חברת התקשורת עברה ידיים וממנה מנכ"לית חדשה

בעלי השליטה החדשים בהוט מובייל בחרו בדגנית קרמר לתפקיד מנכ"לית חברת הסלולר. קרמר, שכיהנה עד לאחרונה כמשנה למנכ"ל קבוצת פרטנר ולפני כן מילאה שורה של תפקידים בכירים בקבוצת בזק , תיכנס לתפקיד עם השלמת העברת השליטה בחברה, בכפוף לאישור דירקטוריון הוט מובייל.

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המינוי מגיע לאחר שדלק ישראל, קרן התשתיות קיסטון ולאומי פרטנרס השלימו לאחרונה את רכישת הוט מובייל מידי קבוצת אלטיס של פטריק דרהי. דלק ישראל וקיסטון מחזיקות כל אחת ב-40% מהחברה, ולאומי פרטנרס ב-20%. העסקה נחתמה לפי תמורה של כ-1.2 מיליארד שקל, ובסוף אוגוסט התקבל גם האישור הסופי ממשרד התקשורת להעברת השליטה.

צפויה להוביל את שדרת הניהול של החברה

הבחירה בקרמר מעניינת גם על רקע היכרותה העמוקה עם שוק הסלולר המקומי ועם המתחרות המרכזיות של הוט מובייל. לפני שהצטרפה לפרטנר היא מילאה שורה של תפקידים בכירים בקבוצת בזק, ובהם משנה למנכ"ל פלאפון, yes ובזק בינלאומי. פלאפון עצמה הייתה אחת המתמודדות המרכזיות על רכישת הוט מובייל ואף ניהלה משא ומתן לרכישתה, ובשלב מסוים העלתה את הצעתה לכ-2.3 מיליארד שקל. פרטנר, שבה כיהנה קרמר בתפקידה האחרון, התעניינה אף היא בעסקה והגישה הצעה לרכישת פעילות הלקוחות העסקיים של הוט מובייל. בסופו של דבר נבחרה הצעת קבוצת דלק ישראל ושותפותיה.

קרמר, 53, היא בעלת ניסיון של יותר מ-25 שנה בענפי התקשורת והטכנולוגיה. בתפקידה האחרון כמשנה למנכ"ל פרטנר הייתה מעורבת באסטרטגיה העסקית והשיווקית של הקבוצה, בפעילות המכירות והשירות ובקידום תשתיות ושיתופי פעולה עסקיים. קודם לכן כיהנה, בין היתר, כסמנכ"לית חטיבת הלקוחות הפרטיים בפלאפון ובתפקידי ניהול בתחומי השירות והמכירות בפלאפון וב-012 קווי זהב.

עם כניסתה לתפקיד צפויה קרמר להוביל את גיבוש שדרת הניהול של הוט מובייל תחת הבעלות החדשה ואת יישום התוכנית העסקית שלה. מבחינת בעלי המניות, המשימה תהיה להאיץ את הפעילות המסחרית ולמצות את הנכסים של חברת הסלולר, ובראשם בסיס של כ-2 מיליון מנויים והחזקה של 49.99% בחברת תשתיות הסלולר PHI, המשותפת להוט מובייל ולפרטנר.

הוט מובייל סיימה את 2025 עם הכנסות של כ-1.41 מיליארד שקל ורווח נקי של 85 מיליון שקל. ברבעון הראשון של 2026 הסתכמו הכנסותיה ב-324 מיליון שקל והרווח הנקי ב-23 מיליון שקל. בעלי השליטה החדשים כבר סימנו גם אפשרות להנפקת החברה בבורסה בתל אביב בהמשך הדרך.

קרמר היא בעלת תואר ראשון במינהל עסקים בהתמחות בשיווק ובוגרת קורס דירקטורים באוניברסיטת רייכמן.