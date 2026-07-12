שליט קטאר לשעבר, האמיר חמד בן ח'ליפה אל-ת'אני, מת בגיל 74

האמיר הקודם של קטאר, חמד בן חליפה אל-ת'אני, מת בגיל 74 - כך הודיעו היום (א') באמירות. חמד היה אמיר קטאר בין השנים 2013-1995, ובנו תמים בן חמד אל-ת'אני ירש את מקומו.

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נדירים מאוד, אם בכלל, המקרים שבהם בעולם הערבי מעבירים את הכס, וזאת עוד בטרם לכתו של השליט. ייחודית בהיבט הזה היא קטאר, שבה ביוני 2013, בתום 18 שנות שלטון, העביר האמיר חמד את תפקיד האמיר לבנו תמים, בטענות כדוגמת דאגה לדור הצעיר או בעיות בריאותיות. חמד עלה בעצמו לשלטון בהפיכה ללא שפיכות דמים.

כיום נתפסת אשתו השנייה ואמו של האמיר תמים, שייח'ה מוזא, בתור דמות משמעותית בדוחא ובמיוחד בפעילות האנטי־ישראלית הקטארית, אך מי שסלל את דרכם של בכירי חמאס למדינה היה חמד. כשנה לפני סיום תפקידו כאמיר, בכירי חמאס מצאו עצמם נטולי מחסה. בשאר אסד זעם על הביקורת בנוגע למלחמת האזרחים בסוריה, והראה להם את הדרך החוצה. בעקבות זאת, החליט חמד, אדם בעל מערכת יחסים עמוקה עם גורמים אסלאמיסטיים, להזמין אותם לדוחא.

הברית עם חמאס

בין הדמויות החמאסיות הבולטות והמוכרות שמצאו את מקום מושבם בקטאר בזכותו, נמנה למשל, ח'אלד משעל. יתרה מכך, חמד לא הסתיר את הקשר שלו עם דמויות קיצוניות אף יותר, כדוגמת יוסוף אל־קרדאווי. איש הדת המצרי הקיצוני שמת לפני כארבע שנים היווה מנהיג של תנועת האחים המוסלמית העולמית, והוא חי בדוחא במשך שנים רבות - בזכות חמד שהעניק לו אזרחות קטארית.

ההשפעה של חמד על תנועת האחים המוסלמים הייתה דרמטית, ולא רק בתור מארח. בתקופתו, הנוכחות הבינלאומית של זרוע התעמולה "אל ג'זירה" התרחבה - ובנו תמים קיבל, למעשה, "מוצר" מוכן. בד־בבד, מאז עלייתו לשלטון בטורקיה של רג'פ טאיפ ארדואן, הצדדים שילבו זרועות, עד רמה שבתקופת האמיר הנוכחי, הברית ביניהם כוללת אפילו הצבת כוחות קבע טורקיים בדוחא, לתגבור הכוחות המקומיים הדלים.

כלפי חוץ, שורשי הנוכחות וההשפעה הדיפלומטית הקטארית נעוצים בתקופת חמד. מוכרת מכל היא הפרשה מ־2010 שבה קטאר זכתה באירוח מונדיאל 2022, תוך טענות קשות בנוגע לשחיתות ולמעמד המזעזע של פועלים זרים במדינה. אולם לא רק זאת, בקדנציה שלו קטאר איירווייז הפכה לחברת תעופה בינלאומית מוכרת, וכלל הפעילויות וההשפעה הושגו, בראש ובראשונה, בזכות הפיכת קטאר למעצמת יצוא גז טבעי מונזל (LNG). הכסף הזה שירת גם את חמאס מאז ההפיכה שביצעו ברצועה ב־2007. האמיר לשעבר דאג מאז ועד תום תפקידו להזרים להם מאות מיליוני דולר בפרויקטים, כולל לבית החולים על שמו בעיר עזה.

במדינה טוטליטרית כמו קטאר, האמיר לא רק נהנה מסמכויות נרחבות, כי אם גם לא פחות מכך מהעושר הרב מהסחר הבינלאומי בגז טבעי. לפי הערכות בינלאומיות, הונו של האמיר לשעבר חמד עמד על כ־2.5-2 מיליארד דולר, סכום "צנוע" ביחס ליכולות של דוחא. משפחת אל־ת'אני כולה וקרן העושר הקטארית מחזיקים בהיקף נכסים של כ־500-300 מיליארד דולר. "מי ייתן ואללה יעניק לו סליחה ומחילה", נמסר מלשכת האמיר בדוחא, תוך שתמים הכריז על ארבעה ימי אבל לאומיים.