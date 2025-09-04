אישי: נשוי + 3, גר בתל אביב

מקצועי: מייסד ומנכ"ל חברת הרחפנים Xtend

ילדות ומשפחה: נולדתי וגדלתי בראשון לציון לאמא מורה ואבא מנכ"ל של חברות שונות, כולל קבוצת עורק (שהולידה חברות כמו אמדוקס ודפי זהב - ד"א). הוא היה קרייריסט חזק.

● פורטפוליו | המנכ"לית שמבטחת ביטולי טיסות ל-700 אלף לקוחות: "מוכרים את הכרטיסים מחדש"

● פורטפוליו | המפקד מ-8200 סידר לו את העבודה הראשונה. מאז הוא כבר הקים שתי חברות

● פורטפוליו | הוא בן 97, אחיו בן 99, ושניהם עדיין הולכים לעבודה מדי יום

העסק הראשון: בגיל 10 סבתא קנתה לי תוכי ליומולדת. אז קניתי עוד תוכי, הכנתי כלוב ענק בחצר עם קנים. היו לי מאות תוכים, והתחלתי למכור.

רילוקיישן: בכיתה ו' יצאנו, במסגרת העבודה של אבא, לרילוקיישן של ארבע שנים בסנט לואיס, ארה"ב. זו הייתה חוויה מדהימה. בחו"ל החלפתי כיתה כל שנה, וכשחזרנו הייתי צריך ללמוד עברית מחדש. למרות זאת, השגתי ציונים טובים שהביאו אותי ללימודי עתודה במגמת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון בגיל 18. סיימתי תואר ראשון במדעים (B.Sc) בהצטיינות.

צבא: הייתי עתודאי בחיל האוויר, שש שנים ביחידה לניסוי טילים. השירות היה מדהים כי נתנו לי, ילד בן 22, לנהל ניסויי טילים - לפקד על אולם ענק, עם מאות אנשים. הייתי מנהל הניסויים הכי צעיר בחיל האוויר.

חברות ביטחוניות: אחרי השירות עבדתי פחות משנה כמהנדס טילים בתעשייה האווירית. משם עברתי לאלביט ואז לרילוקשיין ללונדון, לת'אלס, חברה בריטית שפיתחה עם אלביט רחפן מתקדם עבור הצבא הבריטי.

הזכייה באמי: במקביל לעבודה בת'אלס הקמתי שני מיזמים. אחד מהם היה Flat Club, מתחרה ל־airbnb. השני היה ריפליי, שעסקה במציאות מדומה בספורט. הרעיון נולד בפאב לונדוני בזמן אולימפיאדת 2012. חברי אורן חיימוביץ'־יוגב ואני ראינו משחק כדורגל, ופתאום הוא אומר: תחשוב איזה מגניב יהיה לראות את המשחק דרך העיניים של השוער. אני יזם אופטימי, אז מיד אמרתי לו: יאללה, בוא נעשה את זה. הצלחנו להרים חברה מיוחדת מאוד, שגם זיכתה אותנו בשני פרסי אמי על הטכנולוגיה הטובה ביותר בטלוויזיה.

האקזיט: ריפליי הייתה חברה מיוחדת. היא לא פתרה שום בעיה, לא היה לה מודל עסקי, לא היה לה אפילו אקוסיסטם כי היא הייתה חברת VR בעולם שעוד אין VR, ולמרות כל זאת היא נמכרה בכמעט 200 מיליון דולר לאינטל. אחרי הרכישה נשארתי כשלוש שנים, הקמתי את אינטל ספורט וניהלתי כ־350 עובדים. הייתי גם מעורב ברכישת שתי חברות.

Xtend: השלב הבא היה הקמתה של חברת גיימינג, שנועדה לספק פלטפורמת שליטה נוחה למפעילי רחפני מרוץ. כמהנדס אווירונאוטיקה וחובב טיסנים רציתי מאוד להטיס רחפני מרוץ, אבל לא הייתה לי קואורדינציה. בנינו מערכת הפעלה שאמרה לרחפן, באמצעות למידת מכונה, מה לעשות, למשל "תעבור דרך החלון". סבתא שלי ז"ל, אז בת 99, הצליחה להטיס רחפן מרוץ.

נקודת מפנה 1: ב־2019 ירדנו לעזור לחברים בעוטף עזה, שהתמודדו עם בלוני תבערה. אחרי שיירטנו שני בלונים ועפיפון, הבנו שיש לנו פתרון. הצבא הוריד 5,000-4,000 בלוני תבערה עם הפתרון שלנו. בעקבות זאת הקמנו חברה ביטחונית מתחת לאקסטנד, שהיא עד היום חברה נייטרלית שמייצרת מערכת הפעלה. החברה הביטחונית נפתחה כחברה אמריקאית, שהביאה כמעט 100 מיליון דולר בחוזים עד היום. אז עוד לא הסתכלנו על השוק הישראלי, אבל הכול השתנה ב-7 באוקטובר.

נקודת מפנה 2: ב־7 באוקטובר קיבלנו החלטה להעביר את כל מלאי הרחפנים שלנו בארה"ב לידי צה"ל, שהפך כמעט ביום מלקוח לשותף. הצלחנו לדוגמה לייצר להם נחיל רחפנים שפותח דלתות. זה מציל חיים.

המספרים: עד כה גייסנו כ־90 מיליון דולר, אנחנו מעסיקים 150 עובדים ופרוסים ב־32 מדינות. יש לנו הכנסות בעשרות מיליוני דולרים מעשרה מוצרים, בהם רחפני תקיפה בסיסיים וגם מתקדמים מוכווני AI, רחפנים בתוך מבנה, כלבים רובוטיים ורחפני תצפית בגודל כף יד. התוכנה שלנו מאפשרת לכל אחד לתפעל משימות מורכבות בזמן אימון ממוצע של שלוש וחצי דקות.

רגל בדלת: בחודש שעבר זכינו במכרז לאספקת 5,000 רחפני תקיפה לצה"ל. להערכתי העסקה הזאת משמשת כבדיקה, שלאחריה נקבל הזמנה של 50 אלף ואז גם 200 אלף. באוקראינה התחזית השנה מדברת על 4.5 מיליון רחפנים. הצענו מחיר נמוך מאוד כדי לזכות ולהיות פרוסים בכל צה"ל. זו הדרך היחידה שאני מכיר לפתח טכנולוגיה נכונה ליחידות בשטח.

מבט לעתיד: אחת המטרות היא להנפיק את Xtend בארה"ב. אני לא רוצה למכור ולאבד את המושכות. הפעם אני רוצה גישה לכמות כסף בלתי מוגבלת. נרצה גם לקחת את הטכנולוגיה לעולמות המשטרה והאבטחה.