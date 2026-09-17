יאנגו דלי ממנה מנכ"לית חדשה: נעמה אלשיך, שכיהנה בתפקידה האחרון כמשנה למנכ"ל שופרסל אמיגה (זרוע הקמעונאות לעסקים של הקבוצה), תיכנס לתפקיד ותנסה להרחיב את פעילות החברה בשוק משלוחי הסופר המהירים. המינוי מגיע קצת יותר משנה לאחר שהפעילות הישראלית של יאנגו דלי החליפה ידיים, ובתקופה שבה שוק משלוחי המזון והסופר באונליין בישראל עובר שינוי משמעותי.

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אלשיך (44) מגיעה מעולמות הקמעונאות, הסחר והמכירות, בעלת תואר ראשון במדעי החברה מהאוניברסיטה הפתוחה ותואר שני במינהל עסקים מהמרכז האקדמי פרס.

ביוני 2025 נמכרה הפעילות הישראלית של יאנגו דלי לקבוצת MNW שבבעלות איש העסקים אלצ'ין מרזייב, בעסקה שהוערכה בכ-40 מיליון דולר. במסגרת העסקה עברה לידי הקבוצה מלוא הפעילות המקומית וזכויות השימוש במותג. מרזייב, שפעל קודם לכן בין היתר בתחום הטכנולוגיה למרכזים לוגיסטיים, קיבל לידיו פעילות שפעלה אז ביותר מ-30 ערים בישראל.

המינוי החדש מגיע בנקודת זמן מעניינת עבור שוק משלוחי הסופר בישראל. וולט נדרשת למכור את פעילות המרקט שלה בעקבות החלטת רשות התחרות שלא לאפשר לה להמשיך לאורך זמן במבנה שבו היא מפעילה מצד אחד פלטפורמת משלוחים עבור רשתות מזון, ומצד שני מתחרה בהן באמצעות רשת סופרמרקטים משלה. הליך המכירה משך לאורך הדרך שורה ארוכה של מתעניינים, ובשלב האחרון שנחשף בגלובס ביוני נותרו ארבע קבוצות במרוץ, ובהן קבוצת פז, מייסדי גוד פארם, אורי מקס יחד עם קרן אייפקס וקבוצה בהובלת תור רוזנברג וגבי טרבלסי.

שינוי מאזן הכוחות בענף

היציאה הצפויה של וולט מבעלות ישירה על רשת סופרמרקטים עשויה גם לשנות את מאזן הכוחות בענף. לצד רשתות המזון הגדולות שמפעילות מערכי אונליין משלהן, המודל של משלוחי סופר מהירים מאפשר לשחקניות כמו יאנגו דלי להתחרות על קנייה מיידית, קטנה ומהירה יותר. מבחינת יאנגו דלי, זו גם הזדמנות לנסות להגדיל את נתח השוק בתקופה שבה הבעלות על אחת המתחרות המרכזיות בענף עומדת להשתנות.

אלשיך מסמנת כי הכיוון של יאנגו דלי יהיה להמשיך ולהיבדל הן מרשתות המזון המסורתיות והן מפלטפורמות משלוחים רחבות יותר. "אנחנו רואים שלקוחות בוחרים ביאנגו דלי באופן יזום, ולא מבצעים הזמנת סופר 'על הדרך' כחלק משימוש בשירות אחר", היא אומרת. "זה הבידול שלנו מול שחקנים כמו וולט ומול רשתות המזון: יאנגו דלי מתמקדת במשלוחי סופר מהירים כשירות בפני עצמו, ואנחנו מתכוונים לחזק את המעמד הזה".

לדבריה, החברה מבקשת להישען גם על המערכות הטכנולוגיות שלה כדי להתמודד עם אחד האתגרים המרכזיים בענף, העלות התפעולית הגבוהה. "היתרון שלנו נמצא גם בטכנולוגיה שמאחורי הפעילות. יש לנו יכולות שמאפשרות לנהל בצורה יעילה יותר את המלאי ושטחי המדף, לצד מערך כוח האדם והשליחים. המטרה היא להתמודד עם האתגרים התפעוליים שמאפיינים את שוק האונליין ולהחזיר את יאנגו דלי למעמד של שחקן מרכזי בשוק. בתקופה הקרובה נכריז גם על שיתופי פעולה ומהלכים חדשים".

אלא שמדובר בתחום שקשה במיוחד להפוך לרווחי. פעילות וולט מרקט, שמובילה את השוק על פי הערכות בענף, רושמת הפסדים של יותר מ-60 מיליון שקל בשנה. בין הגורמים שמכבידים על המודל נמצאים עלויות כוח האדם, הליקוט, החזקת המלאי, המרכזים הלוגיסטיים והמשלוח עד לבית הלקוח. בעבר גם דווח שחברות הסופרים הגדולות מתקשות לייצר רווח מפעילות האונליין שלהן, וחלקן אף מפסידות כסף ממנה.