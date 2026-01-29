סוריה היא מדינה עשירה בהיסטוריה, תרבות, זרמים ועמים. עם זאת, קורותיה מלאים בשפיכות דמים, ובימים האחרונים זה קורה בקרב הכורדים. כוחותיו של אחמד א־שרע (אבו מוחמד אל־ג'ולאני) כובשים את שטחי האוטונומיה הכורדית (רוג'אבה), במה שנראה כתחילת הסוף של שלטון "הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" (SDF) בהנהגת מזלום עבדי.

אותם כוחות, שמבוססים על הכורדים, כוללים בין היתר את כוח YPJ: יחידה צבאית ייחודית בעולם הערבי ואף המוסלמי, אבל לא בחברה הכורדית, של לוחמות. אך ורק לוחמות. אלו נלחמו נגד ארגון המדינה האסלאמית (דאעש), וכעת, בעל כורחן, הן הופכות לסמל לטרגדיה הכורדית, כשהלוחמים הג'יהאדיסטים של א־שרע, איש אל־קאעידה בבסיסו, מנפנפים בגאווה בצמות שגזרו מראשן של לוחמות שהם לכדו.

אבירם בלאיש, סגן נשיא המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מסביר כי המצב של הכורדים בסוריה חמור יותר מאי פעם. לדבריו, הגורם שהביא לסיטואציה הוא ארה"ב, שהחליטה אסטרטגית כי היא שותפה לפעילות של א־שרע, מתוך הטענה כי הוא בונה את סוריה - ונדרש לפרק את הפלגים השונים. בתפיסה האמריקאית, תפקיד הכוח הכורדי הסתיים. על כן, וושינגטון אינה מספקת להם יותר "מטרייה" - ועבור הטורקים, שתמיד מעוניינים להחליש את הכורדים, זו הזדמנות פז.

מימין: רג'פ טאיפ ארדואן, נשיא טורקיה, עם עמיתו הסורי אחמד א־שרע / צילום: Reuters, Anadolu

"אירוע מסוכן ודרמטי"

הנפילה הזו של האוטונומיה הכורדית היא "אירוע מסוכן ודרמטי", מדגיש בלאיש. "ראשית עבור הכורדים, עם כל ההשלכות עבור החברה הכורדית ואובדן נכסי הנפט והגז.

"מעבר לכך, עומדת סוגיית מחנה אל־האול שאליו הועברו אנשי דאעש, ויש שם כ-1,000 אירופאים.

"זהו האירוע שעלול לא רק להביא לסיומו של החלום הכורדי שנובע מההחלטה האמריקאית, אלא גם להשפיע הרבה מעבר למרחב המזרח תיכוני".

הכורדים הם העם הגדול ביותר בתבל שאין לו מדינה, וארדואן מעודד את בן חסותו א־שרע לטפל בסוגיה הזו בסוריה - בראש ובראשונה משיקולים פנים־טורקיים.

הכורדים מהווים את המיעוט הגדול ביותר בטורקיה, ולפי מנהלת ההגירה הבריטית, כ־15 מיליון כורדים חיים בטורקיה. כלומר, חמישית מאוכולוסיית המדינה.

הכורדים אינם נהנים ממעמד של קבוצת מיעוט בטורקיה, משום שהחוקה המקומית מכירה רק במיעוטים שאינם מוסלמיים.

כך, הכורדים סובלים לאורך עשרות שנים מתהליך "טורקיפיקציה", שנועד לנתק את הקשר שלהם מהעושר התרבותי הכורדי - ולמנוע שאיפות בדלניות.

את הנוכחות הנשית הניכרת במפלגות הפרו־כורדיות לא מצליח משטר ארדואן למנוע, משום שהן דואגות להבטיח שבכל עת יהיו יו"ר גבר ויו"ר אישה גם יחד.

ערכים של שוויון מגדרי

ד"ר גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי ומומחית למדיניות החוץ העכשווית של טורקיה, מסבירה כי בחברה הכורדית יש גם חלקים מסורתיים, ואילו את נושא השוויון המגדרי שואבים מהשורשים המרקסיסטיים של המחתרת הכורדית, שבה מביעים ערכים של שוויון מגדרי כחלק מהתרבות הארגונית. ואולם, עצם הנוכחות של הלוחמות הכורדיות הסוריות ביחידה נפרדת, YPJ, מעידה כי יש גם מגבלות.

"לוחמות הן כמובן דבר חריג באזור שלנו, ולמעט צה"ל והכורדים אין נוכחות צבאית נשית משמעותית", מציינת ד"ר לינדנשטראוס. "האוטונומיה הכורדית בצפון סוריה נמצאת בימים אלה תחת סימן שאלה גדול. בטרם עליית דאעש ב-2014-2011, הכורדים היו באזורים מסוימים, ולאחר מכן גם התפשטו לאזורים ערביים. בחלק מהמקומות שעליהם הם שולטים, אין רוב כורדי. ברמה הרחבה, לחלק מהכורדים הסורים אין אזרחות, וזה לכאורה משהו שא־שרע מציע להם, בהנחה שהכורדים יאבדו לחלוטין את הזכויות האוטונומיות, אז המציאות בסוריה תשתנה".

כשהמציאות בסוריה משתנה, ההדים הם רחבי היקף. זה השתקף היטב באביב הערבי, ומשתקף מאז נפילתו של בשאר אסד ועליית א־שרע - כמשטר חסות של טורקיה. לארדואן, גם אם לא יודה בכך, יש אינטרסים כלכליים בסוריה, שאחד מהבולטים שבהם הוא נפט. במטרה לממש אותו, הוא חייב שכוחות דמשק ישתלטו על כלל השטחים הכורדיים.

"הזדהות עם הכורדים"

הפקת הנפט בסוריה מוערכת בכ־85 אלף חביות ביום, ש־90% מתוכן מופקות בשטחים מזרחית לנהר הפרת - שעד לאחרונה היו כולם בשליטת הכורדים. חלק מהותי מהביטחון השוטף באותו מרחב ובלימת כוחותיו של א־שרע הושג באמצעות אותן לוחמות, שתיעודים ממחישים עד כמה הן מחרפות את נפשן. תיעודים אלו שהביאו את מועדון הכדורגל הכורדי הבכיר בטורקיה, אמדספור, לפרסם סרטון מחווה לצמה הכורדית, שהביא להעמדתו לדין משמעתי במוסדות ההתאחדות הטורקית לכדורגל.

"הרומנטיזציה משחקת לידי הכורדים מול המערב בניסיון לעורר אמפתיה", אומר ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה במרכז משה דיין באונ' ת"א ובמכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. "את הצמה שנחתכה מציגים לוחמים של א־שרע כאות ניצחון, אבל מנגד, מנקודת מבט מערבית יותר, סביר שזה יעורר תחושת הזדהות עם הכורדים".

המומחה מסכם כי הלוחמות הן סמל ברור מאוד של הבדל בין הכורדים ובין דאעש או כל גורם אסלאמיסטי או ערבי באזור, שאינו מאפשר ללוחמות להתגייס. "מנקודת מבט כורדית, אף שהם אינם מדגישים את הזהות הדתית, ההבדל המהותי טמון בזהות הערבית והכורדית. יחידת הלוחמות YPJ מסמלת את האידיאולוגיה הסוציאליסטית של התנועה הכורדית כולה".