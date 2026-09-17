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רשות התחרות

אוריג'ינלס תשלם מעל 3 מיליון שקל בעקבות פגיעה ביבוא האישי של רוקפורט

לפי רשות התחרות, היבואנית הרשמית בישראל סייעה לחסימת גישת ישראלים לקנייה באתר האמריקאי של רוקפורט, תוך כדי הפנייתם לאתר המקומי שהיה יקר יותר • המקרה מצטרף לשורת צעדי אכיפה נגד פגיעה ביבוא המקביל והאישי

נבו שפיר 11:54
חנות נעלי רוקפורט / צילום: תמר מצפי
חנות נעלי רוקפורט / צילום: תמר מצפי

רשות התחרות ממשיכה להחריף את האכיפה נגד יבואנים רשמיים שפועלים באופן שעלול להקשות על יבוא מקביל ואישי. הממונה על התחרות פרסמה היום (ה') להערות הציבור צו מוסכם עם חברת איי. אי. אל, בעלת רשת אוריג'ינלס, שבמסגרתו תשלם החברה יותר מ-3 מיליון שקל לאוצר המדינה בעקבות התנהלותה כיבואנית הרשמית של נעלי רוקפורט בישראל.

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לפי רשות התחרות, הבדיקה נפתחה על רקע פערי מחירים בין ישראל לארה"ב. צרכנים ישראלים נהגו להיכנס לאתר האמריקאי של רוקפורט לצורך השוואת מחירים, וחלקם אף רכשו נעליים באמצעות משלוח לכתובת בארה"ב ומשם לישראל.

ברשות טוענים כי במהלך משא ומתן מסחרי בין אוריג'ינלס לבעלת המותג העולמית, העלו נציגי היבואנית הישראלית את הסוגייה. בתגובה הציעה בעלת רוקפורט לחסום את הגישה לאתר האמריקאי מגולשים מישראל ולהפנות אותם באופן אוטומטי לאתר הישראלי של אוריג'ינלס.

אוריג'ינלס העבירה לבעלת המותג את כתובת האתר הישראלי לצורך ביצוע ההפניה, אף שלטענתה הפתרון שהוצע לא התאים לסוגיה שהעלתה במסגרת המשא ומתן. לעמדת הממונה על התחרות, בכך אפשרה החברה את הפגיעה ביבוא האישי. לאחר שרשות התחרות החלה לבדוק את הנושא, הוחזרה לגולשים מישראל האפשרות להיכנס לאתר האמריקאי של רוקפורט.

תשלם קנס של יותר מ-3 מיליון שקל על המעשה

הצו המוסכם מתפרסם כעת להערות הציבור למשך 30 יום. במסגרת ההסדר אוריג'ינלס תשלם יותר מ-3 מיליון שקל, מבלי שהיא מודה במעשים המפורטים בצו.

המקרה מצטרף להחרפת האכיפה של רשות התחרות בתחום שעליה דיווחנו לאחרונה בגלובס. ביולי הוטל על קרסו מוטורס עיצום של 11.5 מיליון שקל לאחר שהרשות קבעה כי החברה הקשתה על מתן שירות לכלי רכב שהגיעו ביבוא מקביל. באותו חודש הודיעה הממונה כי היא שוקלת להטיל עיצום של יותר מ-17 מיליון שקל על סאני תקשורת, יבואנית סמסונג, בטענה לפעולות שעלולות היו לפגוע ביבוא מקביל. בחודש שעבר פרסמנו בגלובס כי הבדיקות והקנסות הללו משקפים עליית מדרגה באכיפה מצד הרשות.

ברקע עומד תיקון לחוק התחרות שנכנס לתוקף בספטמבר 2023 ואוסר על יבואנים ישירים לבצע פעולות שעלולות לפגוע ביבוא מקביל או אישי. בעקבות התיקון פתחה רשות התחרות במהלך אכיפה יזום ופנתה ל-13 יבואנים ישירים מרכזיים מענפים שונים, לצד בדיקת תלונות ומקרים נוספים.