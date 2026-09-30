הבכיר שמסביר: מה קורה בנתב"ג כשמטוס משדר אות מצוקה

מטוס פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל הפעיל הבוקר (ד') אות מצוקה, שגרם לחששות שמדובר באירוע חטיפה. כעת מסתמן כי האות הופעל בשל קטטה בין הטייסים.

תא"ל (במיל') רן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר, מסביר מה קורה בנתב"ג במקרה של קוד מצוקה: "מנסים ליצור קשר עם המטוס גם בקשר רדיו, ובמקביל מזניקים מטוסי קרב כדי לנסות להבין מה קורה בתוך הקוקפיט ובתא הנוסעים. מטוסי הקרב יכולים גם לבחון מבחוץ אם קיימת תקלה שניתן לזהות, למשל בגלגלים. אם עולה חשד שהמטוס נחטף, המטרה היא לנסות להסיט אותו וללוות אותו לנחיתה בשטח ישראל, ככל האפשר באזור פתוח".

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לדברי כוכב, במקביל ננקטים צעדים גם במרחב האווירי ובשדות התעופה. "השלב הבא הוא פינוי המרחב האווירי ופינוי שדות התעופה נתב"ג ורמון. אני מניח שהמרחב האווירי בישראל נסגר במצב כזה עד שמבינים מה בדיוק קורה עם הטיסה. במקביל נערכים גם כוחות חילוץ, הצלה ולוחמה בטרור, אבל זה כבר נמצא מחוץ לאחריות הישירה של חיל האוויר. קודם כול צריך להבין מה תמונת המצב, לאן המטוס מתקדם, ומה ניתן לעשות".

תא''ל (במיל') רן כוכב / צילום: תמונה פרטית

כוכב מוסיף כי מדובר בתרחיש שחיל האוויר מתרגל באופן קבוע. "יש לדבר הזה תרגולת מסודרת שמתורגלת בתדירות גבוהה, גם בתרגילי פתע, תוך חיבור בין תמונת הבקרה האווירית לבין מערך ההגנה האווירית. יירוט מהקרקע של מטוס נוסעים שבו נמצאים 180 נוסעים ישראלים אינו אופציה מעשית בתרחיש כזה.

"מצד שני, סוגיות של טרור אווירי הן מורכבות מאוד, בוודאי אחרי אירועי 11 בספטמבר. אם יש מטוס נוסעים שנחטף ומתכוון, למשל, לפגוע במגדלי עזריאלי - גם לתרחיש כזה קיימים נהלים".