לקראת הצטרפות של רשת קמעונאות נוספת לבורסה המקומית? רשת הסופרמרקטים קינג סטור, שבשליטת משפחת משהדאווי, הודיעה כי בוחנת מהלך להנפקת מניותיה בבורסה המקומית בשנה הבאה. זאת, אחרי שבשבוע שעבר נודע, כי רשת הסופרמרקטים קשת טעמים נערכת להנפקה ראשונית של מניותיה בבורסה המקומית לפי שווי של כ-1 מיליארד שקל.

● ראיון | קבלת פנים חמה לאקסטנד: "יש לנו ניסיון עשיר במבצעים וקרב אמיתי"

● גיל אגמון מהמר על עצמו ב-200 מיליון שקל. האם הוא ישלוף שפן מהכובע?

במסיבת עיתונאים שערכה הרשת כחלק מהשקת סניף הדגל שלה בראש העין, הצהיר מנכ"ל קינג סטור מג'די כתאני: "אנחנו מלאי תקווה לצאת להנפקה בגמר התהליך". זאת, לאחר שרשת הסופרמרקטים שבבעלותו הודיעה על השלמת מהלך רחב היקף לחידוש ולשדרוג הסניף הוותיק שלה באזור התעשייה לב הארץ בראש העין, בהשקעה של 10 מיליון שקל, והפיכתו לסניף הדגל של הרשת בישראל.

הסניף, המשתרע על פני כ-6,500 מ"ר, עבר שדרוג מקיף הכולל עיצוב חדש, לצד תמהיל רחב של מוצרי מזון ומוצרים לבית ובמחירים שמוגדרים על ידי הרשת כ"תחרותיים". הללו, כוללים לצד גם מגוון רחב של מוצרים מהמטבח הערבי, בהם מוצרי מחלבות מהגליל, עוגות ומאפים של מאפיות, תבלינים ומעדנים מקומיים.

רשת קינג סטור, שהוקמה בשנת 2010, מחזיקה ב-30 סניפים ברחבי הארץ. סניפי החברה הראשונים פעלו בעיקר באזור הצפון ובקרב המגזר הערבי, אך בשנים האחרונה הקימה החברה סניפים גם בבאר שבע, בראש העין ובתל אביב. בשנת 2017, רכשה 20% ממניות החברה, תמורת כ־40 מיליון שקל בהלוואה ובמניות.

זו אינה הפעם הראשונה ששמה של החברה מוזכר כמי שעשויה לעשות את דרכה לבורסה המקומית. לפני כשלוש שנים, התייחס כתאני לתוכניות להנפיק את מניות החברה, בראיון שהעניק לגלובס: "יש לנו הנהלה מקצועית שיודעת להפוך את החזון למציאות, וגם השותפה בחברה, הפניקס, מאמינה בנו מאוד ונותנת כל מה שצריך כדי לקחת את החברה למגרש של הגדולים. אנחנו צועדים לשם בצעדי ענק".

כאמור, קינג סטור מצטרפת לרשת סופרמרקטים נוספת שבוחנת בימים אלו מהלך דומה. בשבוע שעבר, סיפר מנכ"ל רשת הסופרמרקטים קשת טעמים, קינן ממן, כי החברה בניהולו החלה בצעדים ראשונים לקראת הנפקת מניותיה בבורסה לפי שווי מבוקש של כ-1 מיליארד שקל. "אנחנו בתהליכים מאוד ראשוניים לבדוק את המוכנות שלנו כחברה לצאת להנפקה. אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה ומה יהיה העיתוי המדויק, אבל אנחנו מגששים ונערכים לקראת הדבר הזה", סיפר ממן.