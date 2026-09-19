כך הפך הסקווישי ללהיט ענק ואז גם לסיוט

זה התחיל כמו עוד טרנד תמים של ילדים: צעצועים קטנים, צבעוניים ורכים למגע, בצורת פירות, כיסונים, קוביות קרח וחמאה, שאפשר למעוך שוב ושוב. אבל הסקווישים, שהפכו ללהיט ענק בארה"ב וסחפו אחריהם גם את השוק הישראלי, מתחילים לתפוס כותרות מסיבה אחרת לגמרי.

תחקיר של Business Insider, שפורסם בסוף השבוע, מצא כי מאז 2024 התקבלו בארה"ב יותר מ־11,500 דיווחים על חשיפה לסקווישים במרכזי הרעל. יותר ממחצית מהדיווחים התקבלו כבר בששת החודשים הראשונים של 2026.

● פוסט ויראלי שואל: איך מחיר כרטיס יכול לעלות ב-5,300% ב-50 שנה?

● קנייה ממוצעת ב-1,375 שקל: הענף שרשם את הזינוק המשמעותי בחג

רוב המקרים לא הסתיימו בפגיעה חמורה, אבל לצד הדיווחים מצטברים מקרים של צעצועים שנקרעו, דלפו או התפוצצו - וחלקם גרמו לכוויות. במקרה אחד שמתאר התחקיר, ילדה בת 10 הכניסה סקווישי למיקרוגל למשך 30 שניות, והוא התפוצץ והתיז חומר חם על פניה וגופה.

הסיפור כבר חורג ממקרים של שימוש לא נכון. התחזיר מצא גם שלל דיווחים על צעצועים שנקרעו בזמן שימוש רגיל, כולל מקרה שבו חומר מילוי הותז לעיניו של ילד בן ארבע.

במקביל, ה־CPSC, הרשות האמריקאית לבטיחות מוצרי צריכה, עצרה השנה 96 משלוחים ובהם יותר מ־640 אלף סקווישים, לאחר שנמצאו בהם הפרות של תקני בטיחות. הרשות אף פרסמה באוגוסט אזהרה מפני סכנות הכווייה הכרוכות בחשיפה של הצעצועים לחום.

"From zero to hero"

מאחורי התופעה עומד גם סיפור עסקי. מנכ"לית רשת Five Below אמרה למשקיעים כי הסקווישים עברו בתוך זמן קצר מ־"zero to hero", והרשתות האמריקאיות מייחסות להם חלק מהגידול בתנועת הלקוחות והמכירות.

סקווישים של המותג NeeDoh נמכרים כיום בחנויות מקומיות ובפלטפורמות משלוחים, לצד שלל חיקויים וגרסאות זולות יותר.

וזו אולי נקודת התורפה הגדולה: הסקווישי ממחיש כיצד מוצר יכול להפוך בתוך חודשים לתופעת צריכה עולמית, הרבה לפני שהרגולטורים מספיקים להבין בדיוק מהו המוצר - צעצוע לילדים, מוצר חושי למבוגרים או אביזר אספנות.

ככל שהטרנד גדל, כך גדל גם שוק החיקויים והמוצרים שמגיעים ישירות מפלטפורמות מקוונות. ובמרוץ אחרי הלהיט הבא, השאלה מי אחראי לבדוק מה בדיוק נמצא בתוך הצעצוע הופכת מורכבת יותר.

הסקווישי אולי עדיין רך, חמוד וממכר. אבל מאחורי הלהיט הצבעוני מסתתר שיעור מוכר בעולם הצרכנות: לפעמים הרגולציה מגיעה רק אחרי שהטרנד כבר נמצא בכל בית.