"ב. לדבריה, הגיל החציוני של לקוחותיה בעלי ההכנסות הגבוהות היה 34, ובשנה הקודמת הם סחרו בהיקף ממוצע של מיליון דולר.

ככל שיותר חברות סיניות הונפקו בחו"ל, פוטו הקימה זרוע שסייעה לבעלי הון גבוה במיוחד להקים משרדי השקעות משלהם לניהול כספם. בהנפקת המניות שלה ב־2021 פוטו ציינה כי היא "פועלת לנצל הזדמנות אדירה לסייע בקידום שינוי של פעם בדור בענף ניהול ההון".

הרגולטורים לא מרוצים

הרשויות הסיניות לא אהבו את הכיוון. בסוף 2022 הן הודיעו כי פוטו פועלת בסין היבשתית ללא הרישיונות הנדרשים. זמן קצר לאחר מכן החברה הסירה את האפליקציה שלה מחנויות האפליקציות בסין היבשתית. עם זאת, הרשויות בסין טוענות כי פוטו המשיכה לאפשר לתושבי היבשת להפקיד כספים בחשבונות ולסחור.

לפני הקנס שהוטל עליה במאי, פוטו הייתה בשיא פריחתה, עם יותר מ־30 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היקף המסחר הכולל בפלטפורמה הגיע ברבעון הראשון של השנה לשיא של כ־530 מיליארד דולר. רוב הסכום הגיע מלקוחות שסחרו במניות בארה"ב ובהונג־קונג, ורבים מהם ביקשו ליהנות מהזינוק במניות הבינה המלאכותית. לשם השוואה, רובינהוד, החביבה על משקיעים פרטיים בארה"ב, רשמה ברבעון הראשון היקף מסחר במניות של 638 מיליארד דולר.

מטרת צעדי האכיפה האחרונים היא לנתב משקיעים פרטיים סינים לפלטפורמות מורשות בתוך המדינה, שבהן הם יכולים לסחור בבורסות המקומיות של סין. אזרחים עדיין רשאים להשקיע בחו"ל, אך כיום בעיקר באמצעות מסלולים שאושרו בידי הממשלה, שבהם הרווחים מוחזרים ביואן.

לפוטו אין פלטפורמה מקומית בעלת רישיון כזה, ולכן היא מתמקדת כעת בפעילות מחוץ לסין היבשתית, בין היתר בדרום מזרח אסיה והונג־קונג, שם לדבריה אחד מכל שני מבוגרים משתמש בפוטו.

בדומה לשוואב, לי רוצה להסיט את פעילות החברה לכיוון הצעת מוצרי השקעה כמו קרנות נאמנות ללקוחות. אף שהמסחר בניירות ערך עדיין מהווה את הנתח הגדול ביותר מהכנסותיה של פוטו, חטיבת ניהול ההון שלה צומחת. "אנחנו ממשיכים להרחיב את גבולות השירותים הפיננסיים", אמר לי במאי, כשהציג את תוצאות פוטו לרבעון הראשון.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.