קנייה ממוצעת ב-1,375 שקל: הענף שרשם את הזינוק המשמעותי בחג

ישראלים רבים הם חובבים גדולים של הדקה ה-90, מה שבא לידי ביטוי גם ברכישות לראש השנה - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל.

ביום חמישי שלפני החג נרשמה עלייה חדה בהוצאות ושיא פעילות, וגם בערב החג עצמו (שישי) עצמו נרשמה פעילות גבוהה במיוחד בקניונים ובמרכזי הקניות, בעיקר בענפי המזון והאופנה. לצד זאת נרשם גידול במחזורי הקניות בענפים שבדרך כלל משגשגים בתקופת החגים - קוסמטיקה, תכשיטים, משתלות ומוצרים לבית.

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מבין הענפים הקבועים הנסקרים במדור זה, העלייה הגדולה ביותר השבוע נרשמה בענף האופנה, שמחזור הרכישות בו צמח ב-18% לעומת השבוע הקודם (עלייה של כ-10% במספר העסקאות, ושל כ-7% בגובה העסקאות). מחזורי האשראי בחנויות הפיזיות עלו ב-21% לעומת ירידה של 2% באונליין, נתון התואם את העובדה שרוב הקניות בוצעו כאמור ברגע האחרון.

עלייה גבוהה נוספת נרשמה באופן צפוי בענף המזון, שמחזורי הקניות בו עלו בכ-14% לעומת השבוע הקודם, הודות לעלייה של 6% במספר העסקאות ושל 9% בגובה עסקה ממוצעת. הגידול המשמעותי ביותר ברכישת מזון לחג הורגש באזור ירושלים ובאזור המרכז.

מבין הענפים העונתיים, שנסקרים כאן סמוך לחגים, ענף המשתלות רשם את הזינוק החד ביותר, 82% במחזורי הקניות, כאשר גובה עסקה ממוצע עמד על 200 שקל. ענף התכשיטים עלה ב-69% במחזורי הקניות, ורוב העלייה נבעה מגידול של 54% בעסקאות בכרטיסי האשראי. גובה עסקה ממוצעת עמד על לא פחות 1,375 שקל.

בענף המתנות ועיצוב הבית נרשמה עלייה של 27% במחזור הקניות, כאשר הגידול מיוחס למספר העסקאות. המחזור בענף הקוסמטיקה עלה השבוע ב-17% לעומת השבוע הקודם.

לעומת כל אלה, ובניגוד לשנים קודמות, ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה דווקא רשם ירידה במחזור הקניות בשבוע של ראש שנה. בהפניקס גמא נראה מצביעים על סמיכות החגים לחופשת הקיץ כגורם שהוביל לכך שלישראלים היה פחות זמן פנוי לתכנן רכישות של מוצרי חשמל. מדובר בירידה של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ושל 5% לעומת השבוע הקודם.

"שלא במפתיע, לאחר שהצרכנים דחו את ההיערכות לחגים לרגע האחרון בשל הסמיכות לסוף החופש הגדול, נרשמה בשבוע האחרון כניסה ברורה לאווירת החג עם עליות חדות בענפי האופנה, המזון, התכשיטים, הקוסמטיקה, המשתלות והמוצרים לבית", מסכם נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא.