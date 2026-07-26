הפעם לא בישראל: זה המבצע שארדואן מכין, ויטלטל את האזור

המזרח התיכון עבר אינספור תמורות מאז 7 באוקטובר 2023, ברובן ישראל הייתה מעורבת במישרין - ובחלקן הקטן בעקיפין. לעתים, הנטייה היא לא להבין את האירועים כרצף דומינו או אפילו שח־מט, אבל באזורנו כך זה עובד.

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המהלך המבריק ביותר של נשיא טורקיה רג'פ טאייפ ארדואן בתקופת המלחמה היה לשלח את הבובה שלו בסוריה, אחמד א־שרע (אבו מוחמד אל־ג'ולאני), לבצע את ההפיכה נגד בשאר אסד זמן קצר לאחר תום מבצע חיצי צפון נגד חיזבאללה. באנקרה הבינו היטב, כי ללא רוסיה שטובעת בבוץ האוקראיני, איראן החבולה מהגיבוי לפרוקסי וחיזבאללה על הקרשים - אף אחד לא יוכל לעצור את הסחף. הבינו, וצדקו.

טראמפ: א־שרע "יעשה עבודה טובה יותר מישראל"

כשנה וחצי בלבד חלפה מאז ההפיכה בסוריה שהייתה, בראש ובראשונה, תוצר השקעה טורקית ממושכת, שהרי א־שרע וחייליו הג'יהאדיסטים לא היו שורדים במובלעת באידליב ללא האספקות השוטפות מטורקיה, של כסף, לוחמים זרים, ואפילו מזון. עידן א־שרע בדמשק תופס תקופה קצרה יחסית במושגי המזרח התיכון, וראו מה קורה כעת: ישראל מנהלת מגעים ישירים עם ממשלת לבנון כולל חתימת הסכם מסגרת בין הצדדים, חיזבאללה לא מצליח להתבצר מחדש בדרום לבנון, וא־שרע נתפס בעיני המערב כדמות שניתן לעבוד איתה.

על כן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בחר להציע בשולי ועידת ה־G7 בצרפת, כי סוריה תטפל בחיזבאללה, ואף הוסיף כי א־שרע "יעשה עבודה טובה יותר מישראל". אם יש דבר שנשיא סוריה באמת יעשה "טוב" יותר מישראל, הוא לטבוח בכל שיעי שימצאו בדרך בלבנון, בדיוק כפי שקרה לעלאווים בסוריה, ולולא הסיוע הישראלי - היה קורה גם לדרוזים במדינה. מעבר לכך, הדם של החיילים הסורים והג'יהאדיסטים שנשארו עם א־שרע זול עבור טראמפ, כי הוא עשוי לאפשר את חיסול חיזבאללה - ללא פגיעה בלוחמים אמריקאים.

אל תתבלבלו לחשוב כי זה רעיון של א־שרע, או שאפילו טראמפ שלף אותו ממוחו. הכתובת לרעיון מגיעה מטורקיה, בדיוק כפי שאנקרה הייתה הגורם שמנע מהממשל הנוכחי בוושינגטון להפעיל את תוכנית פלישת המחתרת הכורדית (PJAK) לאיראן, כדי "לנגוס" בשטחי הרפובליקה האסלאמית. אז, ארדואן חשש להתעוררות לאומית של הכורדים בטורקיה, המיעוט הגדול במדינתו והמדוכא במיוחד, ואילו כעת הוא שואף לממש את מדיניות החוץ הניאו־עות'מאנית שלו.

ארדואן ישמח ליצוק ערך לאינטרסים של טראמפ

במסגרת מודל הפרוקסי הטורקי מופעלות ממשלות בובה, הרבה יותר יעיל ומועיל מהמודל האיראני שבו משתמשים בגורמים בלתי מדיניים. כשאנקרה משתמשת בממשלות סוריה, לוב וסומליה, היא מניבה תועלות מדיניות (באו"ם, למשל), כלכליות (משאבי טבע), וביטחוניות (פריסת כוחות טורקיים בגיבוי הממשל המקומי). בצל זאת, נשיא טורקיה רואה בלבנון הזדמנות כפולה: מחד, בהיעדר חיזבאללה - יזרום הון אדיר לשיקום לבנון והוא יוכל להכניס חברות טורקיות של מקורביו, ומאידך - עבור קבלת מטוסי ה-F-35 מוושינגטון הוא ישמח מאוד ליצוק ערך לאינטרסים של טראמפ.

על הדרך, יש פה את ישראל - ועבור ארדואן זה ממש לא רק "על הדרך". כשישראל נקטה יוזמה והפכה למדינה הראשונה בעולם שמכירה בעצמאות סומלילנד, זו הייתה הפתעה גדולה עבור הטורקים והאינטרסים שלהם בסומליה. הלחץ ניכר משליחה מיידית של מטוסי F-16 טורקיים למוגדישו. אותם המטוסים נותרו שם עד היום, וזה מספק פרספקטיבה משמעותית לגבי הנוכחות הטורקית במדינות ובטריטוריות: ברגע שהם נכנסים או מרחיבים נוכחות, הם לא יוצאים.

והנה, לאנקרה נקרתה הזדמנות להרוויח ממגמת ההיחלשות של חיזבאללה, ולהרוס לישראל את תהליך ההתקרבות לממשלת לבנון. פעילות ההתקרבות של טורקיה לביירות, כבר החלה - כולל מול המצלמות. לפני כשבועיים, נשיא טורקיה אירח בעצמו את ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם, והגיש לו את התרגום לשפה הטורקית של זכרונות סבו של סלאם, סלים עלי סלאם, שכיהן כחבר פרלמנט בביירות בשלהי התקופה העות'מאנית. כן, המוטיב העות'מאני תמיד שם. מעבר לכך, לפי דיווחים בעיתונים "טורקייה" ו"אל־אהראם", נשיא לבנון ג'וזף עאון עשוי לבקר בקרוב באנקרה.

בסיכומו של דבר, ישראל לא יכולה להיות פאסיבית מול האפשרות שצבא א־שרע יפלוש ללבנון, ולא בגלל שימור חיזבאללה. הפאסיביות הישראלית מול הפיכת א־שרע וההתעצמות של צבא סוריה בעזרת אמל"ח טורקי ואף הזרמת כוחות טורקיים לתוך המדינה כל העת, ממחישה את היעד הטורקי בהפעלת צבא סוריה נגד חיזבאללה. במידה וא־שרע יפתח במבצע ויכריע את חיזבאללה, במקום לקבל את טורקיה רק בסוריה - ישראל תתמודד איתה גם בלבנון. ביקורו הצפוי השבוע של ראש הממשלה בנימין נתניהו בוושינגטון ופגישתו עם טראמפ, עשוי להתגלות כהזדמנות אחרונה לבלימת המהלך, בטרם נשיא ארה"ב ישלח את א־שרע לדרכו - כפי שבטורקיה רוצים.