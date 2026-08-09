ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום מותג הביוטי Sephora Collection מגיע לישראל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
SEPHORA

מותג הביוטי Sephora Collection מגיע לישראל

החל מ-20 באוגוסט יימכרו מוצרי המותג במתחמי פופ-אפ בקניוני עזריאלי ובסניפי GLAM42, ובהמשך המכירה תתרחב גם לאתר הרשת • מוצרי Sephora Collection, המותג הפרטי של רשת ספורה הבינלאומית, היו זמינים עד כה לישראלים בעיקר ברכישות בחו"ל ובערוצי יבוא לא רשמיים

נבו שפיר 09.08.2026
מתחם פופ-אפ של Sephora Collection ורשת GLAM24 / צילום: הנהלת קניוני עזריאלי
מתחם פופ-אפ של Sephora Collection ורשת GLAM24 / צילום: הנהלת קניוני עזריאלי

מותג הביוטי Sephora Collection ייכנס לראשונה לישראל ביבוא רשמי, באמצעות רשת GLAM42 של איש העסקים מאור קדוש. החל מ-20 באוגוסט יימכרו מוצרי המותג במתחמי פופ-אפ ייעודיים בקניוני עזריאלי ובסניפי GLAM42, ובהמשך צפויה המכירה להתרחב גם לאתר האונליין של הרשת. המכירה בנקודות המכירה בקניוני עזריאלי תהיה מוגבלת בזמן.

העמלות נחשפות: כך מנסה וולט לכבוש שוק של 6 מיליארד שקל
בעקבות הביג מק: יצאנו לבדוק עד כמה ישראל באמת התייקרה

Sephora Collection הוא המותג הפרטי של רשת הביוטי הבינלאומית ספורה, וכולל מוצרי איפור, טיפוח ואביזרי ביוטי. עד כה מוצריו היו זמינים לצרכנים בישראל בעיקר באמצעות רכישות בחו"ל ובערוצי יבוא לא רשמיים.

GLAM42 היא רשת ביוטי ישראלית שהוקמה ב-2019 ועוסקת ביבוא, בהפצה ובמכירה של מותגים בינלאומיים, בהם FUGAZZI, Essential Parfums ו-BORNTOSTANDOUT. לפי החברה, היבוא הרשמי של Sephora Collection נועד לאפשר אספקה שוטפת וזמינות קבועה של מוצרי המותג בישראל.