4,069 שקל לנוסע: איפה הישראלים בזבזו הכי הרבה?

אוגוסט לא רק החזיר את הישראלים בהמוניהם לחו"ל - הוא גם פתח להם יותר את הארנק. לפי נתוני הלמ"ס, כ-1.4 מיליון ישראלים יצאו בחודש שעבר מהארץ - מספר גבוה יותר מאלה שיצאו באוגוסט 2023 - ונתוני ארנק המט"ח הדיגיטלי LAYA מאפשרים להציץ לא רק ביעדים שאליהם נסעו, אלא גם בכמה כסף הוציאו בכל אחד מהם.

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יש לציין כי לחברה יש כיום יותר מ-100 אלף לקוחות, אך מדובר באוכלוסייה שבחרה באופן אקטיבי להשתמש בארנק מט"ח דיגיטלי, ולכן אינה בהכרח משקפת את כלל הישראלים שטסים לחו"ל.

כך או כך, מי שתופסת את המקום הראשון, בפער, היא יפן - עם הוצאה של 4,069 שקל. יש לציין כי יפן גם במקום הראשון בכמות העסקאות לנוסע - 43 עסקאות - כך שניתן להעריך שההוצאה הגבוהה נובעת בין היתר משהות ארוכה יותר במדינה ומריבוי עסקאות לאורך החופשה.

מיד אחרי יפן, ההוצאה לנוסע בארה"ב עמדה על 3,150 שקל - עם 28.3 עסקאות לנוסע. אחריה ניתן למצוא את אוסטריה (2,862 שקל על 17.3 עסקאות), צ'כיה (2,781 שקל על 22.2 עסקאות) והונגריה (2,711 שקל על 22.4).

כשבוחנים את העסקה הממוצעת, המדינות המובילות הן איחוד האמירויות (184 שקל), אוסטריה (166 שקל) וקפריסין (163 שקל). יש לציין כי עסקאות אונליין הוצאו מהתשלומים.

חופשות יקרות יותר בשיא הקיץ

ככלל, אוגוסט היה גדול מיולי בכל מדד: מספר הנוסעים עלה בכ-16%, ההוצאה לנוסע עלתה בכ-8% (ל-2,759 שקל), והעסקה הממוצעת עלתה בכ-5% (ל-120 שקל). בניגוד ליולי, שבו הצמיחה הגיעה מ"עוד נוסעים", באוגוסט כל נוסע גם הוציא יותר - הנתון עשוי להעיד על חופשות ארוכות ויקרות יותר בתקופת השיא של הקיץ.

במבט רחב יותר על הישראלים שטסים לחו"ל, העסקת הממוצעת עומדת על 120 שקל, אך העסקה החציונית עומדת על 42 שקל. הפער הזה גם מספר סיפור על הרגלי הישראלים בחו"ל: נראה כי הישראלי בחו"ל עושה לא מעט עסקאות קטנות, רובן קפה, תחבורה ציבורית ואוכל מהיר, אך הקניות הגדולות מושכות את הממוצע למעלה.

למעשה, 32% מהוצאות הישראלים בחו"ל הלכו באוגוסט על קניות וקמעונאות, 26% על מסעדות ואוכל ו-18.7% על מלונות ואירוח (אך כאמור, הנתון לא כולל עסקאות אונליין). בראש רשימת החנויות, לפי מספר הנוסעים שביצעו עסקה, ניתן למצוא חנויות נוחות בתאילנד וביפן, תחבורה ציבורית בניו יורק וחנויות דיוטי פרי.

המקום השביעי ברשימה, אגב, הוא סיפור ישראלי במיוחד: כ-15% מהנוסעים לתאילנד ביצעו באוגוסט עסקה ב-The Kosher Place, רשת המזון הכשר המקומית. הנתון ממחיש עד כמה המזון הכשר הוא חלק משמעותי מהרגלי הצריכה של ישראלים בתאילנד - מגמה שעשויה להתחזק בתקופת החגים.

"הנתון של יפן ממחיש את השינוי בהתנהגות של התייר הישראלי: מדובר ביעד היקר ביותר לנוסע עם 4,069 שקל, אך עם עסקה ממוצעת נמוכה במיוחד של עשרות שקלים בלבד", אומר יותם רייף דשא, מייסד-שותף ומנכ"ל LAYA מבית אלטשולר שחם.

לדבריו, "הנתונים מראים שהמנוע המרכזי של ההוצאה בחו"ל עבר מעסקאות גדולות לשימוש דיגיטלי יומיומי בתדירות גבוהה - מקפה ותחבורה ציבורית ועד חנויות נוחות וריטייל. במקביל, ערי מרכז אירופה כמו וינה, פראג וורשה הדביקו את הקצב והפכו ליעדים מובילים.

"הצרכן הישראלי הפך לחד ומתוחכם מאי-פעם: הוא אומנם רגיש למחיר של העסקה הבודדת, אך האימוץ המהיר של תשלומים דיגיטליים מאפשר לו לחוות את היעד במלואו, לפרוס את התקציב בצורה חכמה ולהתנהל בדיוק כמו התושבים המקומיים בשטח".