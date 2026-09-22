רשת אורבניקה, מקבוצת קסטרו-הודיס, נכנסת לתחום הקוסמטיקה: חתמה על הסכם עקרונות עם Silicon2 הדרום-קוריאנית להקמת פעילות משותפת בישראל תחת המותג Moida K-Beauty, שתעסוק ביבוא, שיווק ומכירה של מוצרי טיפוח וקוסמטיקה קוריאניים.

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לפי הסכם העקרונות, הצדדים יבחנו הקמת חברה משותפת, שבה תחזיק אורבניקה ב-70% מהמניות וזכויות ההצבעה, ו-Silicon2 תחזיק ב-30% הנותרים.

ההשקעה הראשונית במיזם צפויה להסתכם בכ-60 מיליון שקל, מתוכם כ-42 מיליון שקל מצד אורבניקה, בהתאם לחלקה בחברה. הפעילות צפויה להתחיל במהלך 2027 ולכלול חנויות פיזיות לצד אתר מסחר מקוון.

מדובר בשלב זה בהסכם עקרונות ולא בהסכם סופי. אם המהלך יושלם, החברה המשותפת תרכוש מ-Silicon2 מוצרים של מותגי K-Beauty ותשווק אותם בישראל, ולצדם מתכננת אורבניקה לשלב גם מוצרי לייף סטייל משלימים. בחברה מכוונים למודל מולטי-ברנד, כלומר רשת שתאגד תחת קורת-גג אחת מספר גדול של מותגי טיפוח קוריאניים.

Silicon2, שהוקמה ב-2002 ונסחרת בבורסה בדרום קוריאה, עוסקת בהפצה ובמכירה של מאות מותגי קוסמטיקה קוריאניים בשווקים מחוץ לקוריאה. היא מפעילה גם את Moida K-Beauty באמצעות חנויות ואתרי מסחר. לפי הנתונים שמסרה אורבניקה, הכנסות Silicon2 ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני האחרון הסתכמו בכ-958 מיליון דולר.

שורה של שחקנים חדשים

המהלך מגיע בתקופה שבה שוק הביוטי הישראלי מושך שורה של שחקנים חדשים ומרחיב את החיבור בינו לבין קבוצות אופנה ולייף סטייל. במאי האחרון דווח בגלובס כי קבוצת גולף ושסטוביץ מקימות יחד רשת חדשה בתחומי הבישום, הטיפוח, האיפור והלייף סטייל, כשהתוכנית הראשונית כללה פתיחת ארבעה עד חמישה סניפים.

בחודש יולי האחרון נרשם גם זינוק שבועי של כ-20% במחזורי הקניות בענף הקוסמטיקה, לפי נתוני הפניקס גמא שפורסמו בגלובס, על רקע מבצעים וגידול הן במספר העסקאות והן בגובה העסקה הממוצעת.

גם ה-K-Beauty עצמו כבר החל לתפוס נתח גדול יותר מהפעילות בישראל. לפני כחצי שנה, קבוצת לילית קוסמטיקה קיבלה את הזיכיון המקומי לשיווק ולהפצה של חמישה מותגים של קבוצת הקוסמטיקה הקוריאנית AMOREPACIFIC, במהלך שהוערך אז כתוספת פוטנציאלית של כ-50 מיליון שקל להכנסותיה השנתיות.

בקיץ נכנס גם Sephora Collection לישראל באמצעות GLAM42 במתכונת של מכירה מוגבלת, אף שספורה עצמה הבהירה לאחר מכן כי אין מדובר בכניסה רשמית של הרשת לישראל.

דריסת רגל בשוק הביוטי - במודל שונה

עבור קבוצת קסטרו-הודיס, הכניסה החדשה לביוטי מעניינת במיוחד, משום שהקבוצה כבר פעילה בענף באמצעות קיקו מילאנו ואיב רושה, אך פעילות זו עדיין מתקשה להגיע לתוצאות שהקבוצה מצפה להן.

בשיחת המשקיעים של קסטרו בחודש שעבר אמר מנכ"ל הקבוצה ויו"ר אורבניקה, יאיר אוחיון, כי הוא עדיין נותן לפעילות הקוסמטיקה הזדמנות להשתפר, אך ציין כי אם לא תגיע "לאן שצריך", הקבוצה עשויה לשקול את המשך דרכה. לדבריו, ההפסדים בשתי הפעילויות אינם מהותיים לקבוצה, והיא ממשיכה לראות בהן פוטנציאל.

במובן הזה, המיזם עם Silicon2 אינו רק הרחבה של פעילות קיימת אלא ניסיון נוסף של הקבוצה לבסס דריסת רגל בשוק הביוטי, הפעם באמצעות אורבניקה ובמודל שונה: פלטפורמה רחבה של מותגים קוריאניים ולא זיכיון למותג יחיד.

אורבניקה עצמה הייתה אחד ממנועי הצמיחה הבולטים של קסטרו-הודיס ברבעון השני של השנה, עם הכנסות של כ-152 מיליון שקל לעומת כ-115 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

אוחיון מסר כי הרשת החדשה מיועדת להביא לישראל "מגוון עצום של מותגים קוריאניים תחת קורת-גג אחת", באמצעות שילוב של חנויות פיזיות ומסחר מקוון.

מנכ"ל אורבניקה מריאנו קרפ הוסיף כי החברה מבקשת לחבר בין יכולות הסחר וההפצה של Silicon2 לבין התשתית הקמעונאית של אורבניקה בישראל.