מיליארדר ה-AI הכפיל את הונו. גרושתו דרשה חצי ממנו

סיאול, דרום קוריאה. לפני עשור צ'וי טה־וון, המיליארדר העומד בראש יצרנית שבבי הזיכרון המצליחה SK Hynix, הודיע על פירוק נישואיו, שנראו כמו אגדה, לבתו של נשיא דרום קוריאה לשעבר. הוא עשה זאת במכתב בן שלושה עמודים שפרסם בעיתון מקומי, שבו הודה כי הוא מאוהב באישה אחרת וכי נולדה להם ילדה משותפת.

במסמכים לבית המשפט, שצוטטו בתקשורת המקומית, כתב כי אינו מאמין שניתן עוד להציל את נישואיו, שנמשכו 27 שנה, ואף ציטט את משפט הפתיחה של הרומן "אנה קרנינה" מאת לב טולסטוי, טרגדיה שבמרכזה משולש אהבה: "כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, כל משפחה אומללה - אומללה בדרכה שלה".

המאבק המשפטי הממושך על הגירושים הגיע לשיאו ב־24 ביולי, כאשר הרכב שופטים בבית המשפט לערעורים הכריע כיצד לחלק את הונו של צ'וי - המוערך בכ־5 מיליארד דולר - בינו לבין גרושתו בת ה־65, רו סו־יונג (הערת גלובס: במשפט נקבע כי צ'וי ישלם לגרושתו 944 מיליארד וון, שהם כ־640 מיליון דולר, פיצוי הגירושים הגבוה ביותר שנפסק אי פעם בדרום קוריאה).

הפרשה, שזכתה בדרום קוריאה לכינוי "גירושי המאה", ריתקה את המדינה כולה. זה סיפור שנראה כאילו נלקח מסדרת דרמה קוריאנית - עם כסף, רומנטיקה, שחיתות ובגידה. רגע השיא שלו הגיע דווקא בשעה שנראה היה כי צ'וי, גם הוא בן 65, נהנה מהחיים יותר מאי פעם.

"אשתי לא תרמה להצלחה"

בחודש שעבר צ'וי ומנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ישבו לשתות ויסקי במסעדת עוף מטוגן, בהתלהבות האופיינית לשני מיליארדרים בשיאו של בום ההשקעות העולמי בבינה מלאכותית. צ'וי הציע לשלם את החשבון של כל הסועדים במסעדה העמוסה, והקהל פרץ בקריאות "SK! SK!".

להואנג ולצ'וי, שהחברה שלו מייצרת את שבבי הזיכרון שסייעו להזניק את אנבידיה ולהפוך אותה לאחת החברות הגדולות בעולם, בהחלט הייתה סיבה לחגוג. מניית SK Hynix זינקה פי עשרה בקירוב מאז תחילת 2025, וסייעה להגדלת הונו של צ'וי, שיותר מהוכפל.

דרישת הפתיחה של רו בהליך הגירושים הייתה לקבל מחצית מנכסיו של צ'וי, שרובם מוחזקים במניות של חברת האחזקות של קונצרן SK, שגם שוויין זינק לאחרונה. צ'וי ורו סירבו להגיב.

צ'וי, אחיינו של מייסד קונצרן SK שמציג את עצמו במערב בשם טוני, מפרסם באינסטגרם תמונות שלו לעשרות אלפי עוקבים, כשהוא מצטלם לצד בכירים מעמק הסיליקון כמו הואנג, מנכ"ל OpenAI סם אלטמן ומנכ"ל מיקרוסופט סאטיה נאדלה. הוא גם שיחק גולף במאר־א־לאגו לפני פגישה עם הנשיא טראמפ בסתיו שעבר. הנשיא לשעבר ג'ו ביידן אף כינה אותו "חבר" במהלך ביקורו בדרום קוריאה בשנת 2022.

צ'וי לצד ג'נסן הואנג. יצרנית השבבים SK סייעה להזניק את אנבידיה / צילום: Reuters, Ahn Young-joon

צ'וי גם הורשע פעמיים בעבירות צווארון לבן, נשלח למאסר, ובהמשך קיבל חנינה משני נשיאים שונים של דרום קוריאה.

בשנת 2022 ערערה רו על פסק הדין בהליך הגירושים שפסק לה כ־50 מיליון דולר בלבד - חלק קטן מהונו של צ'וי. לדבריה, הסכום משקף "התכחשות לתרומתן של נשים למשק הבית". שני הליכים משפטיים נוספים לא הצליחו להביא את הסכסוך לסיומו.

צ'וי עם סאטיה נאדלה. מיליארדרים בשיאה של תנופת השקעות ב-AI / צילום: צילום מסך

לאחר מכן ביקשה גרושתו של צ'וי מבית המשפט לערעורים להעניק לה חלק גדול יותר מהונו, שתפח בעקבות הטירוף העולמי סביב הבינה המלאכותית, על בסיס הערכת שווי מעודכנת של נכסיו. צ'וי טען כי לרו לא הייתה כל תרומה להצלחתה האחרונה של SK וכי על השופטים היה לחלק את הרכוש לפי הערכת שווי מוקדמת יותר, מלפני הזינוק במניית החברה.

צ'וי עם סם אלטמן / צילום: צילום מסך

עורכי דין המתמחים בדיני משפחה בדרום קוריאה, שאינם מעורבים בתיק, העריכו כי פסק דין שהיה מגדיל את הפיצוי עד לכמיליארד דולר היה מדלל את אחזקותיו של צ'וי ב־SK וחושף אותו ללחצים גדולים יותר מצד משקיעים אקטיביסטים או גורמים חיצוניים אחרים. בצוות המשפטי של צ'וי סברו עוד טרם הדיון כי הפיצוי יהיה נמוך בהרבה.

"נפוטיזם נשיאותי חסר בושה"

בשנת 1988 עיתוני דרום קוריאה הכתירו זאת כחתונת המאה. הטקס נערך בבית הכחול, מעונו הרשמי של נשיא דרום קוריאה, חודשים ספורים לאחר שאביה של רו, רו טה וו, נכנס לתפקידו כנשיא הראשון של המדינה לאחר קריסת המשטר הצבאי.

בדצמבר 2015 התנפצה תדמית ה"אושר ועושר" של בני הזוג, כשצ'וי פרסם את כוונתו להביא ל"סיום נקי" של נישואיו.

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, בשעות שלאחר החשיפה הפומבית המשפילה, רו סיפרה לחבריה כי תהתה אם הייתה אנוכית מדי ולא התחשבה מספיק ברגשותיו. היא גם אמרה שתילחם למען משפחתה ותעשה הכול כדי לשמור עליה מאוחדת. "אני לא אתגרש ממנו", אמרה אז.

צ'וי ורו הכירו כסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטת שיקגו, והזוג רב־ההשפעה, שחיבר בין האליטה הפוליטית לאליטה העסקית, סימל בעיני רבים את פניה החדשות של דרום קוריאה. המדינה אירחה באותה השנה את אולימפיאדת סיאול 1988 וביקשה להותיר מאחור את עשרות שנות השלטון הצבאי הנוקשה.

הוריה של רו באולימפיאדה בסיאול, 1988. אביה היה הנשיא הראשון של דרום קוריאה לאחר קריסת המשטר הצבאי / צילום: ap

בטקס החתונה לבשה רו שמלת כלה לבנה ופשוטה, ואילו צ'וי הגיע בחליפה בצבע שנהב ועניבה שחורה. את החופה ערך ראש ממשלת דרום קוריאה דאז, לי היון ג'ה. "מהיום אתם בשר אחד, ועליכם להקים משפחה שתתמסר לאומה ולאזרחיה", אמר לשניים.

בהמשך התעוררה שערורייה סביב קשריה העסקיים של ממשלת רו עם SK. בשנת 1992 החברה זכתה ברישיון להפעיל את רשת הטלפונים הסלולריים השנייה במדינה.

קים דה־ג'ונג, חבר אופוזיציה שלימים נבחר לנשיא דרום קוריאה, כינה זאת "מעשה נפוטיזם נשיאותי חסר בושה" ו"שיא השפל של השחיתות ושל הקשר הפסול בין הון לשלטון". גם חברים במפלגתו של רו הביעו זעם.

בתוך ימים אחדים החזירה SK את הרישיון. הקונצרן, שכיום הוא שחקן התקשורת הגדול ביותר בדרום קוריאה, מסר החודש כי הרישיון הוענק לו כדין ועל בסיס כישוריו.

רו טה וו, שהלך לעולמו בשנת 2011, עמד לדין בשורה של הליכים פליליים לאחר שכיהן כנשיא בין 1988 ל־1993. באחד מהם הוא הורשע בקבלת תשלומים בלתי חוקיים מראשי הקונצרנים הגדולים בדרום קוריאה ובהקמת קרן סודית לשימושו האישי, שבה הצטברו מאות מיליוני דולרים.

במסמכים שהוגשו לבית המשפט, במסגרת הליך הגירושים של בתו, עלו ראיות שלפיהן אביה העביר לכאורה חלק מהכספים בתשלומים חשאיים ל־SK. עורכי דינה של רו סו יונג הגישו פתק בכתב יד, שלטענתם נשמר בידי אמה. לא היה ברור מי כתב אותו, אך לצד השם סונקיונג, שמה הקודם של SK, הופיע הסכום 30 מיליארד וון, שהם כ־23 מיליון דולר.

עורכי דינה של רו טענו כי הכספים הועברו לאביו של צ'וי, וכי ייתכן שהמשפחה השולטת ב־SK השתמשה בהם כדי להרחיב את עסקי הקונצרן. עורכי דינו של צ'וי הכחישו כי SK קיבלה תשלומים כאלה.

בשנת 2024 ראיות נוספות שכנעו את בית המשפט לערעורים להורות לצ'וי להעביר לגרושתו 35% מנכסיו, שהסתכמו אז בכמעט מיליארד דולר. בית המשפט העליון אישר בשנה שעברה את גירושי בני הזוג, אך הותיר את ההכרעה בעניין חלוקת הרכוש בידי ערכאה נמוכה יותר. בנפרד הורה לצ'וי לשלם לרו פיצוי השווה לכ־1.4 מיליון דולר בגין עוגמת הנפש שגרם לה.

ארבע שנות מאסר על מעילה

גם לצ'וי עצמו היו הרשעות פליליות. בשנת 2003 נגזרו עליו שלוש שנות מאסר בגין מסחר בלתי חוקי והונאה חשבונאית. הוא בילה כמה חודשים מאחורי הסורגים עד ששוחרר בערבות, ובהמשך בית המשפט המיר את עונשו למאסר על תנאי. מאוחר יותר קיבל חנינה נשיאותית.

בשנת 2013 חזר צ'וי לכלא כדי לרצות עונש של ארבע שנות מאסר, זאת לאחר שהורשע במעילה של כ־42 מיליון דולר מכספי החברה. הכסף שימש למימון השקעות ספקולטיביות פרטיות, שנועדו לכסות הפסדי מסחר אישיים שנצברו שנים קודם לכן.

צ'וי הכחיש את אישום המעילה וטען כי מדובר היה בהשקעות תאגידיות לגיטימיות. "אני לא יודע מה בדיוק לא הצלחתי להוכיח", אמר בבית המשפט, "אבל אני יכול לומר בכנות שלא ביצעתי את העבירה הזאת".

שופט בדרום קוריאה מתח עליו ביקורת וקבע כי לא הביע עמדה כנה באשר לאחריותו למעשיו. בהמשך, במהלך הדיון בערעור, אמר צ'וי כי קיבל החלטה שגויה וכי הוא "מתחרט עמוקות על הכול".

במהלך תקופת מאסרו חיזק צ'וי את שליטתו בחברת האחזקות של קונצרן SK באמצעות מיזוג בין שתי חברות־בנות של הקבוצה. הוא גם פרסם ספר בן 229 עמודים בשם New Exploration, Social Enterprise, שבו פירט כיצד ממשלות יכולות ליצור תמריצים שיעודדו חברות עסקיות לסייע בפתרון בעיות חברתיות. באוגוסט 2015 קיבל חנינה נשיאותית נוספת.

בסוף אותה השנה חשף את כוונתו להתגרש ולעזוב את אשתו לטובת אישה צעירה ממנה.

תבעה את בת הזוג הנוכחית על עוגמת נפש

בת זוגו הנוכחית של צ'וי, קים הי יונג, בת 50, כך לפי מסמכים שהגישה הקרן שבראשה היא עומדת. קים, המשתמשת גם בשם האנגלי קלואי, פרסמה כמה תמונות שלה עם בתה המתבגרת.

בשנת 2018 הקימו השניים את קרן T&C, ארגון פילנתרופי הפועל בתחומי המלגות לצעירים ותוכניות חינוך. שנה לאחר מכן הם הופיעו יחד לראשונה באירוע פומבי, שבו אמר צ'וי כי הגיע למסקנה שהיה איש עסקים קר וחסר כל אמפתיה.

"הבטתי לאחור על חיי", אמר אז, "והבנתי שחייתי אותם בדרך שגויה".

כעבור כמה חודשים רו הסכימה להתגרש. "אני חושבת שאולי נכון לאפשר לבעלי ללכת ולמצוא את האושר שהוא משתוקק אליו כל כך", כתבה ברשתות החברתיות. בהמשך תבעה את קים בגין עוגמת נפש וזכתה בפיצוי השווה לכ־1.5 מיליון דולר.

רו מנהלת את מרכז נאבי, מוזיאון אמנות המדיה הראשון בדרום קוריאה, שפעל במשך שנים באחת הקומות במטה SK שבמרכז סיאול. יי וון קון, פרופסור אמריטוס לאמנות יפה, שליווה אותה בראשית דרכו של המרכז, סיפר כי תחילה פקפק ביכולתה של אשת חברה אמידה, ללא הכשרה רשמית בתיאוריה של אמנות המדיה, להצליח. כיום, לדבריו, הוא מודה שטעה.

החברה־הבת של SK, המנהלת את מטה הקבוצה, האשימה בשנת 2023 את מרכז האמנות של רו בכך שהוא מחזיק בשטח שלא כדין, בטענה שחוזה השכירות שלו פקע. ביוני האחרון העב ירה רו את מרכז האמנות למשכן חדש סמוך לארמון המלוכה ההיסטורי של דרום קוריאה. תערוכת הפתיחה, המציגה עבודות אמנות קינטית, נושאת את השם A Pregnant Pause (שתיקה טעונה).

צ'וי ורו השתתפו שניהם בחתונת בתם הצעירה באוקטובר 2024. היא צעדה לבדה אל החופה. כל שלושת ילדיהם הבגירים עבדו בעבר בחברות בנות של SK, אך כיום רק אחד מהם עדיין מועסק בקבוצה.

גיוס של יותר מ-26 מיליארד דולר בהנפקה

צ'וי ו־SK Hynix ממשיכים ליהנות מתקופה יוצאת דופן. שווי השוק של החברה חצה את רף טריליון הדולר בסוף מאי. תוכניתה האחרונה להשקיע יותר מ־250 מיליארד דולר בהרחבת ייצור השבבים בדרום קוריאה זכתה לשבחים מנשיא המדינה, לי ג'ה מיונג, שכינה את צ'וי ואת מקבילו מסמסונג "גיבורי האומה והעם".

ב־10 ביולי צ'וי צלצל בפעמון הפתיחה של בורסת נאסד"ק בניו יורק לרגל תחילת המסחר במניות SK Hynix בארה"ב. ההנפקה גייסה יותר מ־26 מיליארד דולר עבור יצרנית שבבי הזיכרון הדרום־קוריאנית.

בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות בנובמבר רו הביעה געגועים, כשהתכוננה לעזוב את הבית שבו גרה במשך 37 שנה וגידלה את משפחתה. "עכשיו, אחרי שעברתי את גיל 60, הכול מרגיש יקר ערך", כתבה.

היא העלתה תמונות של שמלת הכלה שלה, תיקי יוקרה וחפצים אישיים נוספים. היא כתבה כי יותר מכול כאב לה להביט בכרזה שהכינו שלושת ילדיה כשהיו קטנים. הם גזרו מתמונות את פניהם של הוריהם והדביקו אותם מעל גזרי נייר של שמלת כלה וחליפת חתן.

הילדים קישטו את הכרזה בלבבות ובכוכבים, והוסיפו גם כמה מסרים קצרים.

"אהבת אמת", נכתב באחד מהם.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.