מותג הביוטי Sephora Collection מגיע לישראל

מותג הביוטי Sephora Collection ייכנס לראשונה לישראל ביבוא רשמי, באמצעות רשת GLAM42 של איש העסקים מאור קדוש. החל מ-20 באוגוסט יימכרו מוצרי המותג במתחמי פופ-אפ ייעודיים בקניוני עזריאלי ובסניפי GLAM42, ובהמשך צפויה המכירה להתרחב גם לאתר האונליין של הרשת. המכירה בנקודות המכירה בקניוני עזריאלי תהיה מוגבלת בזמן.

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Sephora Collection הוא המותג הפרטי של רשת הביוטי הבינלאומית ספורה, וכולל מוצרי איפור, טיפוח ואביזרי ביוטי. עד כה מוצריו היו זמינים לצרכנים בישראל בעיקר באמצעות רכישות בחו"ל ובערוצי יבוא לא רשמיים.

GLAM42 היא רשת ביוטי ישראלית שהוקמה ב-2019 ועוסקת ביבוא, בהפצה ובמכירה של מותגים בינלאומיים, בהם FUGAZZI, Essential Parfums ו-BORNTOSTANDOUT. לפי החברה, היבוא הרשמי של Sephora Collection נועד לאפשר אספקה שוטפת וזמינות קבועה של מוצרי המותג בישראל.