האם הקהילה הבינלאומית בדרך לשלם לחמאס עבור מסירת הנשק?

1בארה"ב מעריכים: לאיראן עדיין יכולת "תגובה קטלנית" למתקפה נגדה

"המשטר האיראני יצא מהמלחמה עם ישראל ביוני... כאשר רוב ארסנל הטילים שלו שלם, מה שמעניק לו את היכולת ליצור נזק ממשי בקרב ארה"ב ובעלות בריתה במזרח התיכון", כך מדווח הבוקר (ה') הוול סטריט ג'ורנל, בכתבה המוקדשת לפוטנציאל הנזק שטהרן עשויה לגרום, בין השאר לישראל, במקרה שתותקף על ידי ארה"ב בקרוב.

מומחה אמריקאי אמר לעיתון כי "איראן אמנם חלשה, אבל כוח הטילים האיתן שלה הופך אותה לקטלנית". בנוסף לישראל, ישנם בסיסים אמריקאים רבים באזור, כולל בעיראק, כווית, קטאר עומאן, ירדן וסוריה. העיתון מונה יותר מ-20 בסיסים שונים, כולל בקרבה רבה לשטח איראני.

לפי המומחים, התגובה הראשונית של איראן עשויה להיות שיגור טילים קצרי טווח לבסיסים אמריקאים סמוכים אליה, משום שיש לה רבים מהם. עם זאת, לפי הערכות, איראן שיקמה בחודשים האחרונים את יכולות השיגור שלה, אחרי שמשגרים ניידים רבים הושמדו על ידי ישראל ביוני, ומאיימת גם על ישראל ב"שחזור" של מתקפות הטילים שביצעה במלחמה, בעוד ישראל וארה"ב "נאבקות" לייצר כמות מספקת של מיירטים.

מאת לורנס נורמן ודוב ליבר. מתוך הוול סטריט ג'ורנל. לקריאת הכתבה המלאה.

2התוכנית האמריקאית: "רכש חוזר" של הנשק של חמאס במימון בינלאומי

שלב ב' של הפסקת האש בין ישראל לחמאס בעזה יכלול רכישה מסיבית של כלי נשק של ארגון הטרור באמצעות "תוכנית בייבק (רכש חוזר) שתמומן על ידי הקהילה הבינלאומית"; כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס, לפי פרטים שהוצגו בפני מועצת הביטחון של האו"ם הלילה (ה').

אחרי פתיחת מעבר רפיח וצעדים נוספים, אחד הצעדים החשובים ביותר אמורים להיות פירוז השטח הנמצא בשליטת חמאס ברצועה ופירוק של הארגון מנשקו. לפי התוכנית שהציגה ארה"ב למועצת הביטחון, אחד התמריצים שיינתנו יהיה רכישה של כלי הנשק, במימון של 26 המדינות החברות ב"מועצת השלום" שעליה הכריז טראמפ בשבוע שעבר בדאבוס. "משקיפים בינלאומיים יפקחו על תהליך פירוז עזה, שיכלול הפיכת כלי נשק לאי-שמישים באמצעות הליך מוסכם, ובעזרת תוכנית רכש חוזר ושילוב מחדש במימון בינלאומי", אמר השגריר האמריקאי לאו"ם. לפי מקורות אמריקאים, ככל הנראה תוצע חסינות לחברי חמאס תמורת מסירת נשקם והכלים ההתקפיים של הארגון, כולל מנהרות וטילים.

מאת רויטרס. לקריאת הכתבה המלאה.

3רוקדים בהלוויות: המחאה העצובה של משפחות המפגינים שנהרגו באיראן

קרובי משפחתם של צעירים איראנים שנהרגו בהפגנות נגד המשטר האיסלאמי הפכו את הלוויותיהם ל"חגיגות" של מוזיקה וריקודים, במחאה חסרת תקדים נגד השלטון; כך מדווח הפייננשל טיימס. העיתון מציג תיעודים שדלפו מאיראן של הלוויות שבהן נשמעת מוזיקה והנוכחים נראים חוגגים.

The family, relatives, and close friends of slain protesters Mohammad-Hossein Jamshidi and Ali Faraji honored their memory by playing music and applauding them during their burial at the Hesar Cemetery in Karaj, west of Tehran, a video obtained by Iran International shows. pic.twitter.com/bRSSsVOguq - Iran International English (@IranIntl_En) January 23, 2026

בין אלפי לרבבות בני אדם נהרגו על ידי השלטון במהלך חודש האחרון, אחרי הפגנות שהתפשטו ברחבי המדינה. בין המפגינים היו צעירים רבים שנלחמו על זכותם לחופש תרבותי. מתנגד משטר איראני אמר לעיתון כי המחשבה מאחורי התופעה היא ש"אם אתם, השלטון האיסלאמי, אומרים לי שאני צריך לבכות בהלוויות של בנינו, אנחנו דווקא נצחק כדי להמרות את פיכם".

לפי העיתון, קטעי וידיאו שמתעדים את ההלוויות עולים כעת לרשת, לאחר שהרשויות חסמו כליל את האינטרנט בזמן המחאה. הלוויות באיראן בדרך כלל כרוכות בקריאת פסוקים מהקוראן ובטקסים דתיים. לפי הדיווחים, כעת אנשים מוחאים כפיים, מאזינים לשירים המושמעים בדרך כלל בחתונות ואף רוקדים.

גם האתר האופוזיציוני Iran Intel דיווח על כך והציג כמה קטעי וידיאו של ההלוויות המדוברות. הפייננשל טיימס תיאר הלוויה של צעיר שנורה על ידי כוחות הביטחון האיראניים, שבה הוצגו מגשים המכילים לכאורה את הנדוניה לחתונה שלא תתקיים בעבורו, בעוד מסביב נשמעות קריאות "מוות לדיקטטור". "ההלוויות החגיגיות הופכות את האבל למעשה של התנגדות", דיווחה כתבת העיתון מטהרן.

מאת נג'מה בוזורגמר. מתוך הפייננשל טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.